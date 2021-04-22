قرار محكمة النقض حول المواليد خارج الزواج يؤجج الانتقادات في المغرب

خلف القرار الصادر مؤخراً عن محكمة النقض، الذي أقر بعدم الاعتراف بالأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج، الكثير من ردود الفعل المنتقدة. تجلى ذلك في عدد من التدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبيانات صادرة عن جمعيات حقوقية.
وجاء قرار المحكمة بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على صدور أول حكم قضائي بالمغرب يُقر ببنوة الابن الطبيعي لأبيه البيولوجي ويلزمه بدفع تعويض لأمه، وهو الحكم الذي أثار جدلاً واسعاً، لكن سرعان ما ألغي استئنافياً وتم تأييد ذلك من طرف محكمة النقض.
أحدث ردود الفعل حول هذا الموضوع صدرت اليوم الأربعاء عن فدرالية رابطة حقوق النساء، التي عبرت في بيان لها “عن أسفها وخيبة أملها وأمل كل من كان يعتقد أن الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل هي غاية المشرع”.
وطالبت الفدرالية، التي تشتغل من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، رئيس الحكومة وكل الفرق البرلمانية بـ”تسريع وتيرة المصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين لضمان حق المتقاضيات والمتقاضين في الولوج إلى المحكمة الدستورية”.
كما دعت الفدرالية الحقوقية إلى “إصلاح شامل لمدونة الأسرة وملاءمتها مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومع روح العصر، ورفع كل أشكال الحيف والتمييز التي تكرسها ضد النساء والأطفال”.
مطالب الفدرالية تضمنت أيضاً، “تفعيل مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الداخلية المنصوص عليه في ديباجة الدستور، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تستوجبه عملية المصادقة عليها”.
سمو المواثيق ومدونة الأسرة
وقد أثار قرار محكمة النقض الجدل لكونه أيد الحكم الاستئنافي المتعلق بحقوق الطفل الذي رجح القوانين الوطنية على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وذلك عكس ما تنص عليه أحكام الدستور في ما يخص سمو الاتفاقيات الدولية.
واعتبرت المحكمة أن مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الداخلية المنصوص عليها في ديباجة الدستور، مشروط بضرورة العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تستوجبه عملية المصادقة عليها.
كما اعتمدت محكمة النقض في قرارها على الفصل 32 من الدستور، الذي ينص على أن “الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع”، والفصل 148 من مدونة الأسرة، الذي ينص على أنه “لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية”، لتخلص إلى أن “الحكم ببنوة الطفلة المولودة خارج إطار الزواج لأبيها البيولوجي غير مبرر لا شرعاً ولا قانوناً”.
وأكدت محكمة النقض أن “محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم الابتدائي طبقت قواعد القانون وقواعد الفقه الإسلامي التي تعد بدورها بمثابة قانون، والتي تُقر بأن ولد الزنا يلحق بالأم لانفصاله عنها بالولادة، بغض النظر عن سبب الحمل شرعي أو غير شرعي، ولا يلحق بالأب”.
وتعليقاً على هذا الحكم، قالت منظمة “المفكرة القانونية” إن موقف محكمة النقض من الاجتهاد القضائي المتعلق ببنوة الطفل الطبيعي لأبيه البيولوجي وحق الأم في التعويض، يعد استمراراً لموقفها من قضايا إثبات النسب، وهو موقف محكوم بالتشبث بحرفية النص القانوني استناداً إلى مرجعية فقهية تقليدية.
وذكرت المنظمة، التي تعنى بالدراسات القانونية في دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن محكمة النقض حتى قبل صدور مدونة الأسرة كانت ترفض تماماً اعتماد الخبرة الجينية في قضايا النسب، رغم مصداقيتها العلمية، متشبثة في ذلك بحرفية الفصل 91 من مدونة الأحوال الشخصية الذي ينص على أنه: “يعتمد القاضي في حكمه على جميع الوسائل المقررة شرعا في نفي النسب”، بحيث كانت تعتبر أن الخبرة الجينية وسيلة غير مشمولة بعبارة “الوسائل المقررة شرعاً” طالما أن الفقه الإسلامي لم يكن يعرف الخبرة الجينية.
