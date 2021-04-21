رصيف الصحافة: الحكومة تشدد الرقابة على النفايات السامة والمسرطنة

قراءة رصيف صحافة الخميس نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن الحكومة تشدد الرقابة على النفايات السامة والمسرطنة، بحيث أعدت الحكومة من خلال وزارة الطاقة والمعادن والبيئة مشروع قرار يشدد المراقبة على عمليات جمع ونقل نفايات “المركبات ثنائية الفنيل متعددة الكلور والتخلص منها، باعتبارها من الملوثات العضوية الثابتة التي دفعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ملزمة بهدف التقليص من مقذوفاتها في البيئة والتخلص منها ووقف استخدامها”.

ووفق المنبر ذاته فإن القرار فرض شروطا صارمة جدا على عمليات جمع ونقل وتخزين هذه النفايات والتخلص منها، بعد اكتشاف تأثيرات صحية خطيرة تؤدي إلى تلف الأعصاب وتشوه الأجنة والسرطان.

وأضافت “المساء” أن مشروع القرار منع تخزين هذه النفايات قرب المدارس والمساكن والمستشفيات ومقاولات الصناعات الغذائية ومنشآت تخزين أو تحضير الأعلاف أو المنشآت الواقعة بالقرب من المواقع الإيكولوجية الحساسة أو بداخلها.

وكتبت الصحيفة عينها أن عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بأسفي أحالت على أنظار وكيل الملك باستئنافية أسفي شخصا يشتبه في تورطه في أعمال إجرامية متعلقة بتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وسرقة الرمال.

وكانت عناصر الدرك الملكي بأسفي قد أوقفت المتهم، المبحوث عنه على الصعيد الوطني، بمنطقة المشرك جماعة أولاد سلمان إقليم أسفي.

ونقرأ ضمن مواد “المساء” أيضا أن المحكمة الاستئنافية بمدينة جرسيف قضت بـ18 سنة من السجن النافذ لأعضاء شبكة لتزوير رخص السياقة، والتي تتكون من عشرة عناصر يوجد من بينهم كل من مدير المركز والمكلف بالامتحانات، إلى جانب بعض أعوان السلطة وبعض أرباب مدارس تعليم السياقة وأحد المستخدمين.

ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي أفاد بأن صندوق الإيداع والتدبير كشف أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أظهر في نهاية 2020 أفق ديمومة حتى حدود سنة 2051.

وحسب “المساء” فإن الحكامة الجديدة للإدارة المالية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ستحفز على تسريع تنفيذ الإستراتيجية الاستثمارية، عبر مواصلة التدبير الديناميكي المحفظة واستكمال إنجاز العمليات الإستراتيجية ذات الوقع القوي على المردودية المستقبلية.

وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل النبش في ملف التفويتات، التي طالت العقارات المصنفة في خانة “أملاك الدولة”، على عهد عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش المعزول.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الموظفين والمهندسين المعنيين الذين تم الاستماع إليهم كانوا على اطلاع بتفاصيل وخبايا التفويتات التي تم تمريرها تحت يافطة لجنة الاستثناءات لفائدة بعض كبار المنتخبين والمضاربين العقاريين، قبل أن يتم عرضها على الشباك الوحيد للمصادقة على التصاميم الخاصة بإقامة مشاريع ربحية عليها.

المنبر الإعلامي نفسه ذكر أنه من المنتظر أن تلجأ إسبانيا، خلال شهر يونيو المقبل، إلى اعتماد جواز سفر صحي، حيث كشفت وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، في تصريحات إذاعية، أن بلادها ستعتمد جواز السفر الصحي اعتبارا من شهر يونيو المقبل، بهدف إعادة تنشيط التنقل والسفر السياحي الآمن.

وأعلنت المسؤولة الحكومية الإسبانية أن حملة الترويج السياحي ستقدم يوم في 10 ماي المقبل، وهو التاريخ الذي يتزامن مع انتهاء حالة الطوارئ الصحي.

“العلم” أفادت بأن حالات الإصابة بفيروس “كورونا” سجل ارتفاعا مستمرا منذ أسابيع، على الرغم من إقرار حظر التنقل الليلي في رمضان.

ويوضح الخبراء بدورهم أن هذا الحظر، الذي بدأ قبل شهر رمضان، جنب المملكة حصيلة ثقيلة من الإصابات، وأن الارتفاع المسجل راجع إلى السلالات المتحورة، داعين إلى ضرورة التقيد أكثر بالإجراءات الوقائية؛ بل إن منهم من حبذ فكرة الرجوع إلى الحجر الصحي الشامل.

وفي الصدد ذاته، قال البروفيسور شكيب عبد الفتاح، أستاذ الأمراض التعفنية والمعدية والطب الاستوائي في كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” يرتفع ليس فقط في المغرب وإنما في العالم كله، بسبب السلالات المتحورة، مشددا في تصريح لـ”العلم” على أن قرار حظر التنقل الليلي جنب بلادنا حصيلة أثقل من الإصابات، وستكون له نتائج إيجابية في المجتمع.

وقال البروفيسور مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر علم الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن “الحظر الليلي جنبنا أرقاما كارثية للإصابات بكوفيد 19″، مشيرا في تصريح لـ”العلم” إلى أن “ارتفاع عدد الإصابات في المغرب يظل محدودا مقارنة بدول أخرى؛ مثل البرازيل وإيطاليا وفرنسا، وحتى إنجلترا التي تصنع لقاح أسترازينيكا.

ويرى الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن حظر التنقل الليلي في رمضان هو استمرار للحجر السابق الذي نهجه المغرب، ولو كان المغرب يسمح لتمت إزالته لأن هناك أنشطة تمارس ليلا خلال رمضان.

سعيد لفقير، عضو لجنة تتبع “كورونا” بجهة مكناس، قال، في تصريح لـ”العلم”، إنه “بفضل الحجر الليلي قللنا من بشكل كبير من الحركية التي تشهدها الشوارع والفضاءات العامة والمقاهي خلال مساءات هذا الشهر، وبالتالي من إمكانيات انتقال عدوى الفيروس التاجي”.

من جهتها، نشرت “الاتحاد الاشتراكي” أن المغرب انتخب بالتزكية بلاهاي رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لولاية مدتها عام واحد تمتد من 12 ماي 2021 إلى 11 ماي 2022.

وذكر بلاغ لسفارة المغرب بهولندا أن انتخاب المغرب في شخص عبد الوهاب بلوقي، سفير المملكة بلاهاي وممثلها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يأتي في أعقاب التأييد الجماعي الذي قدمته مجموعة الدول الإفريقية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للترشيح المغربي.