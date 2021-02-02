"كانون" تطلق نظارة الواقع المختلط MREAL S1 الجديدة

أعلنت شركة كانون عن إطلاق نظارة الواقع المختلط MREAL S1 الجديدة، التي تتيح التفاعل مع النماذج ثلاثية الأبعاد بالحجم الطبيعي.

وأوضحت الشركة اليابانية أن النظارة الجديدة تمتاز بحجمها المدمج للغاية؛ حيث لا يتعدى وزنها 137 جراما لتوفير الراحة عند استعمالها لفترات طويلة، مشيرة إلى زيادة وزن نظارة الواقع المختلط الجديدة إلى 338 جراما عند استعمال طوق الرأس.

وتزخر النظارة الجديدة بشاشات تعمل بدقة وضوح 1600 x 1200 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز، بالإضافة إلى توافر كاميرا ذات بُعد بؤري يتراوح بين 20 و28 ملم لإجراء عملية المعايرة.

وتوصي الشركة اليابانية باستعمال حاسوب مزود بنظام مايكروسوفت ويندوز 10 مع معالج ثماني النوى وذاكرة وصول عشوائي سعة 32 جيجابايت وبطاقة رسوميات نفيديا Quadro RTX 5000.

وأضافت كانون أنه يمكن استعمال نظارة الواقع المختلط لعرض نماذج ثلاثية الأبعاد بالحجم الطبيعي في بيئة حقيقية؛ حيث يمكن استعمال النظارة في الأغراض التجارية لعرض تصميم السيارات الجديدة للعملاء، واعتمادا على النموذج ثلاثي الأبعاد فإنه يمكن للمستخدم التفاعل مع الموضوع المعروض، فمثلا يمكن فتح أبواب السيارة من خلال القيام بحركة اليد المناسبة.

ومن ضمن أغراض الاستعمال المحتملة الأخرى لنظارة الواقع المختلط عرض المباني قبل اكتمالها أو معاينة قطع الأثاث في الغرف الخالية قبل عمليات الشراء.