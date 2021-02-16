شاعر روماني يقيم في العدد الجديد من مجلة "البيت"

ظهر، هذا الأسبوع، العدد السابع والثلاثون من مجلة “البيت”، التي يصدرها بيت الشعر في المغرب.

وتضمن العدد، في باب “أراض شعرية”، قصائد الشعراء: مارسي دوغا، فرانسوا شينغ، إيفان تورغينيف، جورجي دوتي، ديمة محمود، أكرم قطريب، أحمد بلحاج آية وارهام، إيمان الخطابي.

وضم باب “مؤانسات الشعريّ” الدراسات النقدية التالية: “الشعر والمقدس” ليوسف ناوري، و”مسرحية هاملت: أهو قتْل الأب أم قتْل الأخ” لحسن المودن، و”الأسس الروحية والجمالية للفن الإسلامي ورهاناتها” لمحمد أيت لعميم.

أما باب “مقيمون في البيت”، فخصصته المجلة للشاعر الروماني يون دياكونيسكو.

كما ضم باب “أعمال من اللانهائي ” متابعات نقدية للأعمال التالية: “ما الأمل؟ نحو زرقة تصقل الحواس” للشاعر قاسم حداد، و”البهموت” للشاعر العياشي أبو الشتاء، و”مكتباتهم” للكاتب محمد آيت حنا.

جدير بالذكر أن مجلة “البيت”، التي يديرها الشاعر حسن نجمي ويرأس تحريرها الناقد خالد بلقاسم، تصدر بدعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة.