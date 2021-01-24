"شوفوني ندير الخير" .. صور مساعدات إنسانية تثير الاستياء في المغرب

"شوفوني ندير الخير" .. صور مساعدات إنسانية تثير الاستياء في المغرب
صورة: أرشيف
الأحد 24 يناير 2021 - 11:00

جدل متنام حول المساعدات الإنسانية استأثر باهتمام النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق باستخدام الوسائط الرقمية في القوافل الخيرية التي ترمي إلى تقديم يد العون للمعوزين بـ”المناطق النائية”، خاصة في ظل الظروف المناخية الحالية التي تسببت في عزلة الدواوير القروية.

وبعدما استعانت بعض الجمعيات بالهواتف النقالة لتوثيق الإعانات الغذائية المقدمة للسكان القرويين، انقسم نشطاء الشبكات الافتراضية بين مؤيد لتصوير عمليات توزيع المؤن بدعوى أنها تحثّ على “فعل الخير”، ومعارض لنشر صور النساء والأطفال أثناء تسلم المساعدات الإنسانية، في ما يشبه المن (شوفوني كندير الخير”.

ويثير الموضوع سالف الذكر إشكالات كبيرة على مستوى تصوير الأطفال الصغار على وجه التحديد، بالنظر إلى “التشهير” الذي يتعرضون له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على بعض الصفحات التي تستهزئ من عوزهم المادي أو عدم إجادتهم الحديث بـ”الدارجة”.

وفي هذا الإطار يقول علي شعباني، باحث في علم الاجتماع، إن “تلك البدعة حديثة النشأة تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المغربي خلال فترة تاريخية معينة، على أساس أن المجتمع بُني على فكرة ممارسة المساعدة والصدقة وفعل الخير في الكتمان حسبَ الأعراف المستقاة من الثقافة الإسلامية”.

وأضاف شعباني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الصدقة والعمل الخيري يجب أن يكونا في الكتمان حتى لا يتم الحرج”، مبرزا أن “دخول كاميرات الهواتف إلى ميدان العمل الإحساني يفاقم الحالة النفسية والاجتماعية والجسدية للناس المعوزين”.

وأوضح المتحدث أن “المساعدات الخيرية يفترض أن تحترم كرامة الإنسان، فذلك المعوز له أبناء وعائلة، لا بد من عدم إظهاره بذلك المظهر الخارجي أمام الملأ”، موردا: “نقول في ثقافتنا اليد العليا خير من اليد السفلى، لأن أي شخص لا يريد أن يضع نفسه في ذلك الموقف”.

واعتبر الباحث الجامعي أن “التصوير في تلك الحالات يدل على هشاشة المجتمع، وفشل مختلف السياسات الاجتماعية الموجهة لهذه الفئات، ما يستدعي إعادة النظر في تدبير مجموعة من الملفات ذات الطابع الاجتماعي، ونشر الوعي أيضا لدى الفقراء والمتسولين إزاء المساعدات”.

التواصل الاجتماعي القوافل الخيرية المساعدات الإنسانية تصوير

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

43
  • mamounnano
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:06

    الجمعيات تسترزق من الخارج و الخليج بدعوى مساعدة المحتاجين و لبرهنة فعل الخير و مساعدة الخير و جب عليهم الإستدلاء بجحة عاى أنهم فعلا قدموا المساعدة من خلال تصوير بعض المواقف لإىسالها أو مشاهدتها من طرف الممولين للجمعيات .وكما يعرف الجميع يأخدون الغلة و يمدون الجلدة

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • طارق 004
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:08

    بالنسبة لهذه المسألة تحتمل وجهين مختلفين
    الأول : أن الإنسان يصور من أجل التباهي والرياء (والله تعالى قال متبطلوش الصدقات و غيرها بالمن ) و الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( إنما الأعمال بالنيات )
    الثاني : أن يصور الإنسان الأفعال التي يقوم بها من أجل تشجيع الأخيرين على المبادرة بمثل هذه الأشياء

    27
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الخير
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:08

    الخير يكون في السر أما مانشاهده في بعض القنوات فهو تشويه واشهار اتقوا الله

    12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • نظرة عن بعد
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:10

