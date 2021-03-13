مؤلَّف جماعي يقارب "حالة الطوارئ" بأعين القانون والاقتصاد والسياسة

في جزأين، صدر مؤلف جماعي جديد يقارب حالة الطوارئ الصحية المعلنة في البلاد، وأبعادها، من وجهات نظر قانونية واقتصادية وسياسية.

نسق هذا الكتاب، الصادر في نسختين ورقية ورقمية عن مركز تكامل للدراسات والأبحاث، الباحث المغربي عبد الرحيم العلام، وعُنوِن بـ”حالة الطوارئ الصحية: التدابير القانونية والاقتصادية والسياسية وأبعادها”.

وواكب الدراسات الخمسين التي يضمها هذا الكتاب الجماعي، فريق علمي انتدبه مركز تكامل، يضم الباحثين: نجاة العماري، امحمد العيساوي، ليلى الرطيمات، أسماء فارح، سعيد الحاجي، ربيع أوطال، حفيظ هروس، وإسماعيل أوقادي.

وشارك في هذا العمل أساتذة من خلفيات علمية متعددة، من بينهم: أحمد بوز، عبد المالك الوزاني، أحمد مفيد، عبد الرحيم العلام، عمر الشرقاوي، كمال الهشومي، عبد الحميد بنخطاب، محمد الغالي، سعيد الخمري، عمر احرشان، محمد العيساوي وعدنان رشيد، إدريس جردان، حسن صعيب، وعبد الواحد القريشي.

كما يضم الكتاب دراسات باللغتين العربية والفرنسية لكل من: يوسف كورام، عبد الحميد عدنان، عبد الصمد حيكر، إبراهيم أولتيت، عثمان الزياني، إسماعيل أوقادي، يوسف أشلحي، الحبيب استاتي زين الدين، عبد الإله سطي، والعربي بوعودة.

وتحضر في الكتاب الجماعي أيضا دراسات من إعداد: زهرة الهياض، إدريس لكريني، رشيد المرزكيوي، محمد نشطاوي، علي الإدريسي، رضا الفلاح، عبد الفتاح البلعمشي، محمد الزهراوي، الحسين شكراني، عبد العالي بوزبع، مليكة الزخنيني، لؤي عبد الفتاح، ليلى الرطيمات، جواد النوحي، سعيد جفري، الرشدي الحسن، إبراهيم دينار، فرح أسماء، عبد الوهاب حمليري ولبنى بومهدي، ياسين أيت السايح، محمد بن يعيش، طارق عزوز، نور الدين الرحالي، محمد العلمي، وإبراهيم مومي.

ويتطرق الكتاب، عبر محاور عدة، إلى مواضيع من قبيل: الإشكالات الدستورية خلال حالة الطوارئ الصحية، والأزمة البيئية في علاقتها بمشكلات السياسة والاجتماع السياسي، والتنظيم الإداري والجماعات الترابية في ظل الأزمة الوبائية، والمعلومة وداعي المصلحة العليا للدولة، وتساؤلات الفكر السياسي حول حالة الاستثناء وجدلية الحرية والنظام العام.

كما يتطرق الكتاب إلى إشكاليات القانون الدولي والعلاقات الدولية وحالة الطوارئ الصحية، واقتصاد الجائحة وماليتها، وتأثيرات “كورونا” على المدونات القانونية وأحكام القضاء.

وفي تقديم هذا العمل العلمي، كتب منسِّقُه عبد الرحيم العلام أن سياق الجائحة، وما رافقه من إغلاق مستمر للحدود وتراجع حاد للإنتاج، دفع وسيدفع إلى مراجعة الكثير من الأمور في الدساتير والقوانين، وسيضيف خانات في قوانين المالية، وقاد وسيقود إلى التوقف عند آراء دينية ومواقف سياسية ونظريات، وسيرقى بمهن فَتَتراجَعُ أخرى، كما ستتهاوى أنظمة تعليمية ويُفَكَّر في بدائل لها، ويتوارى مشاهير ويحل متواضعون برأس قائمة الشهرة.

وأضاف العلام أن مركز تكامل للدراسات والأبحاث يرى أن ما عرفه العالم جراء هذه الأزمة العالمية، من أحداث ووقائع وقوانين وقرارات وتدابير، يستحق أن يُوثَّق في مؤلفات جماعية، حفظا للذاكرة، حتى تستفيد منها الأجيال القادمة، وتجمع مادة علمية يمكن للباحثين الاعتماد عليها في إنجاز البحوث القادمة، ويمكن للمؤرخين والعلماء الاستئناس بها.

ويرصد الكتاب، وَفق منسقه، الشق القانوني والاقتصادي والسياسي المتعلق بالأزمة الوبائية، و”أهم الإشكالات القانونية والمشكلات السياسية والتداعيات الاقتصادية، ويوثق الإحصاءات المتعلقة بالمصابين عالميا ومحليا، ويجمع مادة خبرية تؤرخ للزمن الوبائي، وتوفر وثائق قانونية أنتجت بالموازاة مع هبوب الجائحة على الديار المغربية، وعلى العالم قاطبة”.

وأورد الباحث أن ما يتضمنه الكتاب، بجزأيه، من دراسات، هي تفاعلات أصحابها مع “واقعهم في خضم المعركة مع الفيروس، واستهدفت أحيانا التوعية، ورامت أحيانا أخرى الاقتراح، ورغم حساسية اللحظة فإنها لم تدّخر المجهود النقدي للتّنبيه والتصحيح”.