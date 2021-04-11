عدم التصريح بالعاملين في المقاهي يسائل صرف "تعويضات رمضان"

لجأ العديد من أرباب المقاهي إلى التخفيف من مصاريف المستخدمين، عبر عدم التصريح بالعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وهو ما يهدد عددا من هذه الفئة بعدم الحصول على دعم الدولة خلال شهر رمضان.
وتتجه الحكومة إلى صرف تعويض للعاملين في المقاهي على غرار باقي القطاعات المتضررة من الجائحة؛ لكن هذا الدعم المتمثل في 2000 درهم يشمل فقط المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال نادل مقهى إن صاحب المقهى الذي يشتغل لفائدته يصرح فقط بنصف العاملين، مشيرا إلى أنه خلال الحجر الصحي الشامل الذي فرضته السلطات في السنة الماضية استفاد من الدعم ضمن القطاع غير المهيكل، أي أنه حصل على 800 درهم عوض 2000 درهم.
ودعا نادل المقهى ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، الحكومة إلى إيلاء أهمية لهذه الفئة التي يتهرب أرباب المقاهي من التصريح بها لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي؛ وهو ما يحرمها من حقوقها القانونية.
وأضاف النادل، الذي رفض كشف هويته خوفا من طرده من قبل رب العمل: “أمضيت أزيد من خمس سنوات وأنا أشتغل في هذا المقهى دون التصريح بي لدى الـCNSS، وأخشى أن يتم حرماننا من الدعم الذي يجري الحديث عنه”.
ونبهت نقابات مهنية الحكومة بخصوص حقوق هذه الفئة غير المنخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطالبت الحكومة بصرف تعويض شهري لجميع العمال والعاملات بالمقاهي بشكل متساو، بمن فيهم غير المصرح لهم والمتوقفون عن العمل نتيجة تداعيات “كورونا”.
ويقدر مهنيون عدد المقاهي والمطاعم التي ستضرر من قرار الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان، بما فيها الوجبات الخفيفة والمحلبات، بحوالي 250 ألفا وبأكثر من مليوني عامل وعاملة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وعدت ممثلي الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بتقديم دعم للمهنيين، لتخفيف تبعات قرار الإغلاق ليلا في شهر رمضان؛ وذلك للتقليص من الخسائر المنتظرة.
وعبرت الجمعية عن رفضها التام لقرار الحكومة القاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، محملة إياها “كامل المسؤولية في ما آل إليه وضع المهنيين المغاربة والأجراء، وفي كل تدهور واحتقان اجتماعي ستعرفه بلادنا مستقبلا”.
2000dhs ou chouf tchouf,,,,,,,,la seule chose que je n,ai jamais regretter dans ma vie c,est de quitter le maroc
يستوجب صرف المساعدة لكل العمال المسجلين أو لا لكون الإغلاق كارثي على هذه الفئة.
غدا يوم القيامة سيحاسب اي مسؤول قصّر في عمله وتسبب في اذى للناس.
مراقبون CNSS من يتحملون المسؤولية وارباب المقاهي بعدهم.
السلام عليكم
زعما الحكومة راه ما فخبارهاش هاد الشي
اتقوا الله يا حكومة العار ،راكم كتعرفوا جيدا بأن اكثرية ديال العمال ماكيتصرحش بيهم
وخصوصا الطبقة العاملة فالمقاهي والحمامات
وهاد الشي راكم كتعرفوه مزيان.بلامتبقاو تفلاو على عباد الله
اوا هنا خاص الدولة تتذخل وتفرض علي كل مشغل بعد 6 أشهر من العمل لديها واجب من الشغيلة التصريح بهم طبقا للقانون ولكن مع للأسف حتي بعض العاملين الله يهديهم شي تيقطع رزق شي واحد باغي يخدم مع التصريح او واحد أخر تي جي من وراه تي قول المشغل ماشي مشكل اما باغي هر نخدم وبأقل تمن ومؤخرا أصبحت ضاهرة النادلة وليس الناذل حبا في جلب عدد اكبر من الزبائن والان بان شكون هو الضحية الأول هو عامل المقهى الغير المصرح بخصوص مفتشي الشغل هم والنقابة عملاء برتبة خونة هذه هي الحقيقة ماعندناش مفتيشية سميتها الشغل
90% من ارباب المقاهي لا يصرحون بالاجور واصلا لا يحصل النادل حتى على الحد الادنى للاجور .
فما بالك ان يصرحوا به والله هناك نوادل في المقاهي لا يتقاضون سوى على 800 درهم كأجرة في الشهر وغير مصرح بهم .
والله هذه الجائحة عرت وفضحت الواقع المر في هذه البلاد .
أين مراقبو CNSS اين مراقبو الضرائب IMPÔTS .
بارك علينا من الزبونية والمحسوبية.
كاين غير المخلوضين ووكالين رزق وعرق الضعفاء والمستضعفين.
لنا الله .
كل الناس تعرف أن الحديث عن الاختلالات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية…في المغرب تجر على اصحابها مشاكل مع السلطة.
يظهر أن لا أحد يريد الحديث عن تقصير الدولة في القيام بمهامها!!!
يجب دائما ذكر المنجزات فقط و الحديث بايجابية و الا اصبحت من المغضوب عليهم.
قضية نوادل المقاهي و عمال اخرون يغسلون الأواني و يعدون وجبات الفطور…..اليست من مهام وزارة التشغيل؟؟؟
أين مفتشي الشغل؟؟؟
اليست من مهامهم زيارة هذه المقاهي لاحصاء العمال و معرفة هل مصرح بهم أم لا؟؟؟
إذن قولوا لنا على من تقع المسؤولية ليتحملها!!!!
أين القانون يا دولة القانون؟؟؟
هناك عشرات الآلاف من المغاربة يشتغلون دون التصريح بهم، فاين صندوق الضمان الاجتماعي، أم هو غير معني بالتصريح بهم؟؟؟
يجب محاسبة أرباب المقاهي على كل السنوات التي أضاعوا فيها حياة مستخدمين همهم لقمة العيش
الحمد لله لقد هربت الى أمريكا بلد الحقوق . أنا لا أثق في المغرب و لا في حكومته المدلولة و مهرجها ابن كيران. اللهم حفض إخواننا في بلاد المغرب .
الحل الوحيد الذي يجعل الفئة الغير مصرح بيها الاستفادة هو على الحكومة ان تسمح لأصحاب المقاهي تقديم المشروبات عن بعد لان هدا الحل الوحيد الذي يجعل الفئة الهشة الاستفادة لان اغلب العمال لديهم اولاد صغار ويبحث لهم عن لقمة العيش من المقهى لان يوجد بعض الزبائن تكون في المودة والرحمة إتجاه عمال المقاهي يعني كدورو معاهم شوية المهم هدا هو الحل الوحيد نتمنى رسالة توصل
ئجب تقديم الدعم لجميع شغيلة المقاهي و المطاعم ، و ليس فقط المسجلين في الضمان الاجتماعي لأن قرار الإغلاق شمل جميع المقاهي والمطاعم وليس فقط تلك التي شغيلتها مسجلة في الضمان الإجتماعي
سلام الى جميع الخادمين في المقهى جميع هذه الفئة غير مصرح بيها في الضمان الاجتماعي لأن هناك مناطق غير متوفر على هذا الضمان لقد تضررنا الا حد اقصى حيث لم نعد نتوفر على قوتنا اليومي لذالك نطلب الجهات المعنية التطرق لهذه الفئة التي تعاني بشيت انواع القمع والحكرة لقد اعطت في هذا المجال الكثير فالمرجو عدم نكرانها وتطرف لها ولكم الشكر
ونحن في شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار
يجب على أصحاب المطاعم والمقاهي أن ينظروا بعين الرحمة إلى عمالهم بنوع من الدعم لهم من باب الصدقات والزكاة والايتركونهم هكذا
فنحن مسلمين كان صلّى اللّه عليه وسلم أجود ما بكون في شهر رمضان من الريح المرسلة.
يوجد بحي الرياض في الرباط في فيلا سكنية ، مقر مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الشغل اسمها المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، مؤسسة عمومية غير معروفة، لا أعرف ما دور هذه المؤسسة وقد مرت كارثة طنجة و كوراث عديدة و لا نسمع بهذه المؤسسة في الإعلام، أليس الأجدر بها أن تتحرك لدراسة ظروف الحياة المهنية لعدد من المغاربة؟
هذه مناسبة لالزام ارباب المقاهي بالتصريح بعمالهم فلا يعقل ان يشتغل العامل بلا ضمان اجتماعي و لا صحي خاصة في هذا الوضع الاستثتائي و عليه فعلى ارباب المقاهي اداء ما اقره الضمان الاجتماعي من جيبهم هذا هو الحل المعقول
على الدولة أن تكون أكثر حزما مع المشغلين من خلال الزامية التصريح بالمسنخدمين لدى cnss ضمانا لكرامة الإنسان المغربي…و أن تعذر الأمر يمكن فتح التسجيل للناس مقابل أداء واجب شهري رمزي….لان الانسان هو الأصل و كرمه ألله …
القانون عبر الزمن وضعه النصابون والمافيات الدولية لحماية أنفسهم. ( القانون لا يحمي المغفلين!!!؟)
في المغرب المشغلون لا يصرحون بالعمال وحتى ان صرحوا ينقصون من عدد الايام والبلغ المصرح به ولا من يراقب او يدافع عن هذه الشغيلة لان قوتها ونفوذها يجعلها فوق القانون
ما فعله القرض الفلاحي لأعوانه الذين ضحوا عمرهم في تأسيسه معيار لكل من يريد المراوغة التحايل على الشغيلة… عمرك كله تعمل خائف أن تقذف و لا أحد ينصفك و أو يحميك….
القطاع الغير المهيكل يتطلب الوقت وعلى الجميع أن ينخرط في هذا الورش الكبير بروح وطنية وعلى الدولة الأن في ظل هذه الجائة أن تساعد الغير المصرح بهم في هذا الشهر الكريم ونطلب من الوزارة الوصية عن القطاع أن تعد حزمة من الإجرأت القانونية حماية للمشغل والمشتغل وحقوق الدولة كذالك عبرة حملات توعاوية وتكوينة إذا أرذنا أن نحسن إقتصادنا
لي عندو قهوة خاصو اصرح ولي عندو مشروع وغارق حتى ودنين بالديون خاصو اصرح … اوا الدولة كتقمع في أساتذة والفراملية وهزت ادها على كلشي حسبنا الله ونعم الوكيل