شاب يفقأ عيني فتاة لأسباب عاطفية قبل الانتحار

أقدم شاب، في العشرينات من عمره، كان يشتغل قيد حياته حارسا لموقف سيارات بمركز ويسلان ضواحي مكناس، على الانتحار شنقا، ليلة الأربعاء صباح الخميس، بعد أن عرض فتاة، في مثل سنه، تشتغل نادلة في مقهى، لعاهة مستديمة على مستوى عينيها، انتقاما منها لأسباب عاطفية.

وكان الشاب المنتحر عمل، ليلة الأحد الماضي، على الاعتداء على الفتاة، غير بعيد عن محل إقامتها بعمارات الصفاء بجماعة ويسلان، وذلك باستعمال سلاح أبيض؛ في حين قالت مصادر هسبريس إن الأمر تم بدافع تصفية حسابات معها، جراء توتر شاب العلاقة العاطفية التي كانت تجمعهما.

المصادر ذاتها أفادت بأن هذا الاعتداء تسبب في إلحاق إصابات بليغة بعيني الفتاة، مشيرة إلى أنه تم نقلها إلى المستشفى، الذي غادرته اليوم الخميس بعد تلقيها الإسعافات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعها لعملية جراحية لإنقاذها من فقدان نعمة البصر.

وكان المشتبه فيه، تورد مصادر الجريدة، اختفى عن الأنظار عقب ارتكابه الاعتداء، وذلك قبل العثور عليه جثة هامدة قرب إحدى العمارات السكنية الكائنة بحي الإنارة بمنطقة سيدي بوزكري وسط مكناس، بعد أن وضع حدا لحياته على خلفية تدهور علاقته العاطفية بالفتاة المعنية.

هذا، وتم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فيما فتحت المصالح الأمنية بالمدينة ذاتها تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث المأساوي.