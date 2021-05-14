رفض الزفزافي طلب "العفو" يطيل مقام "قائد الحراك" في سجن طنجة‬

لم يستفد ناصر الزفزافي، قائد “حراك الريف”، من العفو الملكي الأخير، الذي هم سبعة عشر معتقلا إثر أحداث الحسيمة، بمناسبة عيد الفطر، إذ لم يتقدم بطلب العفو من أصله، وهو ما سيجعله حبيس الزنزانة في سجن طنجة إلى جانب رفاقه المدانين بسبب مشاركتهم في الحراك الذي انطلق قبل أربع سنوات.
وأصبح المطلب الأساس الذي ترفعه الحساسيات الحقوقية الوطنية هو إطلاق سراح ما تبقى من معتقلي الحراك (10 معتقلين)، وهم ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، ومحمد جلول، وسمير إغيد، ومحمد حاكي، وجواد أمغار وزكريا أضهشور، ومحمد محدالي، ومنير بنعبد الله وسليمان أنكوري.
شريف أدرداك، النشاط والفاعل الحقوقي، قال إن “العفو الملكي عن معتقلي حراك الريف يتم عبر مراحل، والعفو عن معتقل محكوم عليه بـ20 سنة يبعث بارقة أمل للعفو عن باقي المعتقلين المدانين بالمدة نفسها”.
ويعتقد الحقوقي المتتبع لدينامية حراك الريف أن مسطرة العفو تتطلب إقدام المعنيين بالأمر على توقيع طلب، وهو الأمر الذي لم ترضخ له قيادات الحراك التي تعتبر نفسها غير مذنبة، وأن إدانتها كانت نتيجة محاكمة سياسية وليست جنائية.
ولهذا السبب، يضيف أدرداك، لم يتقدم الزفزافي بطلب العفو، “لأن فيه إقرارا بالذنب، إذ يلتمس من خلاله المعني بالأمر العفو من أعلى سلطة في الوطن، مع التزامه بعدم تكرار ما فعله بناء على مراجعة جذرية لأفكاره وقناعاته السياسية السابقة”.
ويوضح الحقوقي أن الزفزافي متشبث تماما بأفكاره وقناعاته السياسية التي حركته هو وأحمجيق، وزاد: “ما العفو الذي استفاد منه مجموعة من المعتقلين عبر مراحل إلا دليل على كون السلطات العليا تسعى بكل الطرق إلى الضغط على الزفزافي ورفيقه من أجل التخلي عن أفكارهما التي كانت وقودا لتحريك الجماهير خلال حراك الريف”.
كما قال المتحدث ذاته إن الأساليب التي تستعملها السلطات استطاعت أن تخلق انقساما في صفوف الحراك، ما دفع الزفزافي إلى تقديم استقالته من قيادته مؤخرا، مشددا على أن المغرب “في حاجة إلى انفراج سياسي ومصالحة سياسية وخريطة طريق سياسية تروم وضعه على سكة الديمقراطية والجهوية الموسعة، اللتين تعتبران المدخلين الرئيسيين لتنمية شاملة مبنية على التوزيع العادل للثروات وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية”.
أعطوه منصب من المناصب العليا لكي يقبل العفو الملكي .هراء تم هراء …
الزفزافي مقتنع تمام الإقتناع هو وأغلبية المغاربة على أن فئة قليلة تستفيذ من خيرات البلاد .وإنعدام ربط المسؤولية المحاسبة .وأغلبية من هم في السجون هم سارقي الدجاج أما سارقي القلايير والملايير فهم ينعمون في قصورهم مع عائلاتهم
اودي الزفزافي راهم كانو وعر منك و نهار وصلو مراكز القرار تبدل التفكير ديالهم و لمغاربة كاملين كيعرفوهم هناك فيهم من تراس مجلس المستشارين و البرلمان و من تراس الحكومة و من إستوزر و من تراس مجلس الجهة و اللائحة طويلة
ليس كل من يتقدم بطلب العفو يحصل عليه و انما هناك معايير و مقاييس يعتمد عليها تحرير طلب لافراج على السجناء المغاربة و اعتقد ان الاشخاض موضوع المقال لم يتوفروا بعد على النصاب ليسمح لهم بتحرير و تقديم الطلب, و على من يريد اخد نظرة في الموضوع ان يبحث في النيت على ” العفو العام و العفو الخاص بالمغرب”
العفو!!!؟ و لماذا؟ ماذا أجرم في حق الوطن؟ أليس هو أشد وطنية من أي كان في المغرب؟ بالله عليكم، لم سيطلب الزفزافي و رفاقه العفو؟ هل سرقوا أموالا و هربوها إلى خارج الوطن؟ هل تحالفوا مع عدو خارجي؟ هل ثبت أنهم أرادوا تقسيم الوطن كما تفعل أميناتو حيدر صباح مساء؟ لماذا و لماذا و لماذا؟؟؟ إنه الظلم بعينه. عليهم أن يعتقلوا الريف برمته لأن الريف يفكر كما يفكر الزفزافي، كلنا نريد الإنعتاق، كلنا نريد لوطننا و شعبنا العيش الذي يستحقه. فليتركوه في السجن، هو سيظل في الذاكرة كبطل، وطني و شعبي و على جلاده أن يعرف أنه لن يجني إلا الخزي و العار لأن من يجرم في الشعب و الوطن هو من مآله السجن. الريف كله مع الحق و ضد الباطل، الريف كله مع الزفزافي و لا مجال لأي مصالحة مع النظام.
سيبقى حتى يكمل العدة ان لم يطلب العفو. هذا ماحناه على نفسه وعلى عدة ضحاياه
الذي لم ترضخ له قيادات الحراك التي تعتبر نفسها غير مذنبة، وأن إدانتها كانت نتيجة محاكمة سياسية وليست جنائية
ولاكن من اللذي هجم على المسجد وعلى رجال الأمن وإضرام النار والهجوم على المروحية ووووووو
اذن يجب محاكمة المجرمين ورد الاعتبار لرجال الأمن
مثل هؤؤلاء لايستحقون العفو من لايحب وطنه ويتلقى الاموال من الخارج لزعزعة الاستقرارفي الوطن فمصيره أن يبقى مهمشا حتى يطلب العفو من الشعب والندم على ما فعل
طلب العفو فيه تبرئة للمخزن على ما. ارتكبه من مخالفات واتهام الابرياء زورا ،،كيف تريدون ان يعتذر على ذنب لم يرتكبه ،،المفروض ان المخزن هو من يعتذر له ويقدم له تعويضات ،،،هذا رجل ونص ،وليس اشباه الرجال الذين نراهم على اليوتيوب خاصة من الملتحين الذين تغيروا ١٨٠ درجة بمجرد خروجهم من السجن والتوقيع على اتفاق مع المخابرات المخزنية لتمرير اقوال تبريئ ما تعرضوا له من تعذيب واصبحوا اليوم هم ابواق المخزن ،،ومنهم ما يدعي انه شيخ وعالم دين ..الزفزافي ليس من هذه الطينة ،،هو من سلالة بد الكريم الخطابي وهذا ما يزعجهم وسيفرجون عنه رغما عنهم …
هل يظن نفسه هو من سيغير مجريات التاريخ و بانه احسن من زملاءه الدين طلبوا العفو. و استفادوا منه
الزفزافي يرفض طلب العفو هل لديه مخطط فيما بعد؟ عجيب من يرفض الحرية.
من الملفت للنظر أن طلب العفو مبدأ مشترك بين الأنظمة الملكية والرئاسية الجمهورية copier coller، فكما هناك عفو ملكي هناك أيضا عفو رئاسي . أما الغاية منهما فواضحة وبسيطة ، وهي دفع المتهم إلى نوع من الإعتراف بالذنب والإنبطاح أمام السلطة العليا ، وبالتالي يخرج منهزما من القضية رغم حصوله على حريته …
ادن فمرحبا به في سجن قارة بمكناس سجن مهجور طوله 7 كيلومترا تحت أرضي أحسن له من سخونية الراس
دايرين فيها ابطال،مني تخرجوا غادي تكونوا مدكدكبن ،منكم عدد ،مني كيخرجوا كيطلبوا التعادل،وكيمشيوا فالضل،
تبا لبلدي،تبا لبلد ترفع صوتها فقط لمحاربة البسطاء،وتترك الخائنين احرارا ينهبون ويسرقون اموال شعب، تبا لبلد يترك فيه الخونة آحرار كاميناتو حيدر التي تعلن ولائها للبليساريو؟؟ تبا لبلد يترك شبابه يغرق يوموا من ٱجل غد أفضل.
تبا لبلد يترك خونة كأخنوش،،،،
لن ادافع عن بلد خان أهله
هذا الرجل يستحق كل الاحترام والتقدير. فإن مات فهو شهيد الحق. لا يريد الخنوع. سينتصر بإذن الله. والعافية سيأتيك يومك
اولا هدا السخص ليس بقيادي انه مجرد شخص اراد زرع الفتنة والبلبلة في مدينة الحسيمة. و في دول اخرى مثل هؤلاء الاشخاص يحكم عليهم بالمؤبد لانه يعتبر خائن لوطنه عندما يرفع علما غير راية المغرب. اذا لابد ان يكمل مدته هو و الاشخاص الذين معه اي مدة 20 سنة ولو انها مدة غير كافية حبدا لو كانت اكثر من عشرين سنة
لكن هو له الاختيار اما طلب العفو او يبقى في السجن الى ان تمر مدة العقوبة لكن ان يحثرمها مادام لم يريد العفو او طلب العفو ادا ليس هناك مشكل في دالك لان دالك اختياري واحثرام العدالة
إن تلك المرحلة التي مرت مدينة الحسيمة و التي استنفرت الأمن الوطني و بل كل مكونات الدولة بعده كانت له ثماره بالإحاطة باقليم الحسيمة لفك العزلة عنه و هذا مشهود به. لكن رفض الزفزافي و رفاقه المعتلقين لليوم الخنوع و التوبة عن أفكارهم حبا في هذا الوطن يعتبر ثورة دفينة في نفوسهم لا يطفؤها إلا ترك الحال على ما هو عليه. لأنه لا يمكن النزول لرغبة أفراد تستهويه أفكار خداعة لا تريد رؤية الحقيقة في تحسن الأوضاع في الأقليم و بل تتشبت بتلك النزعة القبلية الانفصالية. لا ضرر في التظلم لصحته، و لكن بالتمادي في ذلك بدعوى رفض الهزيمة إيمانا بأفكار واهمة يعتبر خطر على أصحابه و يجب الإحاطة بهم للوقاية لهم من شرور أنفسهم التي ستصولهم لتبني فكر انتقامي فوق تلك النزعة القبلية التي أصبحت متجازة و بل لا تستساغ بحكم الظروف الأمنية درءا للفتنة. كان الأولى له طي صفحة الماضي و طلب العفو، و بعده محاولة جمع أفكاره في شكل حزب أو جمعية يسعى به أو بها إلى تفعيل الطاقات الجميلة في التنمية المستدامة و تفعيل الوصال بالمركزية كموقع تشاور محلي مضمون لأحقيتهم بعد التسامح و العفو.
” لن يستفيدو من أي عفو سيتعفنون في السجن مدى الحياة، لكي يكونو عبرة لمن يعتبر…! “
اللهم فك ازره عاجلا غير آجلا وصبر والدته واقرباءه ؛أللهم إنك تعلم أن هذا الشخص مضلوم فأخذ حقه من اللذين ضلموه في الدنيا قبل الآخرة.
في بادئ الأمر، غالبية المغاربة أيدت المطالب الإجتماعية لسكان الريف. لاكن مع كامل الأسف بعض التصريحات الطائشة لزعماء الحراك التي كانت تتسم بالعنصرية والإنفصالية جعلت باقي المغاربة يتراجعون عن تأييدهم للحراك.
يعجبك النضال من وراء القضبان و لعب دور الضحية و أنت تأكل من صحن العدس المجاني، أخرج من سجنك و ناضل مع إخوانك من أجل كسب طرف الخبز.
محاكمته لا دخل لها بالسياسة محاكمته نتيجة تحريض على نشر الفتنة والفوضى من تكسير وحرق مقر الشرطة ومنع الوقاية المدنية من الوصول اليه ضرب وجرح رجال الشرطة ثم الإعلان عن العصيان عندما حلت لجنة إلى الحسيمة للجلوس معهم على طاولة الحوار ( آش كثر من هذ الشي) ورفضوا وفي السجن أعلنوا التخلي عن الجنسية هنا ربما تدخل المسألة السياسية لان المدان بالسجن لا يُقبَل منه الطلب إلا بإتمام المدة السجنية ( اما يبقاوا معفرين خليهم كذلك يشوفوا واش نفعهم البرلمان الهولندي والتنقل هنا وهناك من طرف الاب الزفزافي الذي استرزق بقضية المعتقلين) لا تبخلي هسبريس بالنشر
ومن تكون انت حتى لا تعتذر و تطلب العفو من الملك ومن المغاربة وترفع علم الوطن عوض خرقة الانفصال ؟؟؟؟؟
اذن انت تصر على انك انفصالي من الدوحة الأولى.اي 100%.
لهذا لا يمكنك ولكن معك ان تحضيا ابدا بالعفو ما دمتم تعرفون بخيانتكم للوطن .فلا تستحمروا انفسكم .كولشي عاق بكم. !!!!!!!!!
Zefzafi n est pas un héros pour publier ses décisions
باقي راسو سخون بلاتي عليك تبرد مع راسك السي الفرفاري من يدعي الفوة يموت بالصعف
ماهي هذه الأفكار والقناعات الني تؤمن بها جماعة الزفزافي ؟ إذا كان الأمر يتعلق بالجانب الإجتماعي ومحاربة الفساد فإن كل أحرار المغرب يؤمنون بهذا المطلب أما إذا كان الأمر يتعلق بأمور أخرى فليفصحوا عنها بكل شجاعة أما غير ذلك فيسمى النفخ فيما لايصح النفخ فيه
طلب العفو معمول به في أرقى الديموقراطيات ولا داعي لقراءته قراءة مؤدلجة بالشيح والريح
الأمر الذي لم ترضخ له قيادات الحراك التي تعتبر نفسها غير مذنبة، وأن إدانتها كانت نتيجة محاكمة سياسية
إذن إبقوا في السجن حتى قضاء المدة المحكوم عليكم بها فالتكبر من شيمة الجهال على الملك أن لا يصدر عفوا على من لا يريد أن يعترف بأخطائه فكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون فإذا كان السيد الزفزافي واصدقائه يتكبرون على تقديم الاعتذار للمغاربة شعبا وسلطة وملكا فعلينا بنسيانهم في السجن قابعين
تريدون الحرية فعليكم بالاعتذار لانها لاتباع في الاسواق
خليو عليكم السيد فاالتيقار، السيد راه بغا الملك امشي عندو الحبس أو يرغبو بش اخرج.
راه دوك الماركة انا ليعرفها،
التركة ديال ثوري، ثوري
خليو عليكم الجيفة محبسة حسن،
” سيموتون في السجن هو ورفقاءه ولن يستفيدو من أي عفو حتى يكونو عبرة لغيرهم…! “
تحية للمعتقلين ونساندهم ضد ابتزاز المخزن لهم لطلب العفو من يستحق العشرين سنة هو من اختلس 17 مليار من ميزانية المغرب ويستعد لرئاسة الحكومة