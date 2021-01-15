مؤتمر دولي لدعم الصحراء

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تعليقات الزوار3
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المرجو من السيد بوريطة الذهاب الى هاته الدول و سحب منها الاعتراف بالبوليساريو : انغولا الموزنبيق تنزانيا اثيوبيا اوغندا بوتسوانا زيمبابوي ناميبا موريطانيا نيجيريا اما جنوب افريقيا و الجزائر بلاش راك معفى. يالا يا شاطر يا اسد الخارجية المغربية ات لنا بالاعتراف بمغربية الصحراء من هاته الدول الأفريقية بدهائك المعهود و ابتسامتك الجميلة. الدار لكبيرة تتريب اذا حيدتيليها البودرات ….
الحمد لله الدي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله صدق الله العظيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. قلوبنا معكم والله الموفق.
Un ministre très compétent , des qualités de communication exceptionnelles
un pragmatisme très apprécié
bonne représentation de notre pays
le SAHARA est MAROCAIN
HAFIDAK ALLAH si BOURITTA