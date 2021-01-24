"شوفوني ندير الخير" .. صور مساعدات إنسانية تثير الاستياء في المغرب

جدل متنام حول المساعدات الإنسانية استأثر باهتمام النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق باستخدام الوسائط الرقمية في القوافل الخيرية التي ترمي إلى تقديم يد العون للمعوزين بـ”المناطق النائية”، خاصة في ظل الظروف المناخية الحالية التي تسببت في عزلة الدواوير القروية.
وبعدما استعانت بعض الجمعيات بالهواتف النقالة لتوثيق الإعانات الغذائية المقدمة للسكان القرويين، انقسم نشطاء الشبكات الافتراضية بين مؤيد لتصوير عمليات توزيع المؤن بدعوى أنها تحثّ على “فعل الخير”، ومعارض لنشر صور النساء والأطفال أثناء تسلم المساعدات الإنسانية، في ما يشبه المن (شوفوني كندير الخير”.
ويثير الموضوع سالف الذكر إشكالات كبيرة على مستوى تصوير الأطفال الصغار على وجه التحديد، بالنظر إلى “التشهير” الذي يتعرضون له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على بعض الصفحات التي تستهزئ من عوزهم المادي أو عدم إجادتهم الحديث بـ”الدارجة”.
وفي هذا الإطار يقول علي شعباني، باحث في علم الاجتماع، إن “تلك البدعة حديثة النشأة تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المغربي خلال فترة تاريخية معينة، على أساس أن المجتمع بُني على فكرة ممارسة المساعدة والصدقة وفعل الخير في الكتمان حسبَ الأعراف المستقاة من الثقافة الإسلامية”.
وأضاف شعباني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الصدقة والعمل الخيري يجب أن يكونا في الكتمان حتى لا يتم الحرج”، مبرزا أن “دخول كاميرات الهواتف إلى ميدان العمل الإحساني يفاقم الحالة النفسية والاجتماعية والجسدية للناس المعوزين”.
وأوضح المتحدث أن “المساعدات الخيرية يفترض أن تحترم كرامة الإنسان، فذلك المعوز له أبناء وعائلة، لا بد من عدم إظهاره بذلك المظهر الخارجي أمام الملأ”، موردا: “نقول في ثقافتنا اليد العليا خير من اليد السفلى، لأن أي شخص لا يريد أن يضع نفسه في ذلك الموقف”.
واعتبر الباحث الجامعي أن “التصوير في تلك الحالات يدل على هشاشة المجتمع، وفشل مختلف السياسات الاجتماعية الموجهة لهذه الفئات، ما يستدعي إعادة النظر في تدبير مجموعة من الملفات ذات الطابع الاجتماعي، ونشر الوعي أيضا لدى الفقراء والمتسولين إزاء المساعدات”.
الجمعيات تسترزق من الخارج و الخليج بدعوى مساعدة المحتاجين و لبرهنة فعل الخير و مساعدة الخير و جب عليهم الإستدلاء بجحة عاى أنهم فعلا قدموا المساعدة من خلال تصوير بعض المواقف لإىسالها أو مشاهدتها من طرف الممولين للجمعيات .وكما يعرف الجميع يأخدون الغلة و يمدون الجلدة
بالنسبة لهذه المسألة تحتمل وجهين مختلفين
الأول : أن الإنسان يصور من أجل التباهي والرياء (والله تعالى قال متبطلوش الصدقات و غيرها بالمن ) و الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( إنما الأعمال بالنيات )
الثاني : أن يصور الإنسان الأفعال التي يقوم بها من أجل تشجيع الأخيرين على المبادرة بمثل هذه الأشياء
الخير يكون في السر أما مانشاهده في بعض القنوات فهو تشويه واشهار اتقوا الله
وغير ديرو الخير وفرقوا المساعدات انشاء الله تكون حتى من مداخيل المخدرات ، غير ساعدوا الناس ووفروا ليهم الاغطية و الملابس و الاحتياجات الضرورية في ظل هذه الازمة و الحالة الطقس البارد
هو صور على العموم افضل بكثير من صور الشوهات التي صرنا نراها يوميا
وحتى جلالة الملك يجشع على مثل هذه الأعمال الخيرية من خلال مبادراته السنوية
السلام عليكم
– لا تشجعوا أطفالنا على مد ايدهم الصغيرة والبريئة للتسول
والقبول بلفتات
بل علموهم ان لنا بلدا غنيا بتروات يحتاج الى رجاله ونسائه لتحريره من الفساد
علموهم ان يقضوا مضاجع السارقين حتى لا يناموا بتقل اجسادهم على بؤسنا
لا لتسول
على هده ابجمعيات فعلت الخير و وثقته و لكل منتقد افعل الخير و وثقه كما شءت تلى الاقل كانت مبادرة اسعدت فءة محتاجة .
دوك الناس خاصهم الطريق والضو والما ومعاونة دجيهم من الشهر للشهر أما هاد الناس لكي يديرو الخير اللهم العمش ولا العمى وكلا واحد وطريقتو في فعل الخير .. كاين لكايبغي الحسنة تكون مستورة وكاين لي باغي يوصل الناس معاناة هاد الناس عسى المحسنين يتعاونو معاهم.. دوك الناس خوتنا وواجب علينا نعاونوهم..
المهم نو تقديم المساعدات. أما نية من يقدم المساعدة (هل هي لأجل التباهي او في سبيل الله…) فبينه وبين خالقه.
قال الله تعالى: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {البقرة: 271} وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.. وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
ولهذا فلا شك أن الإنفاق سرا والصدقة خفية على الفقراء والمساكين أفضل منها إذا كانت علانية لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء وأقل إحراجا للفقراء، وقد استثنى أهل العلم من ذلك الزكاة الواجبة فالإعلان بها أفضل لأنها شعيرة وركن من أركان الإسلام وينبغي إظهرها
مع الأسف أصبحنا مجتمع متعلم لكن بدون أخلاق نركب على جراح و مآسي الآخرين
الحمد لله الذي يجزي كلا منا على حسب نواياه، والحمدالله الذي جعل الحكم بيده، قال تعالى في محكم كتابه انما الحكم لله،
ان اخذ الصور للاشخاص المحتاجين لا يمت للخير بصلة؛ وهل كل من يعطي صدقة للمحتلج يقوم بتوثيق احسانه حتى يتباهى بين الناس ؟ اذن هذا ليس احسانا بل ايثار؛ لهذا قام بعض سكان الجبال نواحي ازبلال برمي كل الالبسة والقاءها ارضا ورفض اخذها بعدما لاحظوا اتجاه كاميرات الهواتف النقالة اليهم لتصويرهم وغادروا الى حال سبيلهم ؛ ويعتبر ما قاموا به احسن درس لقنوه لفءة من الوصوليين الانتهازيين
على الاقل واضعف الايمان اولئك يفعلون الخير ويصورون معاناة المستضعفين ويحاولون ايصال اصواتهم .
أما انتم ماذا تفعلون ؟ماذا تنشرون؟لمن تصفقون وتطبلون؟ ماذا قدمتم للبشرية؟
تجلسون وراء الحواسيب copier coller وتعتقدون أنكم تفعلون خيرا.
بالطبع ستسعون من أجل اخراج قوانين تمنع فعل الخير لأن من يفعل الخير لا تريدونه في هذا الوطن .
الثورة نائمة نعل الله من يسعى الى ايقاضها
ارحل نائم نعل الله من يسعى الى ايقاضه .
….. سير تقرا واعرف شنو كتكتب ولا نجي نعاود ليك القراية بالبنفسجي.
يمكن للصور ان تكون من باب الرياء. كما يمكن ان تكون حافزا للاخرين للقيام بنفس المبادرة. نحن محتاجين لتقاسم الاشياء الايجابية عوض تقاسم رويتيني اليومي. حتى يعلم الجميع ان العالم لازال فيه خير عظيم ولا ييأس مما يشاهده كل يوم من تفاهات.
اعرف اناسا يعطون مساعدات فقط مم اجل التقاط الصور و نشرها على الانستغرام. انا متاكد انه لو لم تكن لديهم كاميرات بهواتهفم لما تطوعو لفعل الخير.
للاسف مجتمع مبني على المن و الرياء و حب الظهور.
هم على أقل يفعلون الخير ليس مثل من يتكلم فقد وينظر إلى مساوئ الفعل ولا ينظر إلى محاسنه
هي اصلا العملية ليست سليمة أساسا.وبغص النظر عن الأهداف سواءا سياسية كانت ام لغرض ما .فالتقاط صور لعائلات جد ضعيفة وبائسة في بعض الاحيان عمل غير انساني.وخال من كل جدية. وتبقى المبادرات الغير مهيكلةوالغير منظمة مفتوحة على المجهول .
