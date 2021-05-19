فرنسا تنقل عالقين في المغرب عبر رحلة بحرية

أعلنت السفارة الفرنسية بالرباط عن تنظيم رحلة بحرية من المغرب صوب فرنسا في الـ22 من ماي الجاري، من أجل نقل الفرنسيين العالقين بالمملكة والمقيمين بالأراضي الفرنسية.

الرحلة المعلن عنها ستنطلق من ميناء طنجة المتوسط لتصل إلى ميناء مرسيليا في 24 ماي، وشددت السفارة على ضرورة أن يستوفي الراغبون في السفر على متنها شروط الدخول إلى الأراضي الفرنسية، رهنًا بالحصول على موافقة السلطات المغربية.

وتؤكد السفارة الفرنسية بالرباط أن الرحلات المنظمة هي فقط في اتجاه واحد من المغرب صوب فرنسا، وأنه في حالة مغادرة الأراضي المغربية وحتى إشعار آخر، نظرًا لتعليق السلطات المغربية للروابط مع المغرب، لن يتمكن الأشخاص المقيمون في المغرب من العودة.

وكانت السفارة نظمت رحلة بحرية في 8 ماي الجاري، كما نظمت عددا من الرحلات الجوية الخاصة منذ الإعلان عن إغلاق الحدود المغربية.

وسبق أن كشفت مصادر هسبريس وجود استعدادات مكثفة لإعادة فتح المجال الجوي المغربي وإعادة تنشيط حركة الملاحة الجوية في غضون الأيام القليلة المقبلة؛ إذ تمت برمجة بعض الرحلات انطلاقا من منتصف ماي الجاري.

المصادر نفسها أكدت برمجة رحلات جديدة على متن طائرات الخطوط الملكية الجوية، بعد أسابيع من تعليق الرحلات نحو فرنسا وإسبانيا قبل إضافة وجهات جديدة إلى لائحة المناطق المحظورة في إطار مواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس “كورونا” المتحور، ويتعلق الأمر بكل من ألبانيا وبلغاريا وقبرص وإستونيا وهنغاريا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا ورومانيا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا.