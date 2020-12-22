كوشنر يدعو دول المنطقة المغاربية إلى الاتحاد وتدشين عهد جديد

أكد جاريد كوشنر، المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أن الحكم الذاتي بالصحراء المغربية هو الحل الأمثل لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
وشدد كبير مستشاري البيت الأبيض، في ختام زيارته إلى المغرب رفقة الوفد الإسرائيلي، على أن أمريكا الآن تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء وأن الرئيس ترامب يرفض الوضع القائم حالياً، والذي لا يفيد في إنهاء الصراع.
وأوضح كوشنر أن “مقترح الحكم الذاتي قابل للنجاح والتحقق، ويمكنه أن يحسن وضعية كل الذين يعيشون بالأراضي الصحراوية”، مشيرا إلى أن واشنطن تتطلع إلى فتح قنصلية بالداخلة وتعزيز الاستثمارات الأمريكية بالصحراء المغربية.
ودعا المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دول المنطقة المغاربية إلى “الاتحاد وتعميق التفاهمات بينها، من أجل تعزيز المصالح المشتركة وتدشين عهد جديد؛ وذلك لتجاوز النزاعات والاضطرابات”.
وأردف صهر ترامب قائلاً: “لقد آن الأوان لوضع المنطقة في سكتها الصحيحة لتحقيق السلام والاستقرار”، مثمنا رؤية الملك محمد السادس الاستشرافية التي جعلت المغرب والمنطقة في منحى مثير ورائع، على حد تعبيره.
وأوضح المسؤول الأمريكي، في تصريحه، أن المغرب هو أول دولة اعترفت بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو “شيء لا يمكن لأمريكا أن تنساه أبدا”.
وأشاد كوشنر باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل وتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات مختلفة، مؤكدا أن زيارة الوفدين الأمريكي والإسرائيلي إلى الرباط “كانت مثمرة للغاية”.
يُذكر أن المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وقّعتا، الثلاثاء بالرباط، اتفاقيْن للتعاون مُوجّهيْن إلى إنعاش الاستثمارات بالمغرب وإفريقيا، خلال زيارة الوفد الأمريكي -الإسرائيلي عالي المستوى. ويهم الاتفاق الأول، وهو عبارة عن مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المغربية وشركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية تنص على تقديم دعم مالي وتقني لمشاريع الاستثمار الخاصة بمبلغ مالي يبلغ 3 مليارات دولار أمريكي بالمغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء بتنسيق مع شركاء مغاربة. أما الاتفاق الثاني، فهو عبارة عن إعلان نوايا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة، ممثلة من طرف شركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية بخصوص المبادرة الأمريكية “ازدهار إفريقيا”.
الله اكبر الله اكبر
لقد ظهر الحق و زهق الباطل
أن الباطل كان وخوفا
لا أهلا ولا سهلا بمن يقتل إخواننا. ويسلب مقدساتنا. لا أهلا و لا سهلا بالصهاينة في أرض المغرب المسلمة. و لا للتطبيع و الذل والعار. حفظ الله المغاربة الاحرار الرافضين للاستعمار و الذل و الهوان.عاش المغرب حرا مسلما مدافعا عن أرض الإسلام.
بالدارجة…… لمن تعاود زابورك اداود….
من يوقظ الجيران من سبات الحرب الباردة جدااا
بالنسبة لفتح الحدود غير خليهم مسدودين مع جيران السوء .راه خاص اتفتح العقليات هي الاول عاد انفتحوا الحدود.الشرق لاياتي منه الا الشرقي والشر والحسد والجراد.الحمدو لله على نعمت الامن والأمان .انفتحوا الحدود للارهابيين .خطبة الجمعة انتاعهم ابحال خطبت امراء داعش لالالالالا.now.now now.
لا نريد فتح الحدود ولا علاقات مع الكراغلة، ولا حتى اهداءهم البطاطس والدلاح، خليوهم يجوعون، ويقتاتون على اوهام ثورية بااااائدة، الخرائر بلد عجوز وممل,,,
المغرب أولا,, المغرب أولا,, المغرب أولا,,
لاتكثرتو التعليقات المحادية انها من جيراننا الاعداء الغيورين اهداف الوطن الله ينصر ملكنا وبلادنا على اعداءنا.
