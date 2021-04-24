شاب ينتحر شنقا داخل محل تجاري بالقصر الكبير

أقدم شاب ثلاثيني، مساء الجمعة بالقصر الكبير، على وضع حد لحياته، حيث عثر عليه جثة معلقة إلى حبل وسط محل لبيع الفواكه بسوق للارقية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الضحية، الذي يبلغ من العمر 34 عاما، كان يساعد أخاه في محل لبيع الفواكه، وكان يعاني أحيانا من اضطرابات نفسية، قبل أن يعثر عليه شقيقه، بعد إفطار يوم الجمعة، وقد وضع حدا لحياته.
وانتقلت السلطات المحلية ومصالح الشرطة العلمية والقضائية إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن يتقرر نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى القصر الكبير، قصد إخضاعها للتشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الانتحار، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
غياب الوازع الديني والملاهي الدنيوية ومشاغلها والضغوطات اليومية تجعل الشخص يبتعد عن طريق المستقيم فيستسلم للياس فيجد نفسه في دوامة ضيقة ويقبل على هذه الخطوة المؤلمة ….رحم الله الفقيد وانا لله وانا اليه راجعون.
هده من نتائج الإجراءات لى دارت هاد الحكومة الفاشله، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
العياشة وما اكثرهم قاعدين مقابلين اسعار المواد الغذاءية فالجزاءر بدل ايجاد حل ومخرج من ظاهرة الانتحارالتي سببها الياس والبؤس الذي وصل اليها مواطينكم
صراحة نأسف عندما نسمع مثل هذه الاخبار وحتى لو رفعنا صوتنا وطلبنا من الحكومة ان تغير مستوى المعيشة من اجل تفادي الضغوطات النفسية من اجل تفاذي مثل هذه الحالات للاسف لن يتغير شيء وسيضطر المجتمع للعيش مع الواقع الذي لا مهرب له منه
في اللحظة التي تعد فيها موائد الإفطار في جميع البيوت و يتعاون فيها الصغير و الكبير يترك شخص ما كل هذا ويذهب وحيدا بعيدا عن الأعين كي يعد حبلا و يتأكد من متانته وقوته كي لا تفشل عملية الوداع..لن يفعلها إلا شخص بلغ منه اليأس مبلغه و سدت في وجهه كل الأبواب حسب رؤيته للحياة..الله ارحمه واغفر له وعجل بالفرج يارب لهاته الأمة فبماركة من الحكومة تكالب الفقر والحجر والقهر على أبناء هذا الشعب المسكين.رحماك يارب وعند الله تجتمع الخصوم.