مؤتمر دولي لدعم الصحراء

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‫تعليقات الزوار

3
  • سكفاندري
    الجمعة 15 يناير 2021 - 21:39

    المرجو من السيد بوريطة الذهاب الى هاته الدول و سحب منها الاعتراف بالبوليساريو : انغولا الموزنبيق تنزانيا اثيوبيا اوغندا بوتسوانا زيمبابوي ناميبا موريطانيا نيجيريا اما جنوب افريقيا و الجزائر بلاش راك معفى. يالا يا شاطر يا اسد الخارجية المغربية ات لنا بالاعتراف بمغربية الصحراء من هاته الدول الأفريقية بدهائك المعهود و ابتسامتك الجميلة. الدار لكبيرة تتريب اذا حيدتيليها البودرات ….

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  • متطوع في المسيرة الخضراء
    الجمعة 15 يناير 2021 - 21:49

    الحمد لله الدي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله صدق الله العظيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. قلوبنا معكم والله الموفق.

    4
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  • MRE
    الجمعة 15 يناير 2021 - 21:59

    Un ministre très compétent , des qualités de communication exceptionnelles
    un pragmatisme très apprécié
    bonne représentation de notre pays
    le SAHARA est MAROCAIN
    HAFIDAK ALLAH si BOURITTA

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