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
ذأب الأتراك على أن تقوم طائرات خاصة بإطلاق وتوزيع المؤونة و الأغطية تحملها مظلات فوق القمم الجبلية التي تغمرها الثلوج حتى تصل إلى من لهم الحاجة الماسة لها، ولم تستثني هذه العملية در الحبوب للطيور و الأغدية للحيوانات و الوحوش. أين نحن من هؤلاء.
كاين لي ما كيقدم حتى نوع ديال المساعدة لا في السر ولا في العلن.
فالله سبحانه و تعالى يقول في كتابه العزيز ” الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ، سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون”
( البقرة 247 ). تبقى قضية النية ديال
الشخص، هل يقوم بهذا العمل في سبيل الله ولغاية إنسانية محضة، أم
له مرامي أخرى…( انتخابات ، سمعة ، رياء )
هذا ما لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى والشخص نفسه.
ليس هناك أي حرج في إبداء الصدقات كما جاء في قول الله تعالى: ﴿إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾
وبدل الإنتقادات كان من الأفضل توجيه النصائح لهؤلاء الناس الذين يبذلون الجهد في إعانة إخوانهم المحتاجين، ونرجو فاعلي الخير أن يخفوا وجوه الأطفال ولهم جزيل الشكر
كثرو اصحاب هاد العادة السيئة و الغرض هو الشهرة و تلقي الإشادة و الشكر و منهم مشهورون ممن اشتهرو في زمن الرداءة.. تصوير الأطفال المحتاجين و اختيار الطفلات الجميلات كل هذا يدل على نفسية مريضة لدى هؤلاء “المؤثرين” الاسنتغراميين ديال الله يحسن العوان
صراحة ثقافة شفوني سرطان خطير بدون عاطفة إنسانية ينخر أيضا بلا هوادة حتى الأعمال الخيرية كما قيل “المساعدات الخيرية يفترض أن تحترم كرامة الإنسان، فذلك المعوز له أبناء وعائلة، لا بد من عدم إظهاره بذلك المظهر الخارجي أمام الملأ”. يقال في ثقافتنا اليد العليا خير من اليد السفلى، لأن أي شخص لا يريد أن يضع نفسه في ذلك الموقف”.
في غياب الدولة….
عندكما تغيب الدولة في الاستثمارات. ….
وتجد عمالات انها اصبحت مناطق خارج اهتمام الدولة…فمابالك بالمغرب العميق.. دالك الدي نقرا عن احواله فقط في الكتب..مناطق تشتكي التهميش الممنهج..الاقصاء…يتكالب عليه دئاب المسؤولين، بساديتهم أحيانا لانهم ليسو ابناء المنطقة، هم فقط زوار هناك لفترة انتقالية…
مناطق المغرب لا تسمع عنها الا في الإعلام الكتروني…
بركة من الانتقادات الخاوية غير تصورو المهم تفكرو تلك الطبقة المنسية الله يحسن العون
ان كان فعلا عمل خير فيجب الا يعلم به الا الخالق فبمجرد علم المخلوق به فيصبح العمل قصد الشهرة
المشكل اللي عندنا فالمغرب هو أننا كنبغيو نديرو الخير و لكن فنفس الوقت كنبغيو نبانو و لا كيفما كنقولو كنمنو بيه و هذا حرام و مذكور في القرآن الكريم يعني غير بالقول أما باش تصور فهادي الطامة الكبرى و لكن العيب ماشي فهاد الناس العيب فاللي خلا الناس المحتاجة تكون محتاجة لأن ليس هناك عدل فتوزيع الثروة.
قال تعالى وانفقوا ممارزقناكم سرا وعلانية العلانية هي من اجل ان يتخدوهم الناس قدوة فيسارعوا لفعل الخير اعتقد ان المسالة عادية ولا تحتاج الى تاويل
كلكم منافقين لا هؤلاء ولا أولائك ، حين توزع تلك المعونات باسم جلالة الملك ،فهذه ليست فيها استهزاء للمساكين ولا لأي أحد لأنها أتت من قبل ولي الأمر ،هو حلال عليه كسب الشعبية. وزيادة على ذالك معونات جلالته تنشر في جميع القنوات التلفزيونية.
سياسة عوجاء و كل سنة نفس الاسطوانة و نفس الصور ….
هؤلاء الناس هم بحاجة الى الاهتمام طيلة السنة… هم في حاجة الى الطريق، الضوء الماء، الدراسة، التطبيب، و … و….
هذه حملات انتخابية لا شيئ.
