كلية سلوان تتوج الفائزين بمسابقة القصة القصيرة

تُوج في أمسية ثقافية فنية احتضنتها الكلية متعددة التخصصات بسلوان إقليم الناظور، مساء الخميس، الطلبة الفائزون بمسابقة الكتابة السردية القصصية القصيرة، والتي نظمتها مجموعة “مجرات أدبية” الإلكترونية خلال فترة الحجر الصحي التي عاشها البلاد في ظل تداعيات انتشار جائحة “كورونا”.

واستهل الحفل، الذي نظمته شعبة الدراسات العربية بالكلية متعددة التخصصات بسلوان بشراكة مع مجموعة “مجرات أدبية” الإلكترونية وفرقة أمزيان للمسرح، بكلمة أبو عبد السلام الإدريسي، نائب عميد الكلية سالفة الذكر، الذي أثنى على هذه المبادرة الأدبية، مبرزا ما لها من أهمية في سياق تشجيع الطلبة على الكتابة والإبداع في الوقت الذي تعرف فيه الجامعات المغربية تراجعا في مستوى العطاء الإبداعي بصفة عامة على خلاف ما كان عليه الأمر سابقا.

من جهته، اعتبر علي صديقي، منسق شعبة الدراسات العربية في الكلية ذاتها، المسابقة الأدبية قيمة مضافة إلى جانب الأنشطة الفنية والثقافية المنظمة في رحاب الكلية، خاصة أنها مرت في مرحلة استثنائية عاشها العالم كله، وانعكست حيثياتها على الإبداع والفن بشكل عام، مثمنا جهود كافة الأطراف التي أشرفت على تنظيم المسابقة.

جمال الدين الخضيري، رئيس مجموعة “مجرات أدبية” الإلكترونية المنظمة للمسابقة، قال إن المبادرة كشفت عن مواهب تستحق كل التنويه والتشجيع في مجال الكتابة الإبداعية، مبرزا أن اللجنة المشرفة على مجموعة “مجرات أدبية” معتزة بكل الإسهامات المقدمة من طرف كافة المشاركين ومستعدة لتنظيم أنشطة مماثلة للرقي بالمشهد الفني الإبداعي في الكلية وفي الناظور بصفة عامة.

وانفتحت الأمسية على برنامج فني متنوع تضمن إلقاءات شعرية ووصلات موسيقية غنائية، إضافة إلى عرض مسرحي فكاهي قدمه الكوميدي الصاعد سفيان قوبع، أحد أعضاء فرقة أمزيان للمسرح بالناظور.

وقدمت، في الختام، جوائز وشهادات تقديرية للفائزين بالمسابقة؛ وهم خالد أمزلين الحاصل على الرتبة الأولى، ولبنى العامري الحاصلة على الرتبة الثانية، وأخيرا ياسين الأبيض الحاصل على الرتبة الثالثة.