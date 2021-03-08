قصَّة: خديجة القرطي

“مات راجلي بمرض السرطان، وفتحت داري للمرضى.. الأكل والشراب والمبيت بالمجان “.
خديجة القرطي، عاشت المعاناة ديال الزوج ديالها وقامت بإنشاء جمعية لإيواء مرضى السرطان بالمجان، وهادي هي قصتها.
“مات راجلي بمرض السرطان، وفتحت داري للمرضى.. الأكل والشراب والمبيت بالمجان “.
خديجة القرطي، عاشت المعاناة ديال الزوج ديالها وقامت بإنشاء جمعية لإيواء مرضى السرطان بالمجان، وهادي هي قصتها.
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