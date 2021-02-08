"كرة جديدة" تخيف الحراس في الدوري المغربي

"كرة جديدة" تخيف الحراس في الدوري المغربي
صورة: أرشيف
الإثنين 8 فبراير 2021 - 05:38

توصلت مختلف الفرق الوطنية بكرة جديدة معتمدة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لخوض المباريات القادمة ضمن مختلف المنافسات المحلية.

وعلمت “هسبورت” أن الكرة الجديدة أقلقت العديد من حراس المرمى بالبطولة الوطنية بسبب شكلها المختلف عن الكرة الأخيرة المعتمدة في مباريات البطولة، إضافة إلى كونها خفيفة، ما سيخلق مشاكل عديدة للحراس.

وحاولت العديد من الفرق الوطنية خوض الحصص التدريبية والمباريات الإعدادية الأخيرة، تحسبا لاستئناف منافسات الدوري الاحترافي، بهذه الكرة قصد التعود عليها.

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حراس المرمى كرة جديدة مباريات البطولة

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