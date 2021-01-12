رصيف الصحافة: اتفاقيات عسكرية مغربية أمريكية تمتد إلى سنة 2030

قراءة بعض صحف الأربعاء نستهلها من “المساء” التي أشارت إلى استعداد كبار المسؤولين العسكريين بمنطقتي الجنوب والشمال، إضافة إلى مسؤولين بالبحرية الملكية، لاستقبال وفد عسكري أمريكي رفيع المستوى، للإشراف على توقيع اتفاقيات ستجمع بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية لمدة عشر سنوات، حتى سنة 2030.
ووفق المنبر ذاته، فإن تنسيقا يجري بين الأميرال مصطفى العلمي، المفتش العام للقوات البحرية الملكية المغربية، والجنرال مايكل لانغلي، قائد قوات المارينز الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، من أجل توقيع اتفاقيات بين قوات المارينز الأمريكية والقوات البحرية الملكية المغربية، ستشمل تكوين قوات العمليات الخاصة المغربية، وبرنامج العمل الإنساني المتعلق بالألغام، لتكوين تقنيين ومكونين مغاربة متخصصين في التخلص من الذخائر المتفجرة، ومواصلة مسلسل المناورات العسكرية البارزة، مثل مناورة الأسد الإفريقي التي عرفت مشاركة قوات مشاة البحرية الأمريكية بصفة منتظمة.
وأضافت “المساء” أنه ابتداء من الأسبوع المقبل، ستجتمع اللجنة الاستشارية العسكرية المغربية الأمريكية لتنزيل عناصر الاتفاق العسكري الذي يمتد لعشر سنوات بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية.
وفي خبر آخر، تطرقت الجريدة ذاتها لتنظيم الشبكة المغربية الأمريكية لأول نشاط افتراضي أيام 17 و18 و19 يناير الجاري، انطلاقا من واشنطن العاصمة، عبر النسخة السادسة من “يوم المغرب”، تحت شعار: “السياحة والصناعة التقليدية.. رافعة لإعادة تموقع المغرب في عالم ما بعد مرحلة وباء كورونا”.
وستكون هذه الدورة مناسبة للاحتفاء بمارثن لوثر كينغ، أيقونة النضال من أجل التحرر في أمريكا، وبالمستكشف المغربي مصطفى الزموري، الذي يعتبر أول إفريقي تطأ قدماه أمريكا.
وجاء ضمن مواد “المساء” أن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب تقدم بمقترح قانون يمنع بيع المدارس الخاصة للمقررات واللوازم المدرسية.
المقترح أشار إلى أن السنوات الأخيرة عرفت انتشار ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل المؤسسات الخصوصية، أو لجوء هذه الأخيرة إلى التعاقد مع مكتبة واحدة بشكل حصري، وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، وهو الوضع الذي تسبب في احتكار مدارس خاصة لسوق الكتب والمقررات الدراسية، وبالتالي قطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين.
ونبه المقترح إلى أن هذه الممارسات تخرق فصول القانون 06.00 المنظم للمدارس الخاصة كقطاع للخدمات في التربية والتعليم، وليس للتجارة.
المنبر الإعلامي ذاته أورد أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قررت تأجيل النظر في قضيتي رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، وهو برلماني أيضا، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكش أسفي، المدانين ابتدائيا بعقوبات سالبة للحرية والموجودين رهن الاعتقال بالسجن المدني بمراكش، إلى غاية 21 يناير الجاري، وذلك بناء على طلب الدفاع بالنسبة للمتهم الأول، وبطلب من المتهم الثاني الذي تشبث بحضور أحد محاميه لمناقشة قضيته.
“أخبار اليوم” تطرقت لموضوع التسلح النوعي للمغرب واستنفاره للجارين الشرقي والشمالي، إلى درجة أن عيون هذا الأخير تراقب حجم وقيمة ونوعية الأسلحة التي تستوردها المملكة، بما في ذلك تعقب الطائرات المغربية التي تحلق في أجواء الصحراء المغربية.
وقالت الجريدة إن الإسبان يتوجسون من الاستراتيجية المغربية الجديدة القائمة على تنويع الشركاء العسكريين ومصادر الأسلحة، موردة أن المغرب أصبح ينفتح على الأسلحة الروسية والصينية بدل الاعتماد فقط على الأسلحة الأمريكية والفرنسية.
ووفق “أخبار اليوم”، فقد حصل الجيش المغربي على مقاتلات صينية متطورة بدون طيار، في إطار التعاون مع دولة الإمارات التي سبق أن اقتنتها من الصين.
