رصيف الصحافة: إجراءات مبكرة تستبق الاستعدادات لعيد الأضحى في المغرب

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن وزاتي الداخلية والفلاحة تعلنان إجراءات مبكرة استعداد لعيد الأضحى، إذ تم تعميم دورية مشتركة للشروع في عملية تسجيل وحدات تثمين وترقيم الأغنام والماعز المخصصة للذبح خلال المناسبة الدينية سالفة الذكر.

وبخصوص وضعية القطيع، أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن توافر العلف وحالة الحبوب الخريفية سيكون لهما تأثير إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية الذي سيشهد نموا بنسبة 3 في المائة، مشيرا إلى أن القطيع الوطني الذي يتجاوز إجمالا 31 مليون رأس لم يعرف أي تغيير يذكر في تعداده، على الرغم من تعاقب موسمين فلاحيين اتسما بعجز في التساقطات المطرية مما أثر بشكل مباشر على توفر الكلأ في المراعي.

“المساء” نشرت، كذلك، خبر انسحاب جماعي لـ6 أعضاء بارزين في جمعية فاس سايس، حيث أعلنوا عن فك ارتباطهم بالجمعية المذكورة من خلال تقديم استقالات رسمية، وجهها المعنيون بالأمر إلى كل من رئيس الجمعية ووالي الجهة؛ وذلك على خلفية ما وصف بالقرارات الانفرادية في تدبير الأمور، وبالأخص في طريقة تدبير مهرجان الموسيقى الروحية من طرف رئيس الجمعية، لا سيما بعدما حاول هذا الأخير إبعاد السلطات عن تنظيم المهرجان المذكور، بدعوى أن محمدا القباج، أحد أعضاء الجمعية، لم يشترط موافقة الوالي على برنامج المهرجان، كما أن مشروع التنظيم في حد ذاته سلم أساسا إلى الديوان الملكي.

ومع المنبر الورقي ذاته الذي أفاد بأن مصالح ولاية أمن مراكش شنت حملات تمشيط تعقب اختطاف فتاة، ليلة السبت الأخير، من لدن ثلاثة أشخاص مدججين بأسلحة بيضاء، وتمكنت من اعتقال متورطين في هذه العملية الإجرامية.

وأضافت “المساء” أن ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق العدلية، مدججين بأسلحة بيضاء من الحجم الكبير، اعترضوا سيارة أجرة صغيرة وأنزلوا منها فتاة بالقوة ثم اقتادوها إلى مكان مجهول.

وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة قضت بثبوت تهمة الارتشاء واستغلال النفوذ في حق عنصرين أمنيين توبعا في حالة اعتقال، أحدهما برتبة ضابط أمن والثاني ضابط أمن ممتاز، وبالتالي إدانتهما والحكم عليهما بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة مالية محددة في خمسة آلاف درهم؛ فيما كان نصيب متهم ثالث، توبع في القضية ذاتها من أجل المشاركة في الارتشاء، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفي درهم.

ووفق المنبر ذاته فإن تفاصيل القضية تعود إلى شهر مارس المنصرم، حين تقدم أحد المواطنين بشكاية إلى مصالح الأمن يعرض من خلالها تفاصيل تعرضه للتضييق والابتزاز من لدن موظفي الشرطة المعنيين.

وذكرت الجريدة نفسها أن عددا من سكان دوار مايكو بكرول، التابع لجماعة آيت ماجضن بإقليم أزيلال، نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، للمطالبة بإصلاح طريق مايكو وتوسيع الشبكة الكهربائية لتشمل كافة بيوت القرية.

في الصدد ذاته أوضح محمد أبراغ، رئيس المجلس الجماعي لآيت ماجضن، في تصريح إعلامي، أن الطريق تدخل في إطار صفقة همت خمسة محاور تروم فك العزلة عن مجموعة من الدواوير، وأنه ما زالت أربعة أشهر أمام المقاولة الحائزة على الصفقة لإتمام كافة الأشغال التي تم الاتفاق بشأنها.

