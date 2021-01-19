رواية "لا تنس ما تقول" تصدر في طبعة رابعة

في طبعة رابعة، تصدر رواية شعيب حليفي “لا تنسَ ما تقول”، الحاصلة على جائزة المغرب للسرد، في إطار جائزة المغرب للكتاب سنة 2020.

وفي متم السنة الماضية 2020، أعلنت اللجنة المشرفة على الجائزة التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة ظفر رواية الأكاديمي شعيب حليفي في صنف السرد من بين 61 عملا مرشحا، بعدما صدرت سنة 2019 عن منشورات القلم المغربي.

وسبق أن صدرت رواية “لا تنس ما تقول” في طبعتها الأولى عن دار الهلال القاهرة في مصر سنة 2019.

ومن بين الأعمال السردية للأكاديمي والناقد المغربي شعيب حليفي “أنا أيضا: تخمينات مهملة”، و”زمن الشاوية”، و”رائحة الجنة”، و”لا أحد يستطيع القفز فوق ظله”.

كما صدرت للجامعي والناقد في مجال تخصصه مؤلفات من بينها: “الرحلة في الأدب العربي”، و”شعرية الرواية الفانتاستيكية”، و”هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل – دراسات في الرواية العربية”.

وتقول الورقة التقديمية للرواية إنها تشكل حلقة من الإبداع الروائي لشعيب حليفي، وترتبط “بالزمن المغربي في كل وجوهه، وبالجغرافية وأسرارها العجيبة”.

كما تذكر الورقة التقديمية ذاتها أن هذا العمل الروائي تجربة أخرى في “مسار السرد المغربي الباحث عن خصوصية مرتبطة بالتخييل المحلي المنفتح، وبالمجال الجغرافي بحمولاته الثقافية التي تحولت إلى سرديات غير مغلقة”.