عشنا وشفنا الأخرون يطلبون منا الأتحاد والأندماج مطلب الأتحاد المغاربي ليس مطلب شعوب المنطقة فحسب بل أصبح مطلب، دولي العالم حقيقة يتغير،فهل سنتغير نحن،أم أننا غير قابلين لذلك؟
الله اكبر الله اكبر
لقد ظهر الحق و زهق الباطل
أن الباطل كان زهوقا
التحاد المغاربي لا يتحقق ءلا بزوال نظام جنرالات السوء الحاكم بالجازاءر
السلام عليكم.هههه ما استغربت له لم نسمع ولو كلمة واحدة من حركة التوحيد والاصلاح وعلى رأسهم سي الريسوني رئيسهم السابق وكذلك سي بنكيران اللذين كانوا يقولون لا للتطبيع أو طبقوا المثل اللذي يقول نخافوا ومانحشموا كلشي ضرب طم دابا أمام القرارات السيادية ديال سيدنا محمد السادس نصره الله وحفظه من كل عين حقودة.شفتوا الزيار شحال زوين.كايروضي بنادم لهلا يطريه ليه.كانوا حادكين غير فالشعب إطحنوه ساع جا لي قادهم وعطاهم صفعة قوية ما كانيتش على البال ولا الخاطر كما يقول إخواننا المصريين ههههه
الى المعلق م.م عن اي اخوان تتكلم ،فلسطين هم من خانو قضيتهم باعوا اراضيهم لليهود وتجسسوا ضد دولتهم .واعترفو بالبوليزاريو …والان يسبونا في جميع القنوات…نحن لسنا مسؤولين عن قضيتهم جلهم يعيش في الغرب، ويريدون ان ندافع عنهم ….لا والله من لا يحترم المغرب لا نحترمه…..بالله عليك مادا استفدنا من فلسطين وجل اعضاء حركة فتح ينعمون ويمرحون في اسرائيل ويعالجون في مستشفياتها….لا خير فيهم ولا خير في جارة السوء…..اهلا والف مرحبا باليهود…..اللهم يهودي اسرائيلي ولا مسلم صهيوني
الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج أيضا لتعزيز وحدتها التي أصبحت على كف عفريت خلال 4 سنوات الماضية و مع رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات. لحسن الحظ أن هناك أصوات و شخصيات حكيمة في الحزب الجمهوري ! يجب سماع ما يقوله نجل الرئيس ريغن الجمهوري عن ساكني شارع بينسيلفانيا خلال 4 سنوات الأخيرة!
لصاحب الرد رقم 3.
ماشي هاكدا كنضربو الأمثلة.
متنساش بلي الزابور من الكتب السماوية و سيدنا داوود نبي من أنبياء الله. بدل طريقة كلامك نصيحة ليك. والله يهدينا و يهدي الجميع.
سبحان الله اجنبي يدعو المغاربيين الى الوحدة لاناقة له ولاجمل والمستفيدين الاولين يزرعو الفتنة ويحرطون على التفرقة بين الاهل وسارعون في زعزعة امن جرانهم كا الجزائر المغربية اللتي وصل بها الكره والحقد الى اعطاء اوامر بتوزيع منشورات من وزارة الشؤون الجزائرية الدينية العسكرية تتطمن خطب الجمعة على جميع المساجد لتجييش الأئمة ضد المملكة المغربية وصحرائها وتخصيصها لسب و شتم المغرب والمغاربة والدعاء عليه هي سابقة من نوعها ومن هنا اقول لها عليها نحن ندعوا الجزائر ان تدعوا الاءمة الى قيام صلاةوالجنازة الان لان خبة الجمعة لم تعد تكفي الان صلاة الجنازة على البوليساريو واموال الشعب الجزائري وبدلك يكتمل اجر للنظام العسكري في دفن هده القضيه نهاءيا
الجزائر لا تعترف باسرائيل قكيف ستفتح حدودها معها ؟؟؟
المغرب دائما يشكل الاستثناء بفضل القيادة الرشيدة ديال سيدنا الله ينصروا…أما فيما يخص إعادة العلاقات الديبلوماسية مع دولة اسرائيل، فنِعم القرار. فشخصيا كطالب بسلك الدكتوراه أتمنى أن تتاح لي الفرصة للسفر لدولة اسرائيل والاستفادة من تكوين في مجال تخصصي ( علم الجينات البشري). دمتم سالمين
