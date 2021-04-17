غياب شاهد يؤجل ملف رئيس جماعة تمصلوحت

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة، ملف محاكمة رئيس الجماعة القروية الترابية تمصلوحت بإقليم الحوز، المتابع بتهمة تبديد أموال عامة، إلى الثاني من شهر يونيو المقبل.

ويأتي هذا التأخير لعدم حضور الشاهد الرئيسي (ن. ك)، الذي أمر رئيس الجلسة باستقدامه بالقوة العمومية بعد غيابه لأكثر من 3 مرات، للإدلاء بشهادته وإفادته في هذه القضية التي يتابع فيها رئيس الجماعة بتهمة تبديد أموال عامة بعد شكايات عدة حول مجموعة من الصفقات وردت على الوكيل العام، تهم أساسا مشروع طريق، وشاحنات لنقل النفايات الصلبة، وسيارات للنقل المدرسي، وسيارات الإسعاف.

وتتابع النيابة العامة رئيس جماعة تمصلوحت في شأن شكايات عدة تم تجميعها في ملف واحد اعتبارا لوحدة التهمة، خلص البحث التفصيلي لقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يوسف الزيتوني بشأنها إلى أدلة كافية على ارتكاب المتهم جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.

ووقفت مؤسسة قاضي التحقيق على مفارقة لجوء رئيس الجماعة عبد الجليل قربال، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى الإعلان عن صفقة طريق وهو يعلم فتح طريق بثلاث طبقات حين كان مستشارا في المجلس السابق.

وبخصوص صفقات وعقود اقتناء سيارات للنقل المدرسي وسيارات للإسعاف وشاحنات لنقل النفايات، وقف بحث قاضي التحقيق على لجوء رئيس الجماعة إلى اقتنائها من خارج جهة مراكش، التي تتوفر على شركات تبيع هذا النوع من المركبات.

وتعليقا على ذلك، أوضح الرئيس عبد الجليل قربال أن هذه الشكايات ذات طابع كيدي، مضيفا في تصريح لهسبريس أن “كل الصفقات تمت وفق المعايير الجاري بها العمل، وتحترم القانون”، على حد قوله.