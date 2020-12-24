طلبة يواصلون انتظار النقل الجامعي في أولاد تايمة

مع كل دخول جامعي، يعيش الطلبة المتحدرون من الجماعة الترابية أولاد تايمة، نواحي إقليم تارودانت، والذين يتابعون دراستهم في كل من القطب الجامعي لآيت ملول أو كليات جامعة ابن زهر بأكادير أو المؤسسات التابعة لها، الكثير من المتاعب في سبيل التنقل، إذ يصبح هاجس الحصول على مقعد داخل حافلات النقل العمومي، على قلتها، أمرا يصاحب هؤلاء الطلبة الراغبين في قصد مؤسساتهم لأجل التحصيل العلمي.

حسن الرياضي، طالب جامعي ووكيل عريضة المطالبة بتوفير النقل الجامعي لطلبة أولاد تايمة، قال، في تصريح لهسبريس إن “مشكل النقل الجامعي بات يؤرق طلبة أولاد تايمة، ويثقل كاهل الأسر يوميا، في ظل تواجد القطب الجامعي لآيت ملول في منطقة تعيش قلة مساكن للكراء، مما يفرض على الطلبة رحلات الذهاب والإياب بشكل يومي”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “أسطول حافلات النقل العمومي غير كاف، إذ يظل الطلبة في الانتظار ساعات طويلة، خاصة في مرحلة العودة من التحصيل، إضافة إلى ارتفاع ثمن التذكرة والاشتراك؛ الأمر الذي يدفع الطلبة إلى المخاطرة لتفادي الازدحام وضمان الوصل إلى الحصص في الوقت المحدد، كما أن هناك طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون الأمرين مع التنقل”.

وطالب حسن الرياضي، الذي يعكف على جمع أكبر عدد من التوقيعات لرفع عريضة إلى رئيس المجلس الجماعي لأولاد تايمة، بـ”تدخل رئاسة المجلس لتصحيح الوضع، وتجاوز العوائق التي تحول بين الطالب وحقه في تلقي العلم؛ ما يفرض توفير الظروف الصحية للتحصيل، عبر ضمان نقل جامعي خاص بالطلبة ومراجعة الأثمان، وإدراج هذه النقطة في جدول أعمال دورة مقبلة للمجلس”.