"شبكة تنمية" تجمع رائدات أعمال بالمغرب وإسرائيل

اجتمعت قائدات قطاعات أعمال ورائدات أعمال من الولايات المتحدة والبحرين والمغرب وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والسودان وأوزبكستان وكوسوفو، الجمعة، للإطلاق الافتراضي لشبكة التنمية الاقتصادية الموحّدة للنساء.

الشبكة استضافتها سفيرة الولايات المتحدة لقضايا المرأة العالمية كيلي كوري، والمبعوث الخاص للتطبيع الاقتصادي أرييه لايتستون، والنائبة الأولى لرئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، والمديرة العامة لجمعية قضايا المرأة العالمية تشارِتي والاس.

وأورد مكتب المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية الأمريكية، في مذكرة صحافية توصلت بها هسبريس، أنه “بعد توقيع اتفاقات إبراهيم في شتنبر 2020 عملت الأطراف الموقعة على إرساء سلام دافئ يشمل الجميع في جميع أنحاء المنطقة؛ وفي سبيل تطوير شراكات اقتصادية جديدة عبر البلاد، وسعيا إلى تحقيق تلك الأهداف، بات النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة يحتلّ دورا ذا أهمية مركزية”.

وستوفر شبكة التنمية الاقتصادية الموحّدة للنساء منصة لتعزيز العلاقات وبناء الثقة بين النساء في كل بلد، وتعميق التعاون الإقليمي الأوسع الذي وعدت به “اتفاقيات أبراهام”، مع جلب فوائد التطبيع الاقتصادية لسيدات الأعمال وقائداتها في بلدان الاتفاقيات وغيرها من البلدان المماثلة.

وستعمل الشبكة أيضًا، تضيف المذكرة، على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وريادة الأعمال، وهو جانب رئيسي من جوانب السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما يتماشى مع مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار (W-GDP) التي يقودها البيت الأبيض.

ورحّب المبعوث الخاص للتطبيع الاقتصادي أرييه لايتستون بالمجموعة المكونة من 40 امرأة تقريبًا في هذا الحدث، موردا: “إننا نبحث في مجال الأعمال التجارية عن الاتجاهات”، مضيفا أن اتجاهات التمكين الاقتصادي للمرأة إيجابية، حسب الوثيقة.

كما أشار لايتستون إلى أن دول اتفاقيات إبراهيم هي في حالة صعود، مردفا بأن ريادة الأعمال النسائية في تلك البلدان لديها إمكانات غير محدودة؛ واختتم بالقول إن القيادات النسائية في الحدث اليوم يبنين مباشرة على اتفاقيات إبراهيم، ويترجمنها إلى فوائد ملموسة ومستدامة ستصل إلى جميع قطاعات المجتمع.

وأشادت السفيرة المتجولة لقضايا المرأة العالمية، كيلي كوري، في تصريحاتها، بمروة المنصوري، رائدة الأعمال الإماراتية وعضو مجلس إدارة لجنة التعاون الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة، ونيتا كورين، المؤسسة المشاركة لشركة “أوربس”، أكبر شركة بنية تحتية لنظام التداول الرقمي “بلوكتشين” في إسرائيل، لتأسيسهما الشبكة، التي ستكمل أهداف الولايات المتحدة في إطار W-GDP وتساهم في سلام دائم في المنطقة بأسرها.

ويأتي إطلاق الشبكة أيضًا بناءً على الإعلان الأسبوع الماضي عن مبادرة مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية “W-GDP 2X MENA”، التي أطلقتها في المغرب السفيرة كوري والنائبة الأولى لرئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية والاس.