كما أشارت المنظمة، في مقال منشور على موقعها حول هذا الموضوع، إلى أن محاكم الموضوع بالمغرب سبق لها في ظل مدونة الأحوال الشخصية أن قضت بثبوت نسب الأطفال المزدادين خلال فترة الخطوبة لأبيهم اعتماداً على فتوى من الفقه الحديث، لكن محكمة النقض حينئذ سُرعان ما نقضت هذه الأحكام متمسكة بقاعدة الولد للفراش، قبل أن يتحول هذا الاجتهاد إلى نص قانوني في مدونة الأسرة.
ولاحظت المذكرة القانونية أن محكمة النقض قدمت تفسيرها لمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي حينما اعتبرت أن مبدأ السمو يقتضي العمل على ملاءمة التشريع الداخلي مع مستلزمات المصادقة على الاتفاقيات الدولية، وقالت إن “المحكمة وكأنها تجعل مُهمة التطبيق الفوري للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من مهام المشرع وليس القضاء، وهو موقف يختلف عن الخطاب الرسمي الذي تعبر عنه في افتتاح السنة القضائية”.
ويأتي قرار محكمة النقض في هذا الاتجاه رغم صدور توصية عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تقريره حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، تدعو إلى حماية حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية لوالديه. كما يجدد هذا الحكم الدعوة إلى تعديل مدونة الأسرة بعد مرور قرابة عقدين على اعتمادها.
قرار محكمة النقض نهائي لا يقبل الاستئناف و هو مطابقة للشرع و السلام
دبا شي واحدة خارجا طريق تصيد شي فكتيم وينتج عنو ابن ويولي يعطيه النفقة ويسجلو باسمو…
هاد هو دفاع ولا لا ديال الرابطة الحقوقية التي تاتي بالمال من الداخل والخارج لمحارية قوانين والاعراف وتقاليد البلد….
باز….
هاد المنظمة لي فيها النساء مستاءات من حكم المحكمة هدو بغاو الرذيلة والفحشاء والزنا يكون عاد
راه كن كان الحكم بيدي كن حكمت على اَي امرأة انجبت بدون عقد زواج مؤبد هي وًعشيقها
شنو هاد النوع ديال لعيالات ابو جهل وقريش مكانوش هكا
الإعتراف بالأطفال خارج نطاق الزواج هو اعتراف بمشروعية الزنا وهذا في حد ذاته مخالف للقانون لأن القانون يجرم فعل الزنا ! هذا من وجهة نظر القانون الحل الأنسب هو فتح مجال تعدد الزوجات لو كانت كل امرأة متزوجة لما كان هناك زنا و لأن عدد النساء أكبر من عدد الرجال سيبقى هناك دائما نساء عوانس يطالبن بحقهن في الإنجاب و الأمومة و ديننا يتفهم كل هذه الإكراهات والحمد لله يبقى فقط القانون الوضعي الذي اراد أن مساواتنا مع المسيحيين لإرضائهم
هذا درس للفتاة ان تحصن فرجها الا لزوجها,وهناك فتياة من ينصبن على الرجال من اجل المال والنفقة.
انا ضد الاغتصاب اللذي يودي الى الحمل.فهذه هي الحالة الوحيدة اللتي يجب النظر فيها قانونيا بعد ثبوته بالادلة القاطعة.
هذه مسألة فقهية شرعية لادخل للجمعيات الحقوقية فيها لأن هذه الجمعيات تقافتها ومرجعيتها تخالف ديننا الحنيف ونحن دولة إسلامية وقائدنا أمير المؤنين حفضه الله يعرف الحدود ولايمكن أن يحلل ماحرم الله أويحرم ما أحل الله
والله العظيم حتى يسطيوك، أغلبية النساء يتملقون من أجل الاطاحة بالرجال عن طريق الحمل بالدارجة باش تلصق فيه للأسف عندنا متزوجون بهذه الطريقة اكترهم، لا يعقل جمعيات حقوقية نسائية يريدون اشياء تحمق علاقات خارج إطار الزواج يناضلون عليها مند عقدين من الزمن وفي نفس الوقت لا يريدون هذا القرار والحماق بعينه.
سبحان الله، من انتن حتى تدعون إلى اتباع المواثيق الدولية و تجاهل القوانين و الأحكام الشرعية لأن تلك المواثيق لايمكن تطبيقها داخل جميع المجتمعات، فلا يمكن أن نترك شرع الله الذي حرم الزنا و نتبع المواثيق الدولية للبحث عن حقوق ما
أقول لهذه المنظمات العقوقية :الأطفال الغير الشرعيين جاؤوا نتيجة العلاقات الرضائية اللتي تروجون لها، فعامة الشعب المغربي تتدين بالإسلام وأنتم تغردون خارج السرب، فأنتم لاتحترمون المغاربة مادمتم لاتحترمون دينهم اللذي ارتضوه لأنفسهم عن قناعة واختيار
لا احد ينتقد هدا القرار لانه منطقي وسيضع حدا لهدا التسيب والانحلال الاخلاقي الدي صرنا نلاحظه في المغرب وهو شيء دخيل على المجتمع المغربي المسلم اما دعات الانحلال والتسيب فليس مشكل بالنسبة لهم ان يلدوا خارج مؤسسة الزواج لانهم احرار ومتحررون …المشكل العويص في المغرب هو عند حالات الاغتصاب ويكون المجرم معروف والضحية معروفة ولا يتم الاعتراف بالبنوية اما العلاقات الرضائية الزنى المقنعة فيجب ان يتحمل الطرفان مسؤوليتهما امام المجتمع والله.
قرارٌ جائرٌ ! ماذنبهم هؤلاءِ الأطفال ..أبرياءٌ يُعانون الأمرّين..نظرةُ المجتمع الذي -في غالب الأحيان-لا يرحمهم.ومرارةُ حصولهم على هُوِيةٍ تصونُ كرامتهم..يصلون في دراستهم لقسم الباكالوريا وتبدَأُ معاناتهم في زهرةِ عُمرهم وفي مرحلةٍ حاسمةٍ تضُرُّ مستقبلهم..هم أبناء الرّضى وليسوا كما ينعتُهم البعض..قد -والله-تبكي لبكائهم وهم يريدون إثبات نسبهم من آباءٍ /ذئابٍ بشريةٍ تنكّروا لهم(رأيتُ حالاتٍ كثيرةً) يلجون المحاكم من أجل إثبات النسب..وتضيعُ عمرهم ونستقبلهم في مساطر المحاكم المعقدة..
خليتو لب المشكل و شديتو في نتائجه ، عدم القدرة على الزواج بسبب البطالة و الفقر لكنعطي الدولة الجزء الاكبر من هاد المشكل كيأدي الى الفساد ،و نتائج الفساد راهم باينين و في الاخير لكدجيه الضربة هو داك الولد الصغير هذا من جهة
و من جهة اخرى محكمة النقض و الاستنئناف خدات هاد القرار من نص شرعي لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش و للعاهر الحجر .
و كان من الاولى بعد الثوبة الى الله عز و جل ان تتزوجها و تهنينا من هاد المشكل و الله ولي التوفيق
والمواثيق والتشريعات الدولية التي تدعة اليها الجمعيات النسائية ولا تبالي بها المجالس العلمية الفقهية تتجلوز الاعتراف باللبن خارج خانة الزواج الغير لدالشرعي الى الاعتراف بحقوق الابوين من نفس الجنس سواءا دكرين او انثيين في تبني الابناء وتربيتهم….
الى بقينا غاديين بهاد التشريعات الدولية والموافقة عليها تحت الحاح جمعيات باسماء مغربية واموال خارجية..بهاد السرعة..نحن بصدد خلق سرطان داخل جسم الاسرة المغربية…نواة المجتمع…
ما الفائدة من التوقيع والتصديق على المعاهدات المتعلقة بحقوق الطفل إذا كان القضاء يحرمه مت أهم حقوقه وهو حقه في النسب؟؟؟؟؟؟
الجمعيات الحقوقية هي الشر بعينه القانون يجرم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج فكيف تريدون لمن قام بهذا العمل بطريقة رضائية ان يتم تعويضه؟ أظن أن الأمر سيكونا ممكنا لو كان هنا إغتصاب بالقوة أما غير ذلك فلا.
حكم رجعي بامتياز، لو فرضنا أنه مأخوذ من الشريعة الإسلامية إذن أعلنوها صلاحة و ردونا القرون الوسطى: جلد الزاني و رجم المحصن منه… شخصيا أشعر بالعار و التقزز من هذا الحكم لأنه يغرّد خارج سياق العصر فعلا
على الأفراد و المجتمع و الدولة تحمّل مسؤوليتهم تجاه أطفالهم بضمان حقوقهم حشومة و عيب في القران الواحد و العشرين ما نتكلموا على طفل لقيط و غير شرعي مفاهيم تافهة
كيفاش متلا تمنعو العيالات من الإجهاض او فاش بتزاد المولود تحرموه من النسب للاب او الإرت؟ يعني باغينو يتولد بزز باش تشوفوه كاي تعدب ف دنيا، اش هاد التقافة ديال الانتقام عندكم؟ يعني كاع لومة على لمرا او راجل ملاك؟ غير قولو ليا واش تكسابو شي عقل او لالا؟ اي قانون فيه بحال هاد التناقضات هو قانون ضالم واخا ما عرفت اش كون المصدر ديالو.
حقا لا يرغم الأب على تعويض الأم متافقين لان بعض النساء غادي يستعملوها سلاح
ولكن الابناء مخاصهومش يضيعو لا ذنب لهم، لهم حق في التمدرس والعيش الكريم أعياد الله يتسجلو ولوً باسم الأم وحدها المهم يقراو وإلا فاننا نصنع مجرمين
وعلاش خارج الزواج، علاش زعما ضروري الحرام؟ وذوك الي تاينددو بقرار المحكمة علاش متنددوش بالزنى؟ نسيتو بلا حنى راه بلد إسلامي؟ ولا مخلصين بدراهم قليلة؟ شراوكوم؟ والبنات معلموكمومش وليديكم الحشمة والعفة؟ هذا المواضيع مقرفة ومقززة صراحة
بسم الله الرحمن الرحيم
ماذا يريد الحقوقيون أبناء فرنسا أن يكون المغرب كفرنسا لا أيها السادة نحن المغاربة أحرار ولدنا في إطار الشرعية الزوجية ولسنا أبناء حرام ولا نريد أن يكون المغاربة أبناء زنا ولا نويد أن ينتشر الزنا في بلدنا شكرا لقضاة محكمة النقض …. لا للزنا … لا للزنا … لا للزنا … لا للزنا
خالق الكون وخالق الانسان هو واضع القوانين التي تحميه وتضمن له حقوقه والله عليم حكيم.فما بال البعض يتشدقون بالقوانين الدولية التي ما انزل الله بها من سلطان يردون ان يتحاكموا الى الطغوت وقد نهوا عن ذالك هل نسوا ان الله اخذ منهم الميثاق. يا بني علمان عودوا الى رشدكم قبل فواتي الاوان فلن تنفعكم لا قوانين الدولية ولاهم يحزنون إنكم تخربون بيوتكم بأيديكم من حيث لاتشعرون.
أنشر يا هسبرييس ان كانت لديكي مصدفية.حقا.