اطلب منكم تعلموهم كيف يصطادون السمك عوض اعطائهم كل مرة سمكة من ورائها اشياء لا يعلمها الا الله و الراسخون في السياسة الخامجة. لقد عقنا بكم و الله لكم بالمرصاد ان شاء الله.
رب قائل..وكاتب ..وناشر..وصاحب رأي هنا، رفع فقير يديه إليه ثم ما أعطاه…الصدقة جائزة إما في العلن أو السر والصدور لا يعلم ما تخفيه إلا الله ..وأما الصور فلا علم لنا ما إذا كانوا أخذوا الموافقة أم لا..وأيضا، إن كانت جمعية غير ربحية فتلك الصور تشجع الشباب على البدل والعطاء..
نقول للشعباني أنت وأمثالك والحكومة الفاشلة لا تفعلون الخير ولا تحبون من يفعلوه،مع الأسف، دولة الفسفاط وبحران ونصف الشعب يعاني من الجوع
حنا لمغاربا كيما دارو معانا واحلا .صورو المساعدات لا هاذو غير بغاو ابانو مصوروش لا هاذو غير كيكذبو مفرقوشي المساعدات علا مصوروش داكشي لفرقو…اسدي غير غير جيبونا المساعدات الله اجازيكوم صورو ولا ديرو بنا فيلم غير متخلوناش نموتو بالبرد والجوع
أعتقد أنه يجب تجريم هكذا فعل.
من يريد فعل الخير إبتغاء رضى الله سبحانه وتعالى فأهلا و سهلا دون المس بكرامة المعوزين و من يريد المن إبتغاء المرة و التشهير فلا و ألف لا لجعل معانات الفقراء مادة دسمة .
الاخلاص مقابل الرياء.
ولكن كاينين شي حالات الجمعيات باش تاخد الموارد من المحسنين او العمالة خاصها توثق الأنشطة ديالها بصور وتقارير.. غير خاص هاد الصور والتقارير خاص يشوفوهم غير المسؤولين ماشي المغرب كامل.
ولماذا كل هذا اللوم، فخير قدوة لهم ،
هي قفة رمضان والحقيبة المدرسية
قيل المثل الشعبي: “اذا بلاك الله بسعاية اقصد ديور لكبار”
مؤخرا, في بداية الوباء يصعب العثور على قفازات، احد: اعطاني قفازة قلت له: إذا كان ممكن أعطيني أخرى؛ لأنها تتقطع بسرعة زائد تستعمل فقط لبعض الوقت؟! عندما اجتمع بالناس قال: “اعطينا القفازات للجميع ويوجد من حملها لعائلاتهم” لحسن اللحظ لم يسمي رغم اني سبق أن هديت له شيء مرتفع في الثمن.
بعض العقليات الله اللهم أبعد عبادك الصالحين منها!
الغز اعلاه.
إلى صاحب التعليق رقم 20 هل زرت تركيا أم أنك تتكلم من خلال ما تصفحته لن ننكر أن تركيا حققت تطورا غير مسبوق في العالم و أتمنا لو أن مسؤولينا إتبعوا نفس خطاهم حتى نصل إلى ما وصلوا له من مراتب متقدمة شعبا و حكومة لكن هناك وجه مظلم
اسيدي غير ساعدوني وصوروني في جميع الصحف العالمية .باراكا من تشجيع على الكراهية والعزوف عن فعل الخير
article sans intérêt le seule intérêt, est la personne qui est dans le besoin est content, j’estime c’est le cas. Après qu’on vient critiquer les donateurs…ils prennent des photos vidéos …blablabla.. les personnes dans le besoin ils n’ont rien à foudres, c’est au contraire on prenant des photos et les publier dans les réseaux sociaux ça fait partie de التشهير la publicité chose autorisée dans la religion et peut insisté aussi dautre gents a faire des bonnes actions on tout cas c’est gents ils ont besoin de manger pas lire des articles bêtes, désolé votre article لايسمن ولا بيغني من جوع comme on dis hadrate lo3yalistes. j’encourage tout les marocains a continué de données a faire lkhayre et ne pas faire attention a ce genre de critiques décourageant. grand merci à فاعلي الخير بارك الله فيكم والله يجعلها في ميزان حسناتكم
بعيدا عن قال الله قال الرسول، على الدولة أو المشرع إخراج أو ترسيم قانون الprivacy المعمول به دوليا.
لو كانت السلطة المحلية في المقدمة لكان الإشهار بها في القنوات المخزنية