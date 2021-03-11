سجن الأوداية ينفي التقصير في معاملة نزيل مريض

سجن الأوداية ينفي التقصير في معاملة نزيل مريض
صورة: أرشيف
الخميس 11 مارس 2021 - 15:23

نفت إدارة السجن المحلي بالأوداية بمراكش ما تم نشره ببعض المواقع الإلكترونية من ادعاءات بـ “التقصير في معاملة نزيل مريض”.

وقالت الإدارة، في بيان توضيحي اليوم الخميس، إن السجين المعني مصاب قبل اعتقاله بأعراض مرض لم تحدد طبيعته بصفة نهائية إلى حدود الساعة، ويتابع علاجه بالمؤسسة حيث استفاد من 13 فحصا طبيا وعدة تحاليل مخبرية، وحالته مستقرة حاليا حسب إفادة طبيبة المؤسسة.

وأضافت أنه منذ تحويل السجين المعني بتاريخ 17 فبراير 2021 إلى الجناح المخصص للمحكومين ابتدائيا في إطار عملية إعادة التصنيف، وهو يمتنع عن الاستفادة من حقه في الفسحة ويرفض الخروج من الغرفة التي يقيم بها ليقضي وقته في الحديث عبر الهاتف، متذرعا بتأثير أشعة الشمس على صحته رغم تواجد أماكن ظليلة بساحة الفسحة.

وبخصوص ادعاءات “حرمانه من التسخين”، أوضح المصدر أن الأمر يتعلق بمنعه وفق القانون من طهي الطعام بنفسه في الغرفة، علما أنه يستفيد من حمية غذائية.

إدارة السجن المحلي بالأوداية بمراكش الغرفة المواقع الإلكترونية نزيل مريض

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