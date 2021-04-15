شوارع البيضاء شبه فارغة في أولى ليالي رمضان

بدت العديد من الشوارع والأحياء في العاصمة الاقتصادية في الليلة الأولى من شهر رمضان، تزامنا مع فرض حظر التنقل الليلي، شبه فارغة، على غرار بداية تطبيق الحجر الصحي الذي كانت قد عاشته المدينة مع بداية جائحة كورونا العام الماضي.

وعاينت جريدة هـسبريس الإلكترونية عددا من الشوارع الكبرى بالدار البيضاء شبه فارغة من الحركة؛ إذ كانت العربات التي تجوبها معدودة على رؤوس الأصابع، وعلى رأسها تلك التابعة لشركات نقل العاملين في الفترة الليلية.

كما تعززت السدود القضائية المنصوبة بمختلف الشوارع، وقامت المصالح الأمنية بجولات، لمراقبة الامتثال لقرار حظر التنقل الليلي المعلن من لدن السلطات العمومية لتفادي انتشار كورونا.

في المقابل، شهدت أحياء شعبية خروج بعض المواطنين، خصوصا الشباب، وعدم اكتراثهم بقرار الحكومة، حيث عاينت هسبريس مجموعات وقد حولت بعض الأزقة إلى ملاعب لكرة القدم، لكن سرعان ما عاد البعض من هؤلاء الشباب إلى منازلهم.

وكانت الحكومة قررت حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني خلال شهر رمضان الأبرك، وأعلنت عن ذلك عبر بلاغ رسمي.

ويتعلق الأمر بحظر التنقل يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.