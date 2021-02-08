قرية "أطفال الشارع" بالحوز

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تعليقات الزوار2
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بنك المغرب يضخ تسبيقات بأزيد من 25 مليار درهم
الصراحة شيئ مؤسف باش تشوف أرواح بريئة استقدمت لهاته الحياة قصرا في حين أن حل مثل هاد المشاكل هو أشياء بسيطة ممكن دار قبل، هو التربية الجنسية، خاص نفهمو للشباب و للناس كيفاش يتفاداو الوقوع فالحمل ايلا ماقادينش عليه سواءا داخل لعلاقة “الشرعية” أو علاقة التراضي، و هذا منبه لدعاة إلغاء قانون 490 أنه قبل كلشي خاص يوعاو بهاد الشي و لا غادي يزيدو الطين بلة و نشوفو أطفال الشوارع بالمئات
الأطفال المتخلى عنهم
الشارع لا يلد أطفالا.. حسبي الله و نعم الوكيل في كل من يساهم في هذه الكارثة الإنسانيه