طعنة بسكين تنهي حياة ثلاثيني في مراكش

طعنة بسكين تنهي حياة ثلاثيني في مراكش
صورة: أرشيف
السبت 30 يناير 2021 - 21:43

لفظ ثلاثيني أنفاسه الأخيرة، مساء السبت، بعدما تلقى طعنة بسلاح أبيض في سوق الجلد داخل المجال الترابي للملحقة الإدارية باب الدباغ، التابعة لمقاطعة المدينة العتيقة مراكش.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك، الذي كان قيد حياته يمتهن الإرشاد السياحي غير القانوني، توفي بسبب خلاف مع الجاني خلال جلسة خمرية.
وعلى إثر توصلها بخبر الجريمة، انتقلت عناصر الدائرة الأمنية قشيش والسلطة المحلية لجامع الفنا إلى مكان الحادث، حيث عاينوا الضحية، الذي تلقى طعنتين، مضرجا بالدماء.

وبعدما لقي الهالك مصرعه، لاذ الجاني بالفرار، لتطلق مصالح الأمن حملة تمشيط بحثا عنه. وبعدما أشرفت على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، فتحت أبحاثها الأولية في هذه الجريمة.

باب الدباغ بمراكش جامع الفنا جريمة قتل طعنة بسلاح أبيض

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