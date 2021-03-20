إقليم شفشاون يهتز على وقع حالة انتحار جديدة

إقليم شفشاون يهتز على وقع حالة انتحار جديدة
صورة: أرشيف
السبت 20 مارس 2021 - 23:39

أقدم شخص بدوار أوفاس التابع ترابيا لجماعة بني رزين، إقليم شفشاون، على وضع حد لحياته بعدما وصل حبلا بشجرة ولفه حول عنقه، وفق ما علم لدى السلطة المحلية.

وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الهالك يبلغ من العمر حوالي 59 سنة، عثر عليه جثة هامدة معلقة بواسطة حبل في ظروف غامضة ولأسباب ما تزال مجهولة.

وقد حلت عناصر من السلطة المحلية بمكان الحادث، مرفقة بعناصر الدرك الملكي، وعملت على فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

إقليم شفشاون السلطة المحلية النيابة العامة‎ تحقيق قضائي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • مغربية شمالية
    السبت 20 مارس 2021 - 23:45

    لا حول ولا قوة إلا بالله ، كثرت حالات الانتحار خاصة بمدينة شفشاون بكثر ما هي مدينة جميلة وذات شهرة عالمية ، لكنها أصبحت أكثر مدن تعرف حالات انتحار في المغرب لا أدري ما السبب وراء ذلك هل هي الضغوطات المادية أم الاجتماعية ، الموضوع خطير يحتاج دراسة لمعرفة الأسباب وراء ذلك ..

    13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • MARROKI
    السبت 20 مارس 2021 - 23:51

    Le nombre de cas de suicide a augmenté cette année et la pauvreté en est la première cause……. la pauvreté est l’origine de tous les maux..

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
تصورات منظمة مهنيي الصحة
السبت 20 مارس 2021 - 20:32 13

تصورات منظمة مهنيي الصحة

صوت وصورة
فكيكيون يحتجون بمونتريال
السبت 20 مارس 2021 - 13:40 3

فكيكيون يحتجون بمونتريال

صوت وصورة
مناظر طبيعية بتغزيرت
السبت 20 مارس 2021 - 12:50 9

مناظر طبيعية بتغزيرت

صوت وصورة
انهيار منزل في مراكش
السبت 20 مارس 2021 - 11:55 6

انهيار منزل في مراكش

صوت وصورة
عروض مغرية لنظاراتيي المغرب
الجمعة 19 مارس 2021 - 21:33 2

عروض مغرية لنظاراتيي المغرب

صوت وصورة
حوار مع السفير الإسرائيلي
الجمعة 19 مارس 2021 - 15:46 9

حوار مع السفير الإسرائيلي