فعل يرتكب من طرف راشدين ،رجل وامرأة ،الا ان تبعاته السلبية تتحملها المرأة وحدها .والادهى والأمر ان الضحية الكبرى طفل سيخرح الى الوجود ويوصف بكل الكلمات القدحية : ابن الحرام .لقيط ….ولن تكون له هوية ولا نسب .سيعيش مدى الحياة ناقما على مجتمع همشه بدون ذنب .وستعاني المراه طول حياتها هى وعائلتها من وصمة العار .غريبة هي قوانينها .
خلاصة القول هنيئا للرجال .تمتعوا ما طاب لكم فانكم غير ملومبن
كان بالأحرى على المحكمة أن تواكب تطور العلم ، فدول العالم تعتمد ADN لإثبات الجرائم من عدمها ، فكم من بريئ متهم صدر في حقه حكم قاس بالسجن الطويل لكن بفضل تطور تقنيات التحليل ADN تبثت برائته، فالطفل الذي يولد خارج مؤسسة الزواج لخطأ بين الأم والأب -لا أقول بين رجل ومرأة لأن أصبح هناك طفل بينهما – أو لجريمة هتك عرض نتج عنها حمل ، فهل نبرئ الأب على فعلته ونلوم الأم ، كما أن هذا الحكم سيزيد من حالات المماتلة لا قدر الله نصل لتخالط الأنساب من يدري يكبر الطفل الذكر والأنثى ويلتقيان في مناسبة ما ويتزوجان وينجبان أطفال تم تحدث المصيبة بأنهما أخوين من أب واحد ، كان على المحكمة أن تعاقب الأب بإجراء التحليل ADN بشكل رسمي فإذا تبت التوافق والتطابق يلحق به ويعاقب على فعلته ، غير ذلك تعاقب الأم على تضليل العادالة وضياع هوية الطفل . نتمنى أن يعالج أو تستدرك المحكمة الوقرة باعتماد التحليل ADN لأنه يحمي حقوق الطفل أولا ويكبر دون عقد نفسية وقد يتحول لمجرم خطير انتقام للمجتمع على قسوته وحرمانه من حقه الطبيعي الأبوة.
بنوة الطفلة المولودة خارج إطار الزواج لأبيها البيولوجي غير مبرر لا شرعاً ولا قانوناً . هدا صحيح لانه لا يمكن أن نشجع المجتمع لارتكاب مثل هذه الافعال . فيكثر اطفال خارج اطار الزواج ( ابناء الزنا ) . على المشرع الضرب بيد من حديد على هؤلاء النساء مع مراعات ظروفهن الاجتماعية . والزج بالاباء البيولجيين في السجن . اعلنا نحن من تكاثر اولاد الحرام . خصوصا ونحن في مجتمع اسلامي .
ما ذنب الطفل ؟ إذا لم يرمى في الزبالة و هو رضيع ، فبنسبة كبيرة جدا سيكون مصيره الشارع و سيعاني طوال حياته . لا عائلة ، لا تربية، لا دراسة ، لا مستقبل . سيصبح شمكارا يعتدي على المواطنين و سيقضي نصف حياته في السجن . فقط لأن المحكمة تريد تطبيق الدين الذي لم يتكلم عن حقبة ADN .
نفس الدين أمر بإعدام القاتل ، و قطع يد السارق .
ولكن … القاضي لن يطبق شرع الله على نفسه و أصدقائه .يطبقه فقط على أضعف شخص في المجتمع : الرضيع .
الله ياخد الحق !!
