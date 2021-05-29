مطارات المغرب تطلب من المسافرين "بطاقة صحية" في انتظار فتح الحدود

أعلن المكتب الوطني للمطارات إلزامية الإدلاء ببطاقة صحية من طرف المسافرين عند وصولهم إلى مطارات المملكة.

وكتب المكتب الوطني المطارات على صفحته بـ”فيسبوك” أنه “يتعين على جميع الركاب القادمين إلى المملكة تقديم هذه الوثيقة بعد تعبئتها عبر موقعه الإلكتروني الرسمي”.

يتزامن هذا القرار المغربي مع قرار مماثل اتخذته دول أوروبية عدة، في إطار تخفيف الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا”، مع تحسن الوضعية الوبائية.

وأفاد مصدر من اللجنة العلمية والتقنية الخاصة بتدبير جائحة “كورونا” بأن “هذا الإجراء يندرج في سياق عالمي يتميز بتخفيف الإجراءات الاحترازية”.

وذكر المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القرار يسبق تخفيف الإجراءات الوقائية المطبقة في المملكة في غضون الأسابيع المقبلة.

وأشار المتحدث، أيضا، إلى أن “المؤشرات اليومية للرصد الوبائي تتحسن منذ أسابيع عدة، إن على مستوى الإصابات أو حالات الشفاء”.

كما لفت المصدر الانتباه إلى النجاح الكبير للحملة الوطنية التلقيح التي تعززت بالعدد المهم من الملحقين؛ الذي سيستمر في الارتفاع مع وصول شحنات اللقاح بشكل منتظم.

ورفعت اللجنة العلمية والتقنية لتدبير جائحة “كورونا” توصياتها، قبل أيام، إلى وزارة الصحة بخصوص إعادة فتح الحدود واستئناف الحركة السياحية مجددا، ومن المرتقب أن تترجمها الحكومة إلى قرارات في غضون الأيام المقبلة.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن فتح الحدود سيكون في المرحلة الحالية تدريجيا، أي إنه لن يشمل الـ54 