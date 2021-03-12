طلبة الطب والصيدلة يستعجلون صرف المستحقات

عبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة عن امتعاضها من التأخر غير المبرر في صرف مستحقات الأطباء الداخليين بالمستشفيات الجهوية.

ودعت اللجنة وزارة الصحة إلى عقد لقاء مستعجل لمناقشة “التأخر غير المبرر في صرف مستحقات الأطباء الداخليين بالمستشفيات الجهوية، بالسنة السابعة بالطب والسنة السادسة بطب الأسنان والصيدلة، وذلك باحترام الزيادة المتفق عليها وفقا لمحضر الاتفاق”.

كما شددت اللجنة المذكورة، وفق بيان لها توصلت به جريدة هـسبريس الإلكترونية، على وجوب تسريع صرف منحة التعليم العالي لفائدة طلبة السنة السابعة بالطب والسنة السادسة بطب الأسنان والصيدلة، مع إدراجها في السلم الثالث حسب المرسوم رقم 2.20.407 الصادر في الثالث من يوليو 2020.

ولفت المصدر نفسه إلى أن التعامل الذي أبانت عنه بعض الجهات في التعاطي مع ملف طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، “لم يرق إلى المستوى، حيث غلب عليه من جديد التماطل والتهرب من تحمل المسؤولية في تصفية وحل هذا الملف حسب الآجال القصوى المتفق عليها”.

ودعا طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة إلى تعديل وإصدار القوانين المتعلقة بحذف الشق الخاص بمعدل النقاط المحصل عليها خلال سنوات التكوين من مكونات اختبار مباراة الإقامة.

كما شددوا على “وجوب تفعيل آليات رفع أعباء المواد والمعدات الضرورية لإنجاز الأشغال التطبيقية والتداريب الاستشفائية الأساسية للتكوينات في طب الأسنان في ظل استمرار إلزام الطلبة باقتناء هذه المعدات”.

ولم يقف هؤلاء الطلبة عند هذا الحد، بل دعوا إلى اتخاذ إجراءات على مستوى الكليات والمستشفيات الجامعية من أجل ضمان تكافؤ الفرص بما يسمح لأكبر عدد من المتبارين باجتياز مباريات الإقامة.

كما دعت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة إلى “مضاعفة الجهود للرفع من جودة التكوين الطبي العمومي وتيسير سبله عبر تمكين جميع الطلبة من صبيب إنترنت مجاني، وإعادة فتح الأحياء الجامعية في وجه الطلبة الآفاقيين في احترام تام لتدابير الوقاية، والتعجيل بتلقيح الطلبة” ضد فيروس كورونا المستجد.