الصورة لا علاقة بواقع الطفل وفروا للمرأة العمل باركا من السعاية و الكسل أوروبا لا تجبر الاب يعترف بالابن خارج الزواج باركا من النعاس والفراش و ولد كل وحدة تجمع رجليها باش متفلسفوش عليا ما كندويش علا الاغتصاب لي هو نادر مقارنة مع الليالي الحمراء
هذا تراجع رهيب اخر من بين عشرات التراجعات في مختلف ميادين حياة الفرد والجماعة تراجع في حقوق الانسان في حرية التعبير في الديمقراطية في ارساء دولة الحق والقانون في استقلال العدالة في المجال السياسي تراجع في الخدمات الاساسية التي تقدمها الدولة كالصحة والتعليم !! في الحقيقة والواقع بعيد عن التطبيل والتهليل بلد يبتعد عن المسار العصري الحديث و يسير نحو المجهول
ويبقى الحل الوحيد هو عدم السماح بالعلاقات الرضائية حفاظا على شرف مجتمعنا المغربي الذي عاش بشرف طيلة قرون من الزمن
الحق والباطل لا يستويان
اذا ما اخدنا بالمواثيق الدولية و حقوق الانسان سوف يتم هدم المجتمع و سوف نتنازل عن امور اخرى.غدا يقلك الصلاة حتى هي و بعدو الصوم و زيد و زيد…لماذا في اوربا يجرمون النقاب لماذا لا تقوم الزوبعة.ام انها فقط في مجتمعنا
طبعا، قرار المحكمة في غير محله و مجانب للصواب و العقل و المنطق و مسيس.
ما ذنب الطفل؟؟ و كيف يسمح للرجل بالافلات بفعلته و هو أيضا مشارك في العملية بل و هو من أغوى و دبر الأمر برمته؟؟؟ في النهاية الضحية هو الطفل و الأم أيضا، و من المعلوم أنه حاليا العلم متطور و قادر على إثبات البنوة بيسر، و عليه فالابن الطبيعي له كامل الحقوق شأنه شأن الابن الشرعي، و ليس ورقة عقد زواج تافهة هي ما سيضمن للطفل انسانيته!!!!
الدولة مطالبة بإلغاء هذا القرار المخزي، هذه القهقرة حقوقيا، فورا و اصدار مرسوم واضح أو سن قانون لا لبس فيه ضامن للحق في الاجهاض في الاشهر الثلاث الأولى من الحمل، و ضامن لحقوق الاطفال الطبيعيين، و ضامن لحريات النساء ر الرجال في العيش بسلام و في العلاقة الرضائية مع تحمل كل طرف في تلك العلاقة مسؤوليات ما ينتج عنها كاملة، و ذلك على غرار الدول المتقدمة.
قرار المحكمة قرار صائب لقطع الطريق أمام المرتزقات اللواتي يفتعلن المشاكل، من يقعن في مثل هذه المشاكل على العموم لا يحسن تقدير الامور و متهورات ، البنات المتخلقات و الذكيات لايرمين انفسهن في مغامرات غير شرعية، و قد تكون حالات خاصة ابتولينا بحادث معين، لا يمكن تعميم حالة خاصة على العموم حيث ستظهر مشاكل أكبر و تظلمات من نوع آخر و بعدد اكثر، و بالتالي المشاكل التي ستنتج ستكون أكبر بكثير. فاللواتي ابتلين هن استثناء، و أظن أن في القانون مساطر أخرى يقدرن سلكها للمطالب بتعويض عن الضرر…
عكس ما تراه فئة من المغاربة بأن هذا الحكم القضائي سيحد من الوقوع في الزنى واطفال مجهولي النسب فالعكس هو الصحيح لأن الرجال سيعتبرون أنفسهم غير مسؤولين في حالة حمل المرأة أو الفتاة وسيزيدون من ارتكابهم لآفه الزنى بالكذب والتعبير بالنساء والمراهقات
كل من تقف أو يقف ضد هذا القرار لديهم خذف واحد.من إثنين يا إما زنات يدافعون عن الزنا و إنتشار الفاحشة و الأطفال اللقطاء في دولة مسلمة أو أنهم من أجل كسب دريهمات حرام و كل هذا من طرف أجندات خارجية التي تقوم بتمويلهم لغاية في نفس يعقوب أما الطفل لا يهمهم لا من قريب و لا بعيد و إذا كان يهمهم الطفل فعلا فهناك العديد من الأطفال الشرعيين الذين يضيعون في هذا الوطن منهم الأيتام و الفقراء وووو
هاته الجمعيات تشجع الفساد والزنا واختلاط الانساب.
ان كان أعضاؤها يطالبون بالحقوق فليبنوا ملاجئ ويتبنوا أبناء الزنا .
التناقض ما بين مدونة الأسرة وما بين الحكم القضائي أين هي حقوق الطفل(الحرامي )يا قضاة ومن يتحمل مصاره حتي البلوغ.
نتيجة جريمة لا يتحمل الأب البيولوجي(الزاني ) مسؤوليته .
إذا حكمتم كمسلمين فأين حد الزني؟
وإذا حكمتم كمدنين فأين حقوق الحرامي؟
في الحقيقة القضاة اقول القضاة اكلخ خلق الله في مجتمعنا لا يعرفون من القضاء الا مايبررون به احكامهم المقيتة الظالمة البعيدة كل البعد عن الضمير والإنسانية متسترين وراء سلطة تقديرية لا يعرفون تأثيرها علي الأفراد والمجتمع .
ويختبؤون وراء حصانة لا يستحقونها
سمو الاشياء بمسمياتها الحقيقية ( ام عازبة ) (مثلي) (غير شرعي) تتقون شر الجمعيات هدامة الاصول والجدور فانا لست باوربي افتخر باصول كلبي وفرسي لاكن افتخر باصولي انا واجدادي وقبيلتي و مدينتي وطني وقارتي
هههههه تحت غطاء الغابة الفضلى للطفل ترغبون في فتح المجال لتكاثر أبناء الزنا وفتح الباب لكل ساقطة وساقط أن يمارسا الزنا وتفريخ الأولاد كالبيض .
لا والله ان يكون لكم ذلك ودفع المضرة مقدم على جلب المصلحة
ثم إن جرائد قذرة ارهابية تتصرف مثل الشيطان وعوضا عنه وتأجج الوضع في المجتمع وتخلق صراعا كبيرا بين مواطنيه من خلال تدوينة او تدوينات على الفايسبوك
هل مثل هذه القرارات الرجعية القاسية تعكس رحمة الشريعة وتنظر في مقاصدها ومآلاتها ؟ طبعا الغربان وطيور الظلام تروق لها مثل هذه القرارات لأن قلوبها كزبر الحديد مليئة بالسواد …ماذنب طفل أن يتحمل جرم أب وعماء أم ؟ وهل نحن نعيش زمن الأئمة وعصور البساطة البدوية حتى نأخذ بفتاوى قديمة ، هل هذا ما يعنيه صلاح الشريعة لكل زمان ومكان ، الجمود ؟!!!
قرار المحكمة صائب مائة في المائة لأنه كيف يعقل أن ننسب ابنا ولد الزنا للأب ما دام انه ولد خارج الإطار الشرعي فاللدبن يدافعون عن هذا الطرح لا يعيرون أي اهتمام لا للمدونة و لا للدين ولا لأي شيء هدفها خلق الفتنة وإشاعة الرديلة
الإنتقادات محصورة في بعض الجمعيات العلمانية لا غير، أما عموم الشعب المغربي فهو مع قرار محكمة النقض لأنه يتوافق مع ديننا ومبادئنا. فالإعتراف بأبناء الزنا هو إعتراف صريح بالزنا . لكن على الرجل الذي يرتكب هذا الجرم أن تطاله العقوبة كذلك لأنه شريك فيها. العقوبة في نظري لا يستحب أن تكون سجنية لأنها لن تفيد في شيء لكن يمكن ان تكون على شكل غرامات مالية ثقيلة تعطى إما دفعة واحدة أو على دفعات وتمنح للطفل حال وصوله السن القانوني كنوع من التعويض الجزئي على الضرر الذي لحق به، كما يحق لهذا الطفل أن يتعرف على أبيه الحقيقي بالرغم من أنه لن ينتسب إليه لكي ينشئ في ظروف سليمة نسبيا، لأنه لا يجب أن نحمل الطفل وزر والديه البيولوجيين.