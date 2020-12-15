"سيستم 76" تطلق اللاب توب Pangolin الجديد

"سيستم 76" تطلق اللاب توب Pangolin الجديد
د.ب.أ
الأربعاء 16 دجنبر 2020 - 00:52

أعلنت شركة سيستم 76 (System76) عن إطلاق اللاب توب Pangolin الجديد، الذي يعتمد على نظام التشغيل Pop!_OS 20.10 أو Ubuntu 20.04 LTS، بسعر 849 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن اللاب توب Pangolin الجديد يعتمد على المعالج Ryzen 5 4500U و Ryzen 7 4700U، مشيرة إلى أنه يمكن طلب اللاب توب بسعة تصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع قرص M.2 SSD لتخزين البيانات.

وتأتي الشاشة بقياس 15.6 بوصة وبدقة وضوح 1920 × 1080 بيكسل. وإلى جانب Gigabit Ethernet، يقدم اللاب توب بسمك 2 سم وحدة Intel مع دعم لتقنيتي WiFi 6 و Bluetooth 5. ويتم أيضا دعم معيار USB 3.2 Gen 2 السريع بواسطة منفذ واحد من النوع C، ومنفذ HDMI، ويمكن توصيل سماعة رأس عبر مقبس مدمج.

الشاشة اللاب توب Pangolin تخزين البيانات ذاكرة شركة سيستم 76 قرص M.2 SSD

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