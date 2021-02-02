غراس يرفض استئناف التداريب مع مولودية وجدة

يعيش نادي مولودية وجدة لكرة القدم أزمة مالية ومشاكل في التسيير غير مسبوقة خلال منافسات الموسم الكروي الحالي، تسببت في تأخر مستحقات اللاعبين لأشهر، ما انعكس سلبا على نتائج الفريق الذي يتذيل جدول الترتيب العام بـ”البطولة برو”.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن لاعبي الفريق “الوجدي” طالبوا إدارة النادي بصرف مستحقاتهم المالية العالقة، المقدرة برواتب ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى منح التوقيع لعدد من اللاعبين.

من جانبه، امتنع المدافع فيصل غراس عن التداريب الجماعية للنادي التي تسبق الشطر الثاني من الدوري منذ استئنافها، وذلك بسبب المشاكل المادية التي يعيشها “سندباد الشرق”، حيث عبر المدافع السابق لـ”أسود الأطلس” عن امتعاضه من الوضع ورفضه العودة للانتظام في التداريب.

وحسب مصادر “هسبورت”، فإن غراس رفض كذلك المثول أمام اللجنة التأديبية للنادي التي استدعته بعد غيابه عن التداريب، وأنه لجأ إلى جامعة الكرة وطالب بفسخ عقده مع المولودية لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

وأضافت المصادر أن اللاعب ينتظر رد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص فك الارتباط مع المولودية الوجدية، بعدما راسلها عن طريق محام.

وكان غراس قد طلب من إدارة المولودية أن تمنحه “الضوء الأخضر” للذهاب إلى الديار البلجيكية من أجل زيارة عائلته، مباشرة بعد توقف منافسات الدوري الاحترافي، غير أنه رفض العودة بعد استئناف الفريق لتداريبه.

يشار إلى أن فيصل غراس قد وقع في كشوفات الفريق الوجدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد يمتد لثلاثة مواسم رياضية، قادما إليه من الدوري الأذربيجاني، وذلك بتوصية من المدرب السابق عبد السلام وادو.