    وغير ديرو الخير وفرقوا المساعدات انشاء الله تكون حتى من مداخيل المخدرات ، غير ساعدوا الناس ووفروا ليهم الاغطية و الملابس و الاحتياجات الضرورية في ظل هذه الازمة و الحالة الطقس البارد

    25
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • وماذا عن شوفوني ندير الشر
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:11

    هو صور على العموم افضل بكثير من صور الشوهات التي صرنا نراها يوميا
    وحتى جلالة الملك يجشع على مثل هذه الأعمال الخيرية من خلال مبادراته السنوية

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • خالد مروان
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:12

    السلام عليكم
    – لا تشجعوا أطفالنا على مد ايدهم الصغيرة والبريئة للتسول
    والقبول بلفتات
    بل علموهم ان لنا بلدا غنيا بتروات يحتاج الى رجاله ونسائه لتحريره من الفساد
    علموهم ان يقضوا مضاجع السارقين حتى لا يناموا بتقل اجسادهم على بؤسنا

    لا لتسول

    19
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • وطني
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:13

    على هده ابجمعيات فعلت الخير و وثقته و لكل منتقد افعل الخير و وثقه كما شءت تلى الاقل كانت مبادرة اسعدت فءة محتاجة .

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدو المغربي
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:13

    دوك الناس خاصهم الطريق والضو والما ومعاونة دجيهم من الشهر للشهر أما هاد الناس لكي يديرو الخير اللهم العمش ولا العمى وكلا واحد وطريقتو في فعل الخير .. كاين لكايبغي الحسنة تكون مستورة وكاين لي باغي يوصل الناس معاناة هاد الناس عسى المحسنين يتعاونو معاهم.. دوك الناس خوتنا وواجب علينا نعاونوهم..

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أكاديمي مغربي من ألمانيا
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:13

    المهم نو تقديم المساعدات. أما نية من يقدم المساعدة (هل هي لأجل التباهي او في سبيل الله…) فبينه وبين خالقه.

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سعد
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:15

    قال الله تعالى: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {البقرة: 271} وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.. وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.

    ولهذا فلا شك أن الإنفاق سرا والصدقة خفية على الفقراء والمساكين أفضل منها إذا كانت علانية لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء وأقل إحراجا للفقراء، وقد استثنى أهل العلم من ذلك الزكاة الواجبة فالإعلان بها أفضل لأنها شعيرة وركن من أركان الإسلام وينبغي إظهرها

    12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • hamid Gouif
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:16

    مع الأسف أصبحنا مجتمع متعلم لكن بدون أخلاق نركب على جراح و مآسي الآخرين

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • kala
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:17

    الحمد لله الذي يجزي كلا منا على حسب نواياه، والحمدالله الذي جعل الحكم بيده، قال تعالى في محكم كتابه انما الحكم لله،

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • اطلنتكي
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:18

    ان اخذ الصور للاشخاص المحتاجين لا يمت للخير بصلة؛ وهل كل من يعطي صدقة للمحتلج يقوم بتوثيق احسانه حتى يتباهى بين الناس ؟ اذن هذا ليس احسانا بل ايثار؛ لهذا قام بعض سكان الجبال نواحي ازبلال برمي كل الالبسة والقاءها ارضا ورفض اخذها بعدما لاحظوا اتجاه كاميرات الهواتف النقالة اليهم لتصويرهم وغادروا الى حال سبيلهم ؛ ويعتبر ما قاموا به احسن درس لقنوه لفءة من الوصوليين الانتهازيين

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • باحث في الكوكايين
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:18

    على الاقل واضعف الايمان اولئك يفعلون الخير ويصورون معاناة المستضعفين ويحاولون ايصال اصواتهم .
    أما انتم ماذا تفعلون ؟ماذا تنشرون؟لمن تصفقون وتطبلون؟ ماذا قدمتم للبشرية؟
    تجلسون وراء الحواسيب copier coller وتعتقدون أنكم تفعلون خيرا.
    بالطبع ستسعون من أجل اخراج قوانين تمنع فعل الخير لأن من يفعل الخير لا تريدونه في هذا الوطن .
    الثورة نائمة نعل الله من يسعى الى ايقاضها
    ارحل نائم نعل الله من يسعى الى ايقاضه .
    ….. سير تقرا واعرف شنو كتكتب ولا نجي نعاود ليك القراية بالبنفسجي.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • simo_jmm
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:18

    يمكن للصور ان تكون من باب الرياء. كما يمكن ان تكون حافزا للاخرين للقيام بنفس المبادرة. نحن محتاجين لتقاسم الاشياء الايجابية عوض تقاسم رويتيني اليومي. حتى يعلم الجميع ان العالم لازال فيه خير عظيم ولا ييأس مما يشاهده كل يوم من تفاهات.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Moha
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:21

    اعرف اناسا يعطون مساعدات فقط مم اجل التقاط الصور و نشرها على الانستغرام. انا متاكد انه لو لم تكن لديهم كاميرات بهواتهفم لما تطوعو لفعل الخير.
    للاسف مجتمع مبني على المن و الرياء و حب الظهور.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • khalidhicham
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:23

    هم على أقل يفعلون الخير ليس مثل من يتكلم فقد وينظر إلى مساوئ الفعل ولا ينظر إلى محاسنه

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • redwandelhou
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:23

    هي اصلا العملية ليست سليمة أساسا.وبغص النظر عن الأهداف سواءا سياسية كانت ام لغرض ما .فالتقاط صور لعائلات جد ضعيفة وبائسة في بعض الاحيان عمل غير انساني.وخال من كل جدية. وتبقى المبادرات الغير مهيكلةوالغير منظمة مفتوحة على المجهول .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • احربيل
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:23

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الأتراك
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:24

    ذأب الأتراك على أن تقوم طائرات خاصة بإطلاق وتوزيع المؤونة و الأغطية تحملها مظلات فوق القمم الجبلية التي تغمرها الثلوج حتى تصل إلى من لهم الحاجة الماسة لها، ولم تستثني هذه العملية در الحبوب للطيور و الأغدية للحيوانات و الوحوش. أين نحن من هؤلاء.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ااحجاج
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:28

    كاين لي ما كيقدم حتى نوع ديال المساعدة لا في السر ولا في العلن.
    فالله سبحانه و تعالى يقول في كتابه العزيز ” الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ، سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون”
    ( البقرة 247 ). تبقى قضية النية ديال
    الشخص، هل يقوم بهذا العمل في سبيل الله ولغاية إنسانية محضة، أم
    له مرامي أخرى…( انتخابات ، سمعة ، رياء )
    هذا ما لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى والشخص نفسه.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مريريكشي
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:29

    ليس هناك أي حرج في إبداء الصدقات كما جاء في  قول الله تعالى: ﴿إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾
    وبدل الإنتقادات كان من الأفضل توجيه النصائح لهؤلاء الناس الذين يبذلون الجهد في إعانة إخوانهم المحتاجين، ونرجو فاعلي الخير أن يخفوا وجوه الأطفال ولهم جزيل الشكر

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن غيور
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:30

    كثرو اصحاب هاد العادة السيئة و الغرض هو الشهرة و تلقي الإشادة و الشكر و منهم مشهورون ممن اشتهرو في زمن الرداءة.. تصوير الأطفال المحتاجين و اختيار الطفلات الجميلات كل هذا يدل على نفسية مريضة لدى هؤلاء “المؤثرين” الاسنتغراميين ديال الله يحسن العوان

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Ingénieur EMI
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:31

    صراحة ثقافة شفوني سرطان خطير بدون عاطفة إنسانية ينخر أيضا بلا هوادة حتى الأعمال الخيرية كما قيل “المساعدات الخيرية يفترض أن تحترم كرامة الإنسان، فذلك المعوز له أبناء وعائلة، لا بد من عدم إظهاره بذلك المظهر الخارجي أمام الملأ”. يقال في ثقافتنا اليد العليا خير من اليد السفلى، لأن أي شخص لا يريد أن يضع نفسه في ذلك الموقف”.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سالم
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:33

    في غياب الدولة….

    عندكما تغيب الدولة في الاستثمارات. ….
    وتجد عمالات انها اصبحت مناطق خارج اهتمام الدولة…فمابالك بالمغرب العميق.. دالك الدي نقرا عن احواله فقط في الكتب..مناطق تشتكي التهميش الممنهج..الاقصاء…يتكالب عليه دئاب المسؤولين، بساديتهم أحيانا لانهم ليسو ابناء المنطقة، هم فقط زوار هناك لفترة انتقالية…

    مناطق المغرب لا تسمع عنها الا في الإعلام الكتروني…

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مهاجر
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:33

    بركة من الانتقادات الخاوية غير تصورو المهم تفكرو تلك الطبقة المنسية الله يحسن العون

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • fadili abdelali
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:36

    ان كان فعلا عمل خير فيجب الا يعلم به الا الخالق فبمجرد علم المخلوق به فيصبح العمل قصد الشهرة

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • موغرابي
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:36

    المشكل اللي عندنا فالمغرب هو أننا كنبغيو نديرو الخير و لكن فنفس الوقت كنبغيو نبانو و لا كيفما كنقولو كنمنو بيه و هذا حرام و مذكور في القرآن الكريم يعني غير بالقول أما باش تصور فهادي الطامة الكبرى و لكن العيب ماشي فهاد الناس العيب فاللي خلا الناس المحتاجة تكون محتاجة لأن ليس هناك عدل فتوزيع الثروة.

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • افقير
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:43

    قال تعالى وانفقوا ممارزقناكم سرا وعلانية العلانية هي من اجل ان يتخدوهم الناس قدوة فيسارعوا لفعل الخير اعتقد ان المسالة عادية ولا تحتاج الى تاويل

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مصطفى
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:44

    كلكم منافقين لا هؤلاء ولا أولائك ، حين توزع تلك المعونات باسم جلالة الملك ،فهذه ليست فيها استهزاء للمساكين ولا لأي أحد لأنها أتت من قبل ولي الأمر ،هو حلال عليه كسب الشعبية. وزيادة على ذالك معونات جلالته تنشر في جميع القنوات التلفزيونية.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • امين
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:44

    سياسة عوجاء و كل سنة نفس الاسطوانة و نفس الصور ….
    هؤلاء الناس هم بحاجة الى الاهتمام طيلة السنة… هم في حاجة الى الطريق، الضوء الماء، الدراسة، التطبيب، و … و….
    هذه حملات انتخابية لا شيئ.
    اطلب منكم تعلموهم كيف يصطادون السمك عوض اعطائهم كل مرة سمكة من ورائها اشياء لا يعلمها الا الله و الراسخون في السياسة الخامجة. لقد عقنا بكم و الله لكم بالمرصاد ان شاء الله.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • دير الخير نشوفوك
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:47

    رب قائل..وكاتب ..وناشر..وصاحب رأي هنا، رفع فقير يديه إليه ثم ما أعطاه…الصدقة جائزة إما في العلن أو السر والصدور لا يعلم ما تخفيه إلا الله ..وأما الصور فلا علم لنا ما إذا كانوا أخذوا الموافقة أم لا..وأيضا، إن كانت جمعية غير ربحية فتلك الصور تشجع الشباب على البدل والعطاء..

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • المهدي
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:47

    نقول للشعباني أنت وأمثالك والحكومة الفاشلة لا تفعلون الخير ولا تحبون من يفعلوه،مع الأسف، دولة الفسفاط وبحران ونصف الشعب يعاني من الجوع

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • tanger
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:48

    حنا لمغاربا كيما دارو معانا واحلا .صورو المساعدات لا هاذو غير بغاو ابانو مصوروش لا هاذو غير كيكذبو مفرقوشي المساعدات علا مصوروش داكشي لفرقو…اسدي غير غير جيبونا المساعدات الله اجازيكوم صورو ولا ديرو بنا فيلم غير متخلوناش نموتو بالبرد والجوع

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • نور الهدى
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:52

    أعتقد أنه يجب تجريم هكذا فعل.
    من يريد فعل الخير إبتغاء رضى الله سبحانه وتعالى فأهلا و سهلا دون المس بكرامة المعوزين و من يريد المن إبتغاء المرة و التشهير فلا و ألف لا لجعل معانات الفقراء مادة دسمة .

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الطنز البنفسجي
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:52

    الاخلاص مقابل الرياء.
    ولكن كاينين شي حالات الجمعيات باش تاخد الموارد من المحسنين او العمالة خاصها توثق الأنشطة ديالها بصور وتقارير.. غير خاص هاد الصور والتقارير خاص يشوفوهم غير المسؤولين ماشي المغرب كامل.

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغرب الحضلرة
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:55

    ولماذا كل هذا اللوم، فخير قدوة لهم ،
    هي قفة رمضان والحقيبة المدرسية

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رشيد
    الأحد 24 يناير 2021 - 11:56

    قيل المثل الشعبي: “اذا بلاك الله بسعاية اقصد ديور لكبار”
    مؤخرا, في بداية الوباء يصعب العثور على قفازات، احد: اعطاني قفازة قلت له: إذا كان ممكن أعطيني أخرى؛ لأنها تتقطع بسرعة زائد تستعمل فقط لبعض الوقت؟! عندما اجتمع بالناس قال: “اعطينا القفازات للجميع ويوجد من حملها لعائلاتهم” لحسن اللحظ لم يسمي رغم اني سبق أن هديت له شيء مرتفع في الثمن.
    بعض العقليات الله اللهم أبعد عبادك الصالحين منها!
    الغز اعلاه.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • آه بصح عندك الحق
    الأحد 24 يناير 2021 - 12:00

    إلى صاحب التعليق رقم 20 هل زرت تركيا أم أنك تتكلم من خلال ما تصفحته لن ننكر أن تركيا حققت تطورا غير مسبوق في العالم و أتمنا لو أن مسؤولينا إتبعوا نفس خطاهم حتى نصل إلى ما وصلوا له من مراتب متقدمة شعبا و حكومة لكن هناك وجه مظلم

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي مغترب
    الأحد 24 يناير 2021 - 12:02

    اسيدي غير ساعدوني وصوروني في جميع الصحف العالمية .باراكا من تشجيع على الكراهية والعزوف عن فعل الخير

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • chtini abderrahman
    الأحد 24 يناير 2021 - 12:04

    article sans intérêt le seule intérêt, est la personne qui est dans le besoin est content, j’estime c’est le cas. Après qu’on vient critiquer les donateurs…ils prennent des photos vidéos …blablabla.. les personnes dans le besoin ils n’ont rien à foudres, c’est au contraire on prenant des photos et les publier dans les réseaux sociaux ça fait partie de التشهير la publicité chose autorisée dans la religion et peut insisté aussi dautre gents a faire des bonnes actions on tout cas c’est gents ils ont besoin de manger pas lire des articles bêtes, désolé votre article لايسمن ولا بيغني من جوع comme on dis hadrate lo3yalistes. j’encourage tout les marocains a continué de données a faire lkhayre et ne pas faire attention a ce genre de critiques décourageant. grand merci à فاعلي الخير بارك الله فيكم والله يجعلها في ميزان حسناتكم

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • فريد
    الأحد 24 يناير 2021 - 12:07

    بعيدا عن قال الله قال الرسول، على الدولة أو المشرع إخراج أو ترسيم قانون الprivacy المعمول به دوليا.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مشكور
    الأحد 24 يناير 2021 - 12:09

    لو كانت السلطة المحلية في المقدمة لكان الإشهار بها في القنوات المخزنية

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
آراء مغاربة في لقاح كورونا
السبت 23 يناير 2021 - 15:41 20

آراء مغاربة في لقاح كورونا

صوت وصورة
أسرة تحتاج السكن اللائق
السبت 23 يناير 2021 - 14:52 9

أسرة تحتاج السكن اللائق

صوت وصورة
كروط ومقاضاة الداخلية لزيان
السبت 23 يناير 2021 - 13:31 9

كروط ومقاضاة الداخلية لزيان

صوت وصورة
محمد رضا وأغنية "سيدي"
السبت 23 يناير 2021 - 11:40 2

محمد رضا وأغنية "سيدي"

صوت وصورة
صرخة ساكنة "دوار البراهمة"
الجمعة 22 يناير 2021 - 23:11 13

صرخة ساكنة "دوار البراهمة"

صوت وصورة
عربات "كوتشي" أنيقة بأكادير
الجمعة 22 يناير 2021 - 20:29 31

عربات "كوتشي" أنيقة بأكادير