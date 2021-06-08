قضاة جدد يلتحقون بالمحكمة الابتدائية بوادي زم

عقدت المحكمة الابتدائية بوادي زم، الثلاثاء، الجلسة الرسمية لتنصيب القضاة الجدد الذين أعطى الملك محمد السادس موافقته على تعيينهم في السلك القضائي.

وأشار منظمو الجلسة الرسمية إلى أنها تأتي “تماشيا مع الأعراف والتقاليد القضائية الناظمة لتنصيب القضاة الجدد، وتفعيلا لمضامين المنشور رقم 845 بشأن كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية الصادر تنفيذا لأمر الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

وعرفت الجلسة حضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة والوكيل العام لديها، ومسؤولين قضائيين من الدائرة القضائية لخريبكة، ونقيب هيئة المحامين، والقضاة، والكاتب العام لجمعية المحامين بالمغرب، وعدد من المحامين والأطر والموظفين العاملين بالمحكمة، إلى جانب رئيس المجلس الجهوي للعدول.

وبهذه المناسبة، قال سمير أيت أرجدال، رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم، في كلمته، إن “القضاة المعينين ملزمون بالانضباط لليمين القانونية أداء، وبالانصياع لمبادئ مدونة الأخلاقيات القضائية اقتناعا، وللتوجيهات الإرشادية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية اقتداء، المضمنة في كلمته الموجهة خلال حفل أداء اليمين المنظم برحاب محكمة النقض بتاريخ 24 ماي الماضي”.

وأضاف المتحدث أن التوجيهات المذكورة “هي في مجملها مبادئ سلوكية تفرض ممارسة المهام القضائية بكل استقلالية وتجرد وحيادية، وفي التزام تام بصفات الوقار والكرامة، وحفظ مطلق لسرية المداولات بالشكل الذي يصون هيبة السلطة القضائية ويقوي استقلالها ويعزز مؤشر الثقة فيها”.

وفي معرض كلمته، شدد المسؤول القضائي ذاته على ضرورة “التزام القضاة الجدد بالتطبيق العادل للقانون، مع التحلي بالكفاءة العلمية والشجاعة المهنية اللازمة، ضمانا للتلاحم والاستقرار والبقاء، ودرءا لكل تأثير أو إغراء أو إغواء”، معربا عن دعمه المطلق للقضاة الجدد، مطالبا كافة مكونات العدالة بمساندتهم لأداء مهامهم الدستورية والاندماج في محيطهم المهني بكل سلاسة.

وختم رئيس المحكمة الابتدائية كلمته بتمني كامل التوفيق والسداد في أداء الرسالة الملقاة على عاتق القضاة الجدد بكل أمانة ومسؤولية، بشكل يجعلهم عند حسن ظن القاضي الأول رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الملك محمد السادس.