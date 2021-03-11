سقوط رافعة يقتل عاملا في ورش بمدينة وزان

سقوط رافعة يقتل عاملا في ورش بمدينة وزان
صورة: أرشيف
الخميس 11 مارس 2021 - 20:55

لقي عامل مصرعه على الفور، الخميس، بورش بناء وسط تجزئة المنظر الجميل في مدينة وزان، عقب سقوط رافعة على جسده، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.

وقالت مصادر هسبريس إن المفارق للحياة، البالغ من العمر حوالي 58 سنة والمنحدر من جماعة عين الدفالي في إقليم سيدي قاسم، توفي في الحين متأثرا بجروح ورضوض أصيب بها أثناء مباشرة عمله بالورش المذكور.

وفور إخطارها بالحادثة، انتقلت عناصر الشرطة القضائية وممثل عن السلطات المحلية إلى عين المكان حيث جرى فتح تحقيق في ظروفها وملابساتها. كما تم نقل جثة العامل إلى مستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

إقليم سيدي قاسم مدينة وزان مستودع الأموات ورش بناء

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‫تعليقات الزوار

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  • 3a ana
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:05

    الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

    15
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  • مغربية شمالية
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:14

    لا حول ولا قوة إلا بالله ، إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله الصبر والسلوان، حادثة شغل مؤلمة، ياترى صاحب الورش هل سيقوم بتعويض ذوي الضحية على مصابهم لأنه توفي وهو يقوم بعمله؟! أم أنه مجرد عامل بسيط ، كل ما سيقوم به هو إعطاء أهله مبلغا زهيدا من المال لا يكفي حتى مصارف الجنازة؟! إذا ضاع حقه في الدنيا لن يضيع في الآخرة هذا حال كل مواطن بسيط فقير مغلوب على أمره ..

    15
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