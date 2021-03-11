سقوط رافعة يقتل عاملا في ورش بمدينة وزان

لقي عامل مصرعه على الفور، الخميس، بورش بناء وسط تجزئة المنظر الجميل في مدينة وزان، عقب سقوط رافعة على جسده، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.

وقالت مصادر هسبريس إن المفارق للحياة، البالغ من العمر حوالي 58 سنة والمنحدر من جماعة عين الدفالي في إقليم سيدي قاسم، توفي في الحين متأثرا بجروح ورضوض أصيب بها أثناء مباشرة عمله بالورش المذكور.

وفور إخطارها بالحادثة، انتقلت عناصر الشرطة القضائية وممثل عن السلطات المحلية إلى عين المكان حيث جرى فتح تحقيق في ظروفها وملابساتها. كما تم نقل جثة العامل إلى مستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.