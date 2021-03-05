رصيف الصحافة: "سوق سوداء" للمحروقات تحرم الدولة المغربية المليارات

قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع تقتصر على جريدة “المساء”، التي أشارت إلى وجود مخازن سرية للمحروقات تكشف تواطؤ جهات معينة لحرمان الدولة من المليارات، مضيفة أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب كشفت عن وجود “سوق سوداء” تتولى ترويج حوالي 50 في المائة من المحروقات المستهلكة بالمغرب، بتواطؤ بين بعض الشركات والوسطاء دون دفع أي سنتيم إلى خزينة الدولة.
وأوضحت “المساء”، استنادا إلى الجامعة ذاتها، أن هذا الوضع يلحق بأرباب المحطات خسائر كبيرة، ويتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية، والذي لا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيما واحدا من الضرائب، في الوقت الذي يعاني أرباب المحطات من الضغط الضريبي.
ونبهت الجامعة ذاتها، تضيف “المساء”، إلى وجود مخازن سرية حولها أصحابها إلى محطات للبيع، رغم أنها تشكل قنابل موقوتة لعدم احترامها معايير الأمن والسلامة المعمول بها. ونددت بعدم تدخل السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارة الطاقة والمعادن، لمحاربة كل الممارسات الدخيلة والمخالفة للقانون، مشيرة إلى أن هؤلاء الوسطاء صاروا يشكلون شبكة تتمتع بنفوذ قوي داخل السوق الوطنية للمحروقات، ويمارسون أنشطتهم في واضحة النهار.
وفي خبر آخر ذكرت اليومية ذاتها أن محكمة الاستئناف بالبيضاء تنظر في ملف مسؤول برتبة “كولونيل” ودركيين يوجدون رهن الاعتقال بسجن عكاشة، بعد متابعتهم من طرف قاضي التحقيق بتهمتي المشاركة في تكوين عصابة إجرامية لها امتدادات دولية في تهريب المخدرات، وتسهيل الهجرة غير الشرعية.
وكتبت “المساء” أيضا أن وتيرة تحريك الملفات الحساسة وعرضها على الغرف التابعة لمحكمة الاستئناف بدأت ترتفع شيئا فشيئا بعد أن شهدت “بلوكاج” أزيد من سنة، وتأجيل ملفات دون مناقشتها بسبب الظروف الاستثنائية، واعتماد نظام المحاكمات عن بعد تفاديا لانتشار وباء “كورونا” في صفوف موظفي المحاكم.
كما نقرأ ضمن مواد العدد ذاته أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كشفت أن الأمهات المغربيات لا يزلن يعانين من الوفيات في المناطق القروية جراء قلة الفحوصات ما قبل الولادة، مشيرة في تقريرها الأخير، الصادر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى أن وفيات النساء المغربيات انخفضت بعد أن كانت في حدود 332 حالة وفاة لكل 100.000 مولود حي في عام 1992، فيما أصبحت اليوم في حدود 72 وفاة لكل 100.000 مولود حي، مما يعني انخفاضا قدره 35 بالمائة.
وفي خبر آخر أشارت “المساء” إلى تأجيل محاكمة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش، المتابع بجناية الاختلاس، إلى غاية جلسة 18 مارس الجاري، من أجل إعطاء مهلة للدفاع الذي تم تنصيبه لأول مرة في القضية.
وأضافت الجريدة أن القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش، المتهم باختلاس أزيد من خمسة مليارات، كان قد أدين ابتدائيا بـ 12 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 10 ملايين سنتيم.
كما أوردت “المساء” أن المصالح الأمنية بمراكش تمكنت من توقيف فتاتين، إحداهما من إفريقيا جنوب الصحراء، للاشتباه بتورطهما في حيازة عقاقير طبية تستخدم لافتعال الإجهاض وعرضها للبيع بواسطة الأنظمة المعلوماتية.
وماذا عن سعر المحروقات الذي يعادل سعر الكيروزين يا أرباب المحروقات أليس هذا منكر يا سادة؟ مع العلم أن سعر المحروقات منخفض في كل بقاع العالم بستثناء دولتنا
دابا هاد المليارات اللي ضاعو على الدولة كون ما ضاعوش فين كانو غاذين يمشيو و شنو الاستفادة ديال المواطن من هاد المليارات ؟؟؟ كيبان ليا تا وزة ما كنا غانستفدو
عاشه الملك الله اطول فعمر سيدي
باااز و ديروا للناس مناصب ديال الشغل تخليهم يعيشوا عيشة كريمة فبلاد امير المؤمنين عاد حيدوا للمستضعفين مصدر الرزق ديالهم
الدولة الوحيدة لي فالعالم لي فيها المازوط غالي علاش؟الجواب باينا صحاب الشكارة تيشفرو بشرط يبعدو على السياسة
فين هما بغيناهم….الله كون غير كثرو…على ود ذاك لجشع ديال اصحاب المحطات و خصوصا افريقيا…..