وفي خبر آخر، كتبت “أخبار اليوم” أن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش قررت إعطاء آخر مهلة لرئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش من أجل الاتصال بدفاعه، محددة الخميس 21 يناير الجاري تاريخا للجلسة الـ 13 من محاكمته الاستئنافية في حالة اعتقال، على خلفية توقيفه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة قدرها 120 ألف درهم داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية.
وكانت المحكمة الابتدائية أدانت المتهم بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 ألف درهم.
“الأحداث المغربية” كتبت عن خضوع نظارة الأوقاف بتطوان للتحقيق، موردة أنه قد تم وضع ملف متكامل لدى وزارة الداخلية، يكشف تفويتات مشبوهة وغير واضحة لأراض ومحلات تابعة للأوقاف لفائدة أشخاص لهم نفوذ ولمنعشين عقاريين.
ومن المنتظر أن تحل لجنة تفتيش بالمنطقة، في غضون الأيام القليلة المقبلة، للوقوف عن كثب على حقيقة الوضع، والتحقيق في المعطيات الواردة عليها المتعلقة بتلك التفويتات، بعضها شمل أراض تمتد لهكتارات وأماكن استراتيجية، من قبيل الأرض التي يقام عليها مشروع سكني وتجاري كبير بالطريق الدائري، وعقارات أخرى.
وورد ضمن مواد الورقية اليومية ذاتها أن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، اختار مناسبة 11 يناير للحديث عن حكومة ما بعد استحقاقات 2021؛ إذ اعتبر أن الحكومة التي ستفرزها صناديق الاقتراع عليها أن تنكب على تحقيق الانتقالات الضرورية والتحولات المنتظرة في السياسات العمومية.
ودعا بركة مختلف الأطياف السياسية المغربية، وخاصة المكونات الحزبية الأكثر تأثيرا في المشهدين الحزبي والسياسي، إلى حسن استثمار الإصلاحات.
كان برفقة الوفد الأمريكي، مارك ميلر قائد أركان الجيوش الأمريكية
ما أثار إنتباهي هو هذا الفصل القانوني((ونبه المقترح إلى أن هذه الممارسات تخرق فصول القانون 06.00 المنظم للمدارس الخاصة كقطاع للخدمات في التربية والتعليم، وليس للتجارة)) هل تذكرتم الأزمة التي وقعت بين أولياء التلاميذ و المدارس الخاصة لم يخرج و لو مسؤول حكومي لينصف الأولياء و يقول اللهم إن هذا منكر بل تركوا أصحاب الشكارة يعبثوا بنا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم الآن أصبح قطاع للخدمات و ليس للتجارة يا سبحان الله بالأمس القريب كان قطاعا للتجارة.
المغرب تطورا كثيرا في السنوات الماضية من حيث الترسانة العسكرية سواء الجوية او البحرية او البرية ولعل اتفاقيات شراكة مع القوات الامريكية ستزيد من قوة وصلابة المنظومة العسكريةالمغربية . هذا هو الانفتاح الحقيقي وليس التهافت على الخردة الروسية كما تفعل الجزاءر ….
يعني الرءىيس الجزاءىري غادي ارجع في كروسة.
* العلاقات المغربية الأمريكية ضاربة في التاريخ و ليست وليدة اليوم .
وقد تمتد إلى ما بعد 2030 …إلى ما لا نهاية .
* لكن من الآن قد تتطور إلى أكثر من أي وقت مضى ، و بالخصوص
عند التقارب المغربي الإسرائيلي ، و بناءً عليه ، ألا يعتبر ذلك خرق
لمجال نفوذ فرنسا ؟
سلام،بالنسبة لمشروع القانون المقترح والمتعلق بمنع المدارس الحرة من بيع الكتب للتلاميذ، لابأس من التعبير عن رفض تام لهذا المشروع لعدة اعتبارات:إن كثير من الآباء والأمهات وأولياء أمور للتلاميذ كانوا يجدون صعوبات كثيرة للعثور على بعض الكتب وبالأخص الأجنبية منها،فتقدموا بالتماس للمدرسة الخصوصية التي يدرسون فيها أبناءهم ،فلبت الإدارة الطلب وكانت تجلب الكتب بثمن اقل بكثير من السوق،وأنا لا افهم ،مع إحترامي لمقدمي المشروع قبل الإنتخابات،أن يتقدموا بمشاريع قوانين أكثر أهمية ومستعجلة، مثل تفشي الرشوة،والتلاعب بالقوانين من طرف الإدارة مثل قضية الأراضي السلالية،حيث قامت مافيات العقار بالترامي على أراضي ذوي الحقوق ومنهم من استولوا على سكن ذوي الحقوق بتواطىء مع بعض متعددي الضمير، وقام بعض أعضاء المافيا ببناء مساكن لاحتمال بيعها لضحايا العقار،واشترطوا على ذوي الحقوق الإقامة بنفس الجماعة،وكان على الإدارة أن تملك الأراضي لذوي الحقوق بعد طرد مافيا العقار وتطهير الأرض من عشوائيات المافيا والزامها بتعويض ذوي الحقوق،
وا بوريطة، وا قالت لك أمك واسير الله يرضي عليك!!! أول وزير يستحق منصبه!