من جهتها، أفادت “بيان اليوم” بأن المغرب احتل الرتبة السابعة ضمن الدول الأكثر تلقيحا لمواطنيها ضد فيروس “كورونا” في العالم؛ وذلك بعد تمكنه من تلقيح 4.15 مليون مواطن أو ما يعادل 11.2 في المائة من الساكنة، حسب إذاعة فرنسا الدولية.

وأضاف الخبر أن المغرب يعد من الدول الإفريقية الوحيدة في هذا التصنيف الذي تصدرته دولة إسرائيل التي تمكنت من تلقيح 4.59 مليون من مواطنيها أو ما يعادل 57.2 في المائة من الساكنة، تليها الشيلي بـ4.66 مليون مواطن ملقح أو ما يعادل 24.4 في المائة من الساكنة.

وفي خبر آخر، ذكرت “بيان اليوم” أن النيابة العامة تستعد لحظر تسويق الأدوية عبر الأنترنيت، لما يشكله هذا التسويق العشوائي من خطر على الصحة العامة.

وقال مصدر مسؤول للجريدة ذاتها إن مذكرة تم إعدادها لهذا الغرض منذ كان محمد عبد النباوي على رأس النيابة العامة. ووفق المنبر ذاته فإن هذا القرار المرتقب أن يضع حدا لتسويق الأدوية المهربة أو المزورة، وأن يضع حدا لتسويق الأدوية عبر الأنترنيت بطريقة عشوائية.

ونسبة إلى مصدر الجريدة فإن مهنيين في قطاع الأدوية والصيدلة سبق أن اشتكوا من تنامي ظاهرة تقديم وصفات طبية وتسويق أدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما سبق لهم أن عقدوا اجتماعات عديدة مع مديرية الأدوية والصيدلة بخصوص هذا الإشكال.

أما “الاتحاد الاشتراكي” فنشرت أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إنذارا في ما يخص موجة جديدة من جائحة “كورونا”، من المرتقب أن تصيب ساكنة مخيمات تندوف كما فعلت بالنسبة إلى الأطر العاملة بالمنظمة هناك.

وحسب مصادر الجريدة، فإن أحد المسؤولين من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تندوف أبلغ كولين ستيوارت، الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصحراء، بأنه تم تسجيل انتشار واسع للجائحة في مخيمات تندوف، وأنها أصابت من أصابت من ساكنتها، علاوة على أعضاء الفريق التابع للأمم المتحدة، والذي ثبت إصابة 4 أفراد بالفيروس. وعليه، قرر مكتب المفوضية السامية التابع المتحدة لشؤون اللاجئين في تندوف الالتزام بالعمل عن بعد تفاديا لنقل العدوى أو مشاركتها، وطامحا إلى تحسن الأوضاع الصحية.

وورد ضمن مواد المنبر الإعلامي عينه أن المحكمة العليا ألغت حكما اعتبر اجتهادا قضائيا غير مسبوق أقر نسب طفلة لوالدها بعد أن كانت ثمرة علاقة غير زوجية؛ بينما تطالب منظمات حقوقية بإسقاط القانون الذي يحرم الأبناء “غير الشرعيين” من حقوقهم المستحقة على الآباء.

ووفق “الاتحاد الاشتراكي” فإن قرار محكمة النقض نص بإلغاء حكم ابتدائي صدر سنة 2017 في طنجة وأثبت نسب طفلة لوالدها الذي أنكر صلته بها، على إثر شكوى تقدمت بها والدتها، وفرض على الأب تعويض قدره مائة ألف درهم.

في السياق نفسه، اعتبرت أمينة لطفي، المسؤولة في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، قرار محكمة النقض “مخالفا للدستور الذي ينص على أولوية المصلحة الفضلى للطفل قبل أي اعتبار”. وأضافت أن المشكل هو أنه سيصبح، الآن، بمثابة سابقة قضائية يمنع المحاكم دون إصدار أحكام تكفل حقوق الأطفال في مثل هذه الحالات.