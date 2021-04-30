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‫تعليقات الزوار

6
  • Filtreismail
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 00:20

    كولشي باين خاص المغرب ايعيق جيرانا كاملين خاونا

    14
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  • حكيم13
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 00:33

    هناك احتمال كبير يراودني ان الجزائر هي التي سربت خبر تهريب بن بطوش الى اسبانيا لخلق هذا المشكل بين المغرب واسبانيا. جون افريك اول جريدة نشرت الخبر وهذه الجريدة قريبة من الجزائر اكثر من المغرب. ولكن لا عليكم با بوخروبة سنخرج اقوياء من هذه المشكلة كعادتنا.

    5
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  • amin sidi
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 00:37

    سلام : هد وحد حول شرى بباغيو حول جا ايحطو .فلقفز حطو على برى .بباغيو جا ايهرب دخل لقفز
    هك الغالي بباغيو عيا ميطير حتى دخل بوحدو لقفز اوتشد .الله كيمهل اماكيهملش .

    3
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  • البعجدي
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 00:39

    وزير هوية الرخيص تدل على ان مخابرات جارة السوء تلعب في قيم الهوات

    4
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  • اسامة
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 00:47

    يجب استقبال فرحات مهني لنفس معايبر الإسبانية للدوافع الإنسانية، فهو كبير في السن و يحتاج للرعاية الصحية على مدار كل بضعة أشهر

    0
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  • مراقب من قريب
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 00:56

    العالم كله على علم بالمسرحية السيئة الإخراج التي يقودها ورثة بوخروبة ومرتزقتهم ولكن يسايرون كهول المرادية بينما يستنزفون ما تبقى من احتياطيات النفط والغاز ليبقى الشعب الجزائري “على الضس” عرضة للنزاعات والإنقسامات… وهذا هو الهدف الأسمى للقوى الغربية التي صنعت جزائر أكثر من حجمها

    0
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