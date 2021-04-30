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تعليقات الزوار6
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مذكرة تفاهم تجمع جهة طنجة و"مومباسا" الكينية
كولشي باين خاص المغرب ايعيق جيرانا كاملين خاونا
هناك احتمال كبير يراودني ان الجزائر هي التي سربت خبر تهريب بن بطوش الى اسبانيا لخلق هذا المشكل بين المغرب واسبانيا. جون افريك اول جريدة نشرت الخبر وهذه الجريدة قريبة من الجزائر اكثر من المغرب. ولكن لا عليكم با بوخروبة سنخرج اقوياء من هذه المشكلة كعادتنا.
سلام : هد وحد حول شرى بباغيو حول جا ايحطو .فلقفز حطو على برى .بباغيو جا ايهرب دخل لقفز
هك الغالي بباغيو عيا ميطير حتى دخل بوحدو لقفز اوتشد .الله كيمهل اماكيهملش .
وزير هوية الرخيص تدل على ان مخابرات جارة السوء تلعب في قيم الهوات
يجب استقبال فرحات مهني لنفس معايبر الإسبانية للدوافع الإنسانية، فهو كبير في السن و يحتاج للرعاية الصحية على مدار كل بضعة أشهر
العالم كله على علم بالمسرحية السيئة الإخراج التي يقودها ورثة بوخروبة ومرتزقتهم ولكن يسايرون كهول المرادية بينما يستنزفون ما تبقى من احتياطيات النفط والغاز ليبقى الشعب الجزائري “على الضس” عرضة للنزاعات والإنقسامات… وهذا هو الهدف الأسمى للقوى الغربية التي صنعت جزائر أكثر من حجمها