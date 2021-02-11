مضيفو الطيران يحتجون على "قرارات الطرد"

اضطر العشرات من مضيفات ومضيفي الطيران، الذين تعرضوا للفصل من العمل، إلى الاحتجاج أمام مقر شركة “أطلس” التابعة للخطوط الملكية المغربية، لإيصال صوتهم إلى الجهات المسؤولة.

ووجد العشرات من المضيفين، اليوم الأربعاء، أنفسهم مضطرين إلى الاحتجاج أمام مقر الشركة سالف الذكر بحي الحبوس في الدار البيضاء، رافعين شعارات تطالب المسؤولين بالتدخل من أجل إلغاء قرار الفصل من العمل وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وأكد المحتجون أن العديد من المضيفين والمضيفات توصلوا بقرار الاستغناء عن خدماتهم مقابل حصولهم على تعويض هزيل، مشيرين إلى أن الشركة المذكورة تتذرع بكونها تضررت من جائحة “كورونا”.

وشدد المحتجون على أن عدد الذين تم الاستغناء عنهم يصل إلى 177 مضيفا ومضيفة، لافتين إلى أن هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار التضحيات الجسام التي قدموها خلال هذه الجائحة.

وأوضح عصام أحمدي، من الذين توصلوا بقرار الاستغناء عن خدماته، أن المستخدمين في الشركة المذكورة “كانوا قد تطوعوا خلال الجائحة من أجل إجلاء المواطنين من مختلف دول العالم، وخاطروا في سبيل هذه المهمة بصحتهم وصحة أقاربهم، كما قاموا بالمشاركة في جلب الأدوية، وتوصلوا بتنويه على هذا العمل؛ لكنهم يفاجؤون اليوم بقرار توقيفهم”.

ولفت المتحدث نفسه، في تصريحه لجريدة هـسبريس الإلكترونية، إلى أن “المضيفين والمضيفات صدموا بهذا التوقيف من طرف شركة “أطلس” لـ177 شخصا. كما عانوا، طوال الخمسة أشهر الماضية، من التمييز في العمل الذي كان له ضرر نفسي ومادي على المستخدمين”.

وطالب مضيف الطيران المذكور بضرورة تدخل المدير العام للخطوط الملكية المغربية، الذي سبق له التنويه بما قام بِه المستخدمون خلال جائحة “كورونا”.

بدورها، أكدت الكاميلي حساين، مضيفة طيران، أنها عانت طوال السنوات التي قضتها في هذه المهنة، إلى أن تفاجأت بالتوقيف الذي طال عددا من المستخدمين، مشيرة إلى أن مضيفات ومضيفي الطيران عانوا من الإقصاء والتمييز.

ولفتت المتحدثة نفسها إلى أن “هناك أسرا متضررة من هذا القرار، وهناك التزامات بنكية على الغالبية؛ لكن هذا القرار المفاجئ سيعقد الوضع”، مطالبة بضرورة إرجاع المستخدمين الذين توصلوا بقرار الاستغناء عن خدماتهم إلى العمل ووقف الظلم الذي تعرضوا له، وفق تعبيرها.

وتواصلت جريدة هسبريس الإلكترونية مع إدارة الشركة المعنية التي يتبع لها هؤلاء المستخدمون، فأكدت المسؤولة عن الموارد البشرية بالشركة أنها ستعاود الاتصال بنا، بعد انتهائها من أحد الاجتماعات؛ غير أن المسؤولة ذاتها لم تقدم على ذلك، بالرغم من معاودتنا الاتصال بها.