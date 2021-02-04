شاب يفقأ عيني فتاة لأسباب عاطفية قبل الانتحار

أقدم شاب، في العشرينات من عمره، كان يشتغل قيد حياته حارسا لموقف سيارات بمركز ويسلان ضواحي مكناس، على الانتحار شنقا، ليلة الأربعاء صباح الخميس، بعد أن عرض فتاة، في مثل سنه، تشتغل نادلة في مقهى، لعاهة مستديمة على مستوى عينيها، انتقاما منها لأسباب عاطفية.
وكان الشاب المنتحر عمل، ليلة الأحد الماضي، على الاعتداء على الفتاة، غير بعيد عن محل إقامتها بعمارات الصفاء بجماعة ويسلان، وذلك باستعمال سلاح أبيض؛ في حين قالت مصادر هسبريس إن الأمر تم بدافع تصفية حسابات معها، جراء توتر شاب العلاقة العاطفية التي كانت تجمعهما.
المصادر ذاتها أفادت بأن هذا الاعتداء تسبب في إلحاق إصابات بليغة بعيني الفتاة، مشيرة إلى أنه تم نقلها إلى المستشفى، الذي غادرته اليوم الخميس بعد تلقيها الإسعافات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعها لعملية جراحية لإنقاذها من فقدان نعمة البصر.
وكان المشتبه فيه، تورد مصادر الجريدة، اختفى عن الأنظار عقب ارتكابه الاعتداء، وذلك قبل العثور عليه جثة هامدة قرب إحدى العمارات السكنية الكائنة بحي الإنارة بمنطقة سيدي بوزكري وسط مكناس، بعد أن وضع حدا لحياته على خلفية تدهور علاقته العاطفية بالفتاة المعنية.
هذا، وتم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فيما فتحت المصالح الأمنية بالمدينة ذاتها تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث المأساوي.
للاسف نهاية ماسوية مصير جهنم و العياد بالله بالشفاء العاجل للفتاة
يالله ماهذا الخبر شاب في العشرينات بدل ان يستعد هذه السنة للتخرج من احدى الجامعات ها هو يتخرج من جامعة الدنيا نحو الاخرة تخرج وما ادراك ما التخرج قتل للنفس بغير حق وتأدية انسان بعاهة مستديمة انظروا دقيقة من الغضب كيف تؤدي بالانسان الى الانتحار او السجن ترى ما هو السبب هل الشاب المغربي لم يتلقى تربية اجتماعية دينية في صغره هل لهذه الدرجة لدينا الجرأة على الانتقام بسبب تافه تم وضع حد لحياتك هاته الجرائم التي نسمعها لا تبشر بخير ويجب اعادة النظرة في تنشئة الشباب وايجاد مكمن الخلل
يجب الاهتمام بالتعليم ثم التعليم ثم التعليم. السجون ممتلئة بالجهلة والاميين عديمي التربية والتعليم.
لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عجز لساني عن الكلام
وآلله يكون في عون والديهم وآلله مابقا ما يعجب
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ما هذا الزمن العجيب كل شيء تغير الإنسان أصبح لا يساوي شيأ ولا يدري من هو وإلى أين هو ذاهب وما سبب وجوده في هذه الدنيا الله المستعان
الشاب وضع حدا لحياته على خلفية تدهور علاقته العاطفية بالفتاة المعنية”.
هذه هي نتيجة العلاقات الرضائية / العلاقات الاباحية ، بعد الصدمة العاطفية انتقم الشاب من الفتاة و انتحر.
كيف ستكون حياة هذه الفتاة بعد هذه الفضيحة و العاهة المستديمة ؟؟؟؟
يجب توعية الشباب و الشابات إعلاميا حول العلاقات العاطفية و إحترام الطرف الٱخر و أنّ أي علاقة يجب أن تبنى على أسس واقعية وواضحة ليس ما يورج في المسلسلات التركية و إلا إنتضروا الكوارث
ندعو الله تعالى ان يرد لها بصرها وان يكلل علاجها بالنجاح اما المنتحر الظالم فقد اتجه مباشرة الى المحكمة الالهية العليا وفي ذمته جريمتان: ايذاؤه لغيره وقتله لنفسه.
هاذا ما ربحنا من أفلام الحب والهوى التي تعرض على شاشاتنا المجرمة. كل أفلام 2M حول الحب الأعمى ،الزواج الفاشل، الطلاق انتقاما، القتل من أجل الحبيبة، الإنتحار من أجل الحبيبة. كلها مواضيع تأثر على العامة خصوصا وأن المواطن ساخط على الوضعية بسبب قلة العمل الأجور الظالمة.
كل هذا ويطالبون بإلغاء تجريم العلاقات خارج الزواج وما خفي كان اعظم الله ارحمه وتجاوز عنه المراهقة صعيبة وقلة لعقل اصعب