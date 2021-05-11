سيدي بنور تتأخر في تسديد مستحقات "أرما"

سارعت مصالح جماعة سيدي بنور إلى البحث عن حلول ناجعة لتفادي الوقوع من جديد في مشاكل أداء مستحقات الموردين والشركات العاملة معها، بما فيها شركة النظافة المشرفة على التدبير المفوض لجمع النفايات بالمنطقة، التي لم تتسلم مستحقاتها المالية منذ أزيد من سنة.

وقال حميد يفيد، النائب الثاني لرئيس جماعة سيدي بنور، إن الجماعة لم تتمكن من تسديد مستحقات شركة النظافة “أرما” منذ بداية أبريل من السنة الماضية، بسبب تراكم مجموعة من المشاكل المادية على كاهل بلدية سيدي بنور، مرتبطة بتوقف تحصيل موارد مالية حيوية تهم السوق الأسبوعي ومصالح أخرى.

وأوضح النائب الثاني لرئيس جماعة سيدي بنور، في تصريح لهسبريس، أن المصالح التابعة للجماعة عملت على إيجاد حلول لتوقف مداخيل السوق الأسبوعي، بسبب التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا، التي أرخت بظلالها على مستغلي هذا المرفق، بعد توقف الأنشطة التجارية داخله بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذت من طرف الحكومة مع بداية الجائحة.

وأضاف يفيد في التصريح ذاته: “تجاوزنا مشكل مداخيل السوق الأسبوعي بعد السماح باشتغال الأسواق على الصعيد الوطني، وقمنا بالبحث عن موارد مالية أخرى، وتخصيص المبلغ المالي المستحق لفائدة الشركة، التي ستتسلم مستحقاتها قريبا جدا”.

كما أفاد النائب الثاني لجماعة سيدي بنور بأن العقدة التي تجمع الجماعة بشركة النظافة تنص على تسديد مستحقات الأخيرة على رأس كل شهر، مقابل الخدمات التي تقدمها.