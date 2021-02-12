عدد "ملقحي كورونا" يتعدى مليون شخص .. ونسبة الفتك تنخفض بالمغرب

وصل عدد المستفيدين والمستفيدات من التلقيح ما قدره 1.112.103 شخص إلى حدود اليوم، وفق النشرة اليومية لوزارة الصحة، التي أشارت إلى إصابة 496 شخصا بفيروس “كوفيد-19” خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما توفي 10 أشخاص، لتبلغ بذلك نسبة الفتك 1.8 بالمائة.

وتعافى من المرض 631 شخصا؛ أي بنسبة تعافٍ تبلغ 96 بالمائة، بينما وصلت الحالات الحرجة أو الصعبة إلى 38، وانخفض مؤشر الإصابة التراكمي إلى 1.4 خلال 24 ساعة الماضية، في حين انخفض معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة للوباء إلى 15.8 بالمائة.

وفي ما يخص الوفيات المرصودة خلال اليوم الأخير فقد توزعت بين 3 حالات بالدار البيضاء، وحالة واحدة بكل من شفشاون وبركان وتزنيت والرشيدية وورزازات وميدلت وفاس.

وحصدت الدار البيضاء سطات 214 حالة، توزعت بين 172 بالدار البيضاء، و24 بالجديدة، و9 بالنواصر، و4 بالمحمدية ومديونة، وحالة واحدة بنسليمان.

فيما عرفت جهة طنجة تطوان الحسيمة 74 حالة، توزعت بين 24 بطنجة أصيلة، و13 بالحسيمة، و12 بتطوان، و11 بالمضيق الفنيدق، و5 بشفشاون، ومثلها بالعرائش، وحالتين بوزان، ومثلهما بالفحص أنجرة.

وأحصت جهة الشرق 63 حالة، توزعت بين 24 بوجدة أنجاد، و16 ببركان، و9 بالناظور، و6 بجرسيف، و3 بكل من جرادة والدريوش، وحالتين بتاوريرت.

وسجلت 38 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، توزعت بين 11 بالقنيطرة، و9 بالرباط، و7 بكل من سلا والصخيرات تمارة، و4 بسيدي قاسم.

وذكرت مصالح وزارة الصحة أن جهة سوس ماسة عرفت 29 حالة، توزعت بين 17 بأكادير إداوتنان، و5 بإنزكان آيت ملول، ومثلها بتزنيت، وحالة واحدة بكل من اشتوكة آيت باها وطاطا.

فيما سجلت جهة مراكش آسفي 28 حالة، توزعت بين 19 بمراكش، و7 بالصويرة، وحالة واحدة بكل من اليوسفية والحوز.

وشهدت جهة درعة تافيلالت 15 حالة، توزعت بين 7 بالرشيدية و5 بتنغير، وحالتين بورزازات، وحالة واحدة بميدلت.

وحصدت جهة العيون الساقية الحمراء 10 حالات، توزعت بين 8 بالعيون، وحالتين ببوجدور.

وعرفت جهة الداخلة وادي الذهب 9 حالات جميعها بوادي الذهب. وبالنسبة إلى جهة فاس مكناس فقد كان نصيبها 8 حالات، توزعت بين 3 بفاس، و3 بمكناس، وحالتين بتازة.

وشهدت جهة بني ملال خنيفرة 7 حالات، توزعت بين 3 بخريبكة، ومثلها بالفقيه بنصالح، وحالة واحدة ببني ملال؛ في حين سجلت جهة كلميم واد نون حالة واحدة بمدينة كلميم.