ومتى كان الغرب يحبون لنا الخير ويردوننا أن نتحد ونجتمع ؟؟؟؟ هذا كلام قد يصدقه أبناؤكم عندنا أما نحن فلا وألف لا
يمكن تلخيص الزيارة في انها ضربة معلم من المغرب فقد كانت مثمرة و ستكون ذات ابعاد استراتيجية مستقبلية جد ايجابية في صالح المغرب و اقتصاده و امنه و كذا قضاياه و ملفاته الاستراتيجية على الامدين المتوسط و البعيد .و استقبال الملك للوفد فيه دلالات عديدة اهمها ان المغرب متأكد و جازم بعدم تغير الموقف الامريكي من الاعتراف بمغربية الصحراء ولو تغيرت الإدارة الامريكية و الا فان الملك لا يمكنه اللعب لعب الاطفال+ في هذا الاطار المغرب كان ذكيا جدا بفرضه و توقيعه لاعلان ثلاثي بين الدول الثلاث و ليس ثنائي بين دولتين فقط يعني انه أي إخلال لدولة من الثلاث بالتزاماتها و تعهداتها السابقة يعني اوتوماتيكيا فسخ و حل الاعلان المشترك ..براڤو
ما نحن بصدده هو تطبيع قيصري بالمعنى الطبي الجراحي و المعنى السياسي التاريخي: باكس رومانا عرف حالة من السلم النسبي المفروض من طرف روما على أقاليمها “المُسْتَعْمَرة” القريبة و البعيدة. تصادف ذلك مع الامبراطور أغسطس أكطافيوس. باكس “ترامبيانا” جاء بتطبيع ملغوم و غير عادل. يكرس السيطرة و الهيمنة الإسرائيلية و لا يعيد الحقوق للفلسطينيين، يسمم أكثر العلاقات بين الدول المغاربية و قد يقوم بتعميق الطرح الانفصالي عوض فرملته. نحن نريد الوحدة بالتفاهم مع مواطنينا الأعزاء في الصحراء من دون أن يشعروا أننا نستقوي عليهم بأية جهة كانت. الظروف العالمية هشة و لا ندري ما سيكون منها في 20 أو حتى 5 سنوات. التطبيع الطبيعي هو الذي يأتي بعد دولة فلسطينية كاملة السيادة و الذي يكون بشكل جماعي من طرف دول عربية متحدة في الدخول فيه و في الخروج منه إن اقتضى الحال ذلك. يجب أن يكون مقابل الحقوق و هي التي تضمن استمراره و قابليته للعيش. بعد ذلك تفتح الحدود حتى مع إسرائيل كدولة بوضع طبيعي و ليست كدولة مهيمنة تتلاعب بالدول العربية و مقدراتها. رأي جاكوب كوهين و موقفه من التطبيع و تفسيره له جديرة بالتأمل و الدراسة العميقة.
لا نريد اتحادا مع أحد بل نريد التيقار وينساو شئ اسمه المغرب
السلام . هذا ليس تطبيع بل حكمة ،و من يصلط الضوء على تاريخ الإسلام و ما فرظته الظروف على القادة الصالحين لتوقيع إتفاقيات ربما سيقترب من الإدراك .شيئا آخر أن من يعتقد أن إسرائيل لها علاقة بالصحراء أو بالمفهوم المتداول ( الإحتماء بالنصراني أو اليهودي ضد جار مسلم مؤدي أو خيانة القضية الفلسطينية التي هي قضية كل مسلم على هذا الكوكب ) لا والله ولم تكن يوما من شيم المغاربة . بل الحقيقة تكمن في التحولات الدولية وواقع اﻷمر المفروض على العالم بأسره هذه من جهة ومن جهة أخرى التحديات الجيوسياسية للمغرب التي تفوق خيال العقل ورغم ذلك هناك رجال أبناء هذا الوطن دو حكمة واعون ، يقضون و مجندون ، أم بالنسبة لي شخصيا كمسلم إبن وطن مسلم يحكمه قائد مسلم :يجب علي أن أتبع المنهاج النبوي الذي يقول لا أعارض أو أحرض على طرد أي أحد مادام أخد العهد بدخوله إلى الوطن من أميرها أي اولي اﻷمر منا و أميرنا معشر المسلين المغاربة ، الإسلام ليس دين التعصب بل دين الوسطية والإعتدال دين اﻷدب والعلم و الإجتهاد .
المملكة المغربية لها تاريخ عريق، ليست كدويلات الستينات مثل الجزائر التي ورثت أرضا شاسعة على حساب جيرانه و هي لا زالت تبحت عن هويتها، ولولا البترول و الغاز لكانت الجزائر الآن عبارة عن قبائل وشعوب و دول.
والنظام العسكري الجزائري أجرم في حق الجزائريين أولا و في حق المغاربة الصحراويين المختطفين والمحتجزين، و هو نظام منسلخ عن التاريخ والواقع، وهو نظام حقود وغير واقعي وأحمق. سخر كل ثرواته من أجل التسلح للإنتقام من المغرب و نظامه الملكي و من أجل الهيمنة والتوسع وإيجاد منفد له عبر المحيط الأطلسي. وهو نظام لا يثق في نفسه ولا في جيرانه ولا في المستقبل و هو يحلم بقوة عسكرية مثل كوريا الشمالية أو إيران.
المنطقة المغاربية لن تعرف السلام إلا بزوال هذا النظام العسكري المقيت.
مباشرة بعد التطبيع سيزداد المتطرفون تطرفا وتكفيرا بعدة درجات .الله يستر من العمليات الإرهابية . اللهم ميات تخميمة و تخميمة ولاضربة بالمقص.والي ماقنع بخبزة يقنع بنصها .واللهم قطران بلادي ولاعسل…
un jour il va etre president des etats unis souvenez vous bien de lui
.. عالمية كبرى، فرضتها مصالح اقتصادية كبرى تتجاوز الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والصراع الجزائري المغربي حول الصحراء ، تدخل في نطاق صفقة القرن الاقتصادية .
بدات بالبريكست خروج بريطانيا من تكتل السوق الاوروبية المشتركة لانشاء تكتل عالمي جديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يضم امريكا و اوروبا وافريقيا ومنطقة الخليج العربي في مواجهة التكتل الاسيوي بقيادة الصين الذي يضم اليابان وكوريا الجنوبية والبلدان المنضمة للتكتل.
… انه في الحرب العالمية الثانية اختارت امريكيا المغرب لانزال قواتها كي تنطلق منه الى جنوب اوروبا قصد محاصرة قوات موسوليني و هتلر ولقد كرم الرئيس روزفلت سلطان المغرب انذاك في مؤتمر آنفا 1943 الذي انضم إلى الحلفاء ضد دول المحور.
وبعد انتصار الحلفاء تم خلع باي تونس و شاه إيران الاب بسبب لزومهما الحياد في الحرب ونفي الباي الى فرنسا والشاهد الى جنوب افريقيا.
اما سلطان المغرب فتم تكريمه من قبل الرئيس الفرنسي دوغول كرفيق في الحرب.
وكذلك اليوم تم اختيار المغرب ليكون مدخلا اقتصاديا الى افريقيا والبلاد المغاربية وامتدادا للبريكسيت.
اعلم الله شحل غنبذو نخلصو امريكا لاتعريف الى الذولاار.. امريكا لان تكتفي فقط بالططبيع لابذ ان تخرج هي ايطاء بالفايذة.
ومتى جائنا الخير من جار السوء الجزائر ؟ فالغرب إن كان قد وضع حدود الدول العربية وأسس معظمها ، فالجزائر بددت ثروتها لعقود من أجل تقسيم المقسم
ولم تربح سوى الخزي والعار الذي سيلاحقها مدى التاريخ . ومرحبا بالعلاقات المغربية الإسرائيلية
L’accélération des événements et les prises de décisions adéquates sont les signes des grandes nations. Leur profondeur et recul historiques leur permettent de bien lire et manipuler la géostratégie et le jeu des alliances/ contre-alliances pour prendre les bonnes décisions . Le Maroc durant son histoire est passé maître dans ces jeux politiques. Pour preuve il est arrivé à rester un pays indépendant même cerné de toute part par les puissances qui dominaient le monde et ils se sont mis à plusieurs en meute pour l’affaiblir et l’occuper. Le seul état-nation de notre région maghrebine est le Maroc et cela lui confère le droit de conduire le Maghreb, rôle qu’il a déjà exercé brillamment dans son histoire ancestrale. Nos voisins doivent bien réfléchir à tout cela et comprendre l’opportunité et les chances qui leur restent pour rejoindre leur grand frère et construire le grand Maghreb du moment que cela est aussi le souhait de la puissance qui domine le monde actuel !!