يظهر في الصورة الجنرال محمد حرمو قائد الدرك الملكي تحية لهدا الرجل الدي يعمل في صمت بعيدا عن الاضواء تحية للقوات المسلحة الملكية بكل فرقها البحرية الجوية البرية و الدركية
وجاء ضمن مواد “المساء” أن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب تقدم بمقترح قانون يمنع بيع المدارس الخاصة للمقررات واللوازم المدرسية.
اللي مفخبارش حزب العدالة والتنمية أن عدد كبير من المغاربة ملقاوش ميكلو و الناس هلكتها البطالة و الفقر
حنا بغينا ثورة و النهوض في شتى المجالات و باش نحققو هادشي خاصنا ندرجو اللغة الإنجليزية كلغة ثانية و ثالثة و رابعة حيت آخر البحوث و العلوم و… تكون باللغة الإنجليزية ثم تترجم إلى عدة لغات، أما الفرنسية فهي غير خضرة فوق طعام لا تفيد في شيئ، فلا تنتظرو تطورا للمغرب بدون لغة إنجليزية.
شكرا لشقيقة أمريكا ، وشكرا لسيد دونالد ترامب ، الذي جنب منطقة شمال إفريقيا من حرب مدمرة بسبب التعنت بعض الجيران في الشرق لا يريدون العيش بسلام، دونالد ترامب رجل في زمن قل فيه الرجال
كلمة اكتساح لشنقريحة وصواريخ اسكندر جعلت المغرب يهرول لتطببع وطلب الحماية من اسرائيل و امربكا هههه
إذا كانت الجزائر تساند مبدئيا تقرير مصير الشعوب فلتبدأ بشعب القبائل، و إذا كانت تعمل على جاهدو على تصفية الاستعمار فلتنسحب من الصخراء الشرقية و إذا كانت تؤمن بحسن الجوار فلتقف إلى جانت المغرب لاستكمال وحدته الترابية باسترجاع سبتة و مليلية ة الجزى الجعفرية و جزر الكناري و إذا كانت ضد التطبيع فلتقاطع فرنسا أولا و أمريكا و بريطانيا المحتضنتين لإسرائيل، و إذا كانت تريد ممرا إلى الأطلسي فلتصرح بذلك علنا لتكشف عن نواياها التوسعية أمام المجتمع الدولي و إذا كان الجنرالات يستغلون قضية الصحراء لإلهاء الشعب الجزائري و صىرفه عن همومه الحقيقية و التستر على نهب العصابة الحاكمة لثر وات الشعب الجزائري ,,, فاللعبة انتهت و حان وقت الحساب و انبعاث الحراك
هنيئا لنا بهدا النصر العظيم الدي تحققه المملكة بقيادة ملكنا الهمام محمد السادس نصره الله وأيده
اي اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة ستكون في صالح القوات المسلحة الملكية و في صالح الامن القومي المغربي لان الميزانية العامة السنوية لوزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) قد تتتعدى 400 مليار دولار طبعا رقم مخيف و يمثل الناتج الداخلي الخام للمغرب و الجزائر و مصر و 40 دولة افريقية اخرى سيكون المغرب و جيشه الباسل محظوظا و هو يبني علاقات استراتيجية بعيدة المدى مع هذه القوة العظمى سيستفيد من التدريبات و الخبرات و من الاسلحة المتطورة الفائقة الدقة و من اسلوبها العسكري العلمي في الدفاع عن امنها القومي و ضرب اعدائها و اوكار الارهابيين و تحقيق السلم و الامن بالقوة العسكرية الضاربة في كل بقاع العالم امريكا ترد الجميل لحليفها التاريخي الذي اعترف باستقلالها في نهاية القرن السادس عشر و اقام معها علاقات دبلماسية مازالت اقدم قنصلية لها في الخارج بمدينة طنجة شاهدة على ذالك نريد تعاونا اعمق و اوسع ليشمل قواعد بحرية للاسطول السادس الامريكي و رسو حاملات الطائرات في شواطئنا الاطلسية كما هو الحال في البحر المتوسط لمراقبة تحركات الارهابيين و الانظمة المارقة الفاسدة التي قد تشكل تهديدا للسلم و الامن العالمي