إقليم شفشاون يهتز على وقع حالة انتحار جديدة

أقدم شخص بدوار أوفاس التابع ترابيا لجماعة بني رزين، إقليم شفشاون، على وضع حد لحياته بعدما وصل حبلا بشجرة ولفه حول عنقه، وفق ما علم لدى السلطة المحلية.

وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الهالك يبلغ من العمر حوالي 59 سنة، عثر عليه جثة هامدة معلقة بواسطة حبل في ظروف غامضة ولأسباب ما تزال مجهولة.

وقد حلت عناصر من السلطة المحلية بمكان الحادث، مرفقة بعناصر الدرك الملكي، وعملت على فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.