وأوضح المسؤول الأمريكي، في تصريحه، أن المغرب هو أول دولة اعترفت بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو “شيء لا يمكن لأمريكا أن تنساه أبدا”.
من يزرع الحقد و الكراهية يحصد الذل والمهانة (الفاهم يفهم)
ناس مكلخة اعيباد الله واش ولات فلسطين حسن من الصحراء؟؟ وحسن من العسكر اللي مسكين مكرفس فالصحراء بسبب الجزائر وبوليزايرو .واش هاد الدرجة بلادكم مكاتسوا والو عندكم.تفوو على شعب كيكايفكر.فلسطين براسها مطبعة مع اسرائيل وكاضحك عليكوم هما لبخصهم يحررو بلادهم ماشي يتسناونا حتا.عمرني شي حد كايتسنا يحرروه البلدان الاخرى بحالهم..خدموا عقلكم ماشي بالعاطفة الخاوية.عوض تشجعوا بلادكم المغرب عاطينها ف الانتقادات الخاوية .ليبغا يحرر القدس امشي يشمر على دراعو براكة من النداءات الرنانة في مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تسمن ولا تغني من جوع.اما الجزاىر ليكايسبونا اصلا هما مع روسيا لاصلا شيوعيين وملحدين وماخلاو مادارو ل سوريا.بقات غير يديرو فيها ملائكة المنافقين
للتصحيح فقط للدي يكدب على نفسه ويقول بان فلسطينيين خانوا وطنهم وباعوه لاسرائيل وارادوا منا ان ندافع عن بلادهم اقول له ان اي بلد في الدنيا يوجد فيه خونة هل تعلم بان المغاربة الاحرار عندما كانوا يدافعون في الاربعينيات والخمسينيات على بلادهم كان منا من يعمل لصالح فرنسا واسبانيا وكم من مغربي التجا الى الحماية لكي يحميه المسعمرون حتى لا يبقى رهين بالقضاء المغربي. ومع دلك تجد منهم اليوم من بقيت له ولورتثه غنائم كثيرة يعيشون منها. المشكلة ليست في فلسطين او المغاربة المشكل في الرجال الدين يريدون بناء بلدهم بدون لف ولا دوران والتحايل المفضوح والازدواج في الشخصية.
مستقبل شمال افريقيا مرتبط بالخط الرابط بين القرن الافريقي و الصحراء المغربية والمضي الى أبعد مما بلغته الدولة السعدية المغربية. هذا هو مشروعنا للنهوض، على غرار الحزام والطريق الصيني.والمجال المغاربي حتمي لا مفر منه، من راهن عليه ظفر.
اما الذهنية السياسية والفكرية الجزائرية الراهنة فهي مكبلة باساطير ماضوية تعود الى خمسينات القرن الماضي. ويستحيل ان تبقى مسيطرة على اجيال الى الابد على الطاقات الشبابية في الجزائر.
في الافق المنظور لا بد ان يحصل الانفراج. الاهم هو ربح الوقت حتى يرحل شيوخ الفكر الديناصوري في الجزائر، وبعدها تنطلق دورة التاريخ من جديد نحو الامل والمستقبل الزاهر.
ودعا المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دول المنطقة المغاربية إلى “الاتحاد وتعميق التفاهمات بينها، من أجل تعزيز المصالح المشتركة وتدشين عهد جديد؛ وذلك لتجاوز النزاعات والاضطرابات”.
هذا الكلام لم يعد له ولو ميليغرام واحد من المصداقية بعد تطبيعكم مع اليهود لأن الجزائر لم ولن تعترف بهذا الكيان إذن لا داعي لذكر مرة أخرى خزعبلات فتح الحدود واتحاد المغرب العربي الذي أصلا ولد ميتا.