كوشنر يدعو دول المنطقة المغاربية إلى الاتحاد وتدشين عهد جديد

أكد جاريد كوشنر، المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أن الحكم الذاتي بالصحراء المغربية هو الحل الأمثل لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.

وشدد كبير مستشاري البيت الأبيض، في ختام زيارته إلى المغرب رفقة الوفد الإسرائيلي، على أن أمريكا الآن تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء وأن الرئيس ترامب يرفض الوضع القائم حالياً، والذي لا يفيد في إنهاء الصراع.

وأوضح كوشنر أن “مقترح الحكم الذاتي قابل للنجاح والتحقق، ويمكنه أن يحسن وضعية كل الذين يعيشون بالأراضي الصحراوية”، مشيرا إلى أن واشنطن تتطلع إلى فتح قنصلية بالداخلة وتعزيز الاستثمارات الأمريكية بالصحراء المغربية.

ودعا المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دول المنطقة المغاربية إلى “الاتحاد وتعميق التفاهمات بينها، من أجل تعزيز المصالح المشتركة وتدشين عهد جديد؛ وذلك لتجاوز النزاعات والاضطرابات”.

وأردف صهر ترامب قائلاً: “لقد آن الأوان لوضع المنطقة في سكتها الصحيحة لتحقيق السلام والاستقرار”، مثمنا رؤية الملك محمد السادس الاستشرافية التي جعلت المغرب والمنطقة في منحى مثير ورائع، على حد تعبيره.

وأوضح المسؤول الأمريكي، في تصريحه، أن المغرب هو أول دولة اعترفت بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو “شيء لا يمكن لأمريكا أن تنساه أبدا”.

وأشاد كوشنر باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل وتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات مختلفة، مؤكدا أن زيارة الوفدين الأمريكي والإسرائيلي إلى الرباط “كانت مثمرة للغاية”.

يُذكر أن المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وقّعتا، الثلاثاء بالرباط، اتفاقيْن للتعاون مُوجّهيْن إلى إنعاش الاستثمارات بالمغرب وإفريقيا، خلال زيارة الوفد الأمريكي -الإسرائيلي عالي المستوى. ويهم الاتفاق الأول، وهو عبارة عن مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المغربية وشركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية تنص على تقديم دعم مالي وتقني لمشاريع الاستثمار الخاصة بمبلغ مالي يبلغ 3 مليارات دولار أمريكي بالمغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء بتنسيق مع شركاء مغاربة. أما الاتفاق الثاني، فهو عبارة عن إعلان نوايا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة، ممثلة من طرف شركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية بخصوص المبادرة الأمريكية “ازدهار إفريقيا”.