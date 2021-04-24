شاب ينتحر شنقا داخل محل تجاري بالقصر الكبير

أقدم شاب ثلاثيني، مساء الجمعة بالقصر الكبير، على وضع حد لحياته، حيث عثر عليه جثة معلقة إلى حبل وسط محل لبيع الفواكه بسوق للارقية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الضحية، الذي يبلغ من العمر 34 عاما، كان يساعد أخاه في محل لبيع الفواكه، وكان يعاني أحيانا من اضطرابات نفسية، قبل أن يعثر عليه شقيقه، بعد إفطار يوم الجمعة، وقد وضع حدا لحياته.

وانتقلت السلطات المحلية ومصالح الشرطة العلمية والقضائية إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن يتقرر نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى القصر الكبير، قصد إخضاعها للتشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الانتحار، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.