أهل مكة أدرى بشعابها .. المغرب بلدنا ونحن نعرفه
الذين يبيعون سرا معروفون لدى أهل الرشوة
تجار السوق السوداء ضيعوا خزينة الدولة بتهربهم والمرتشون من رجال السلطة ضيعوا سمعتها بفسادهم … الضرب من حديد هو الحل ….
تحرك الاجهزة المركزية واجب والتي يجب ان يكون لها
عيون وآذان تخبرها بكل أشكال الفساد في المدن والبوادي … على غرار العمل الذي تقوم به اجهزة المحافظة على التراب الوطني
أموال ماشي ضايعه على الدوله ولاكن عند السي اخنوش الي تي طحن في الشعب طحين الملياردير الي تتغنى على ضهر الضعفاء
الله ياودي خسرتوا المليارات ولعجب هذا من الاحسن سكات
وهل اذا حصلت الدولة على هذه المليارات ستنفقها على شعبها….الشعب ليه الله…..اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين
واش هذ الناس لي ك يتحاكمو من أجل الاختلاس والترهيب وتبييض الأموال غادي يرجعو الفلوس لي شفروها ولا غير الهضرا الخاوية واحد سرق الملايين وحكمو عليه ب 10 المليون غرامة كلشي دابا يشفر يدخل للسجن سنوات ويخرج غني يتبرع
هذه الخيرات تدخل عليكم من الدولة التي تسمونها جارة السوء، لولا وقود الجزائر لكان نصف السكان يقودون الدراجات الهوائية عوض السيارات
هذا كله من خيرات جارتنا الشرقية التي نسبها صباحا مساءا.
أصبح التصريح بالممتلكات و الثروة داخل وخارج الوطن الحل النهائي لمواكبة تطور المجتمع الدولي الذي طبق هذا القانون في ستينان القرن الماضي
بالأحرى ضاعت على جيوب البعض المليارات يا من لا تراععون الله في الضعفاء
حيث أن المواطن غير مستفيد في كلتا الحالتين فالمهربون أولى بهذه الأموال.لأن أرباب محطات التوزيع استنزفوا جيوب المواطنين بلا رحمة ولا شفقة.
يغلى او يرخاص لم يعد يهمني انا سخصيا السيارة منذ بداية الحجر وهي واقفة .قريبا ادا استمر الحجر سيعود االجميع الى الحمير والبغال.
الله اكثر من اصحاب المحروقات السرية حيت قهراتنا الدولة باثمنة ديال المحروقات.كتشفر فينا غير بالفن.البنزين واصل 11 درهم و الغازوال واصل 10 دراهم اللهم ان هذا المنكر.
اذا كانت هناك مخازن سرية للمحروقات تسيطر على نصف السوق الوطنية حسب ما ذكرته الجريدة المذكورة فهذه كارثة كبيرة و لذلك يجب اعلان حداد وطني….
دائما هناك نسبة من السلع بالسوق السوداء.
فالمستفيد الآن هم الموردون.
أما سكان الحدود فالحصار شامل. و يعيشون حياة الفقر
شفتوا غير سوق السوداء مشفتوه غلاء هد المحروقات الأغلى في العالم البترول ثمن ديالو ناقص لوبيات المحروقات متفقين بناتهم مغليين الاسعار فينوا مجلس المنافسة ديرينوا غير ديكور
من حق الدولة ان تراقب وتحمي السوق من متل هذه الخروقات، بل يجب عليها فعل هذا. ولكن من جهة اخرى يجب أن لا ننسى بأن القدرة الشرائية للمواطن مرتبطة بهده المادة الحيوية اد ان اي زيادة من شأنها أن تضعف هذه القدرة خاصة في ظل الظروف الحالية للاقتصاد العالمي.
وأضافت الجريدة أن القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش، المتهم باختلاس أزيد من خمسة مليارات، كان قد أدين ابتدائيا بـ 12 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 10 ملايين سنتيم.شفتو القاضي شحال حنين على هذا المجرم سرق خمسة المليارات وخصو يرجع غير عشرة ديال الملايين من داكشي اللي سرقوا بارك عليه مسكين شفتو القضاة مساكن حنانين غير سرق وحنا غادي نتهلاو فيك
وحتى ديك سنوات السجن غادي تخفف بالاستئناف والعفو وغادي تبقى غير ارع سنوات او خمسة
مكينش بحال القضاء النزيه ديالنا الله يعمر ليه الدار
c,est la meme chose que le trafique du hashish, c,est la prison et la saisie de tout les biens qui attend les trafiquants