قصَّة: خديجة القرطي

الإثنين 8 مارس 2021 - 16:45

“مات راجلي بمرض السرطان، وفتحت داري للمرضى.. الأكل والشراب والمبيت بالمجان “.

خديجة القرطي، عاشت المعاناة ديال الزوج ديالها وقامت بإنشاء جمعية لإيواء مرضى السرطان بالمجان، وهادي هي قصتها.

المغرب جمعية سرطان مبادرة مرضى السرطان

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