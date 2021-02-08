قرية "أطفال الشارع" بالحوز

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‫تعليقات الزوار

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  • مجرد رأي
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 11:02

    الصراحة شيئ مؤسف باش تشوف أرواح بريئة استقدمت لهاته الحياة قصرا في حين أن حل مثل هاد المشاكل هو أشياء بسيطة ممكن دار قبل، هو التربية الجنسية، خاص نفهمو للشباب و للناس كيفاش يتفاداو الوقوع فالحمل ايلا ماقادينش عليه سواءا داخل لعلاقة “الشرعية” أو علاقة التراضي، و هذا منبه لدعاة إلغاء قانون 490 أنه قبل كلشي خاص يوعاو بهاد الشي و لا غادي يزيدو الطين بلة و نشوفو أطفال الشوارع بالمئات

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  • من طنجه
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 11:11

    الأطفال المتخلى عنهم
    الشارع لا يلد أطفالا.. حسبي الله و نعم الوكيل في كل من يساهم في هذه الكارثة الإنسانيه

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