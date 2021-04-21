سفارة فرنسا تنظم رحلة بحرية من ميناء طنجة

أعلنت السفارة الفرنسية بالرباط تنظيم رحلة بحرية لنقل المواطنين الفرنسيين والمقيمين بفرنسا يوم السبت المقبل.

وقالت السفارة الفرنسية إنه يجب استيفاء شروط دخول فرنسا، شرط الحصول على موافقة السلطات المغربية، مفيدة بأن الرحلة ستنطلق من طنجة المتوسط يوم السبت 24 أبريل 2021 في نهاية اليوم (سيتم تحديد الوقت لاحقًا) للوصول إلى مرسيليا يوم الإثنين 26 أبريل 2021 صباحًا.

وتذكر السفارة أن الرحلات الجوية الخاصة والمعابر تعمل فقط في الاتجاه المغربي الفرنسي، وأنه في حالة مغادرة الأراضي المغربية، وحتى إشعار آخر، نظرًا لتعليق السلطات المغربية الروابط مع المغرب، لن يتمكن الأشخاص المقيمون في المملكة من العودة.

وسبق أن أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية أنه بناء على قرار الحكومة المغربية، في سياق الوضع الوبائي الحالي، ستبقى الرحلات الجوية معلقة إلى غاية 21 ماي 2021.

وأضافت “لارام” على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” أن الدول المعنية باستمرار تعليق الرحلات هي: فرنسا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، مصر، الجزائر، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا كوناكري، مالي، غانا.