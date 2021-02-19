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تعليقات الزوار8
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وجه الرئيس الجزائري خطابا للجزائريين معلنا عن حل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية من جديد؛ ؛؛؛؛؛لكن خلال هدا الخطاب دكر اسم مغربية الصحراء أو مايسمى عنده (( تقرير مصير الشعوب؟ ؟؟؟)) :::سيدي الرئيس لما دا كل هدا الحقد على المغرب؟ ؟؟؟ لمادا لم تحاول تغيير استراتيجيتك السياسية؟ ؟؟؟؟ الإنماء التجاري والاقتصادي والاجتماعي يرتقي عن طريق التكتلات السياسية(( اتحاد الأوروبي / الخليج العربي الخ ::؛؛؛؛)) ،،،
منذ اغلاق الحدود بين البلدين عام 95 والحزائر تخطئ في حق المغرب اما قوة المغرب فليست بشيء ولا مجال لمقارنتها مع قوة الجزائر التي حصلت على الرتبة الثانية في مجال التسلح مؤخرا، المغربى قوي دبلوماسيا اما من الناحية العسكرية فنظرة واحدة الى زي العسكري المغربي تكفي لمعرلة الباقي .
قوة المغرب وأخطاء الجزائر…..نعم المغرب قوي بأفكاره و الجزائر قوي بغبائه و اخطائه
Quand une marionnette parle il ne faut pas écouter puisque il n’a pas de crédibilité tout simplement une comédie spectacle d’alger qui n’a pas de poids devant la la communauté internationale donc au diable lui et ses maîtres dictateurs de république bananière algérienne
لا مجال للمقارنة !!!!! رغم كل الأزمات المحلية او العالمية هل رأيتم يوما المغاربة في طابور من أجل مادة استهلاكية كما يحدث عند دولة النفط والغاز لا تسمية الدولة ( باش ميتقلقوش الجزائريين جيراننا )
مع كل إحترامي بكل سراحة خطابك خرج الإطار وأنت تغرد خارج السحاب ما دخل الداي حسين بي قضية الصحراء الغربية يبدو إن الآخ نسى أن يشرب دواءه و تخلطت عليه الآحداث بين الحاضر و الماضي
المغرب قوي بعدالة قضيته؛ووضوح موقفه،وتماسك جميع قواه ومكونات المجتمع. حتى الابله سيفطن الى تهافت الموقف الجزائري وبطلانه ،وتمحله لذرائع لن يثق بها الا المطموس البصيرة. والله اني لافخر بانتمائي الى المغرب الوطن العظيم رغم كل شيء. عاش كل مغربي معتز بمغربيته
نت بنتي ليا ماشي غير مغسول ليك الدماغ راه مشمع و بألوان قوس قزح