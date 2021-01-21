"سجن طنجة 2" يرحل معتقلي "أحداث الحسيمة"

قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ترحيل معتقلي “أحداث الحسيمة” من السجن المحلي طنجة 2، قائلة إن ذلك يأتي “بالنظر إلى السلوكيات المخالفة للقانون الصادرة عن هؤلاء السجناء”، دون إعلان مكان الترحيل.
وقالت المندوبية، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، إن هذه السلوكيات تتمثل “في التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم؛ بل وبإيعاز من أب أحدهم بلغ الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية”.
وقالت المندوبية إن هؤلاء السجناء “رفضوا الامتثال لأوامر إدارة هذه المؤسسة وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، ولم يوقروا مؤسسات الدولة وهددوا فضلا عن ذلك بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام”.
واعتبرت المندوبية أن قرار ترحيل السجناء المذكورين إلى مؤسسات أخرى يأتي “لوضع حد لهذه السلوكيات المشينة والمخالفات الخطيرة”، مفيدة بأن إدارات المؤسسات التي سيتم ترحيلهم إليها ستقوم بتمكينهم من الاتصال بذويهم “قصد إخبارهم بوجهة الترحيل فور وصولهم إليها”.
فاتو لقياس هادو لعلى برا ومعندهم كل تلك الحقوق
CES TRAÎTRES COMMENCENT À NOUS CASSER LES PIEDS JE PROPOSE À CE QUE LES AUTORITÉS LES TRANSFÈRENT AUX PRISONS DE L’AMÉRIQUE LATINE DE CETTE FAÇON ILS SAURONT LE PARADIS OÙ ILS VIVENT SANS LE SAVOIR
أسباب واهية، و هل استعمال الهاتف و الكلام مع الأهل سبب للترحيل التعسفي، بالغتم كثيرا و هل السجون الأخرى لن يستعملوا فيها الهاتف مثلا، فتشوا عن سبب معقول حتى تكون الكذبة معقولة و مقبولة نوعا ما. أناس محكومون بعقود من السجن ظلما و تستكثرون عليهم مجرد كلام مع الأهل، و عندما تنتقدم منظمات حقوقية تقومون للصراخ و العويل كبنات الليل اللواتي ضيعن عمرهن في الهوى.
حتى في سنوات الرصاص لم تكن الدولة تتعامل بهده العقلية الانتقامية الصبيانية مع المعتقلين السياسيين، للاسف الردة الحقوقية في المغرب تضر كتيرا بسمعته داخليا وخارجيا، كنا ننتظر الضرب على يد المفسدين وناهبي اموال الشعب فادا بالاعتقال يطال كل من يندد بالفساد. لمادا يصلح ادن الدستور والقانون و الجمعيات الحقوقية و البرلمان ادا لم يصن حقوق الوطن والمواطن؟ ام انها مؤسسات كومبارس فقط تخفي حكما ديكتاتوريا.
هناك قانون ينظم السجون تسهر المنذوبية العامة على تطبيقه و يسري على جميع السجناء دون استثناء .الا ان هؤلاء المعتقلين يريدون الخروج عن القانون لاستمالة الحقوقيين لمظلوميتهم.واتارة ضجة من اجل الانتباه كل مرة وحين .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسنا فعلت اذارة السجون لا امتياز لءي احد الكل سواسية حتى تنتهي عقوبتهم راه في اعتى الدول الديمقراطية لن تسمح بإدخال الهاتف الشخصي لأي سجين اباراكا من الفشوش حمدو الله لي ما عطاومومش les travaux forcer وتحفروا لجبال واكلين شاربين ناعسين كأنكم مرضى من الدرجة الأولى حمدوا الله على الموجود وإلا!!!!!!!
بكل صراحة وغيرة على هدا الوطن، اقول لكم وارجوكم ان تطلقوا سراح هؤلاء الابرياء الدين لا دنب لهم سوى اننهم فضحوا الفاسدين والانتهازيين لمشروع الكبير منارة المتوسط في الشمال الدي كان قد دشنه فعليا صاحب الجلالة الملك محمد السادس شخصيا. هده التعسفات القمعية ليست ابدا في صالحنا وخصوصاً في هده الظرفية الحرجة التي نعيشها مع اعداء الوطن الحقيقيين والتي تفرض علينا جميعا بالوحة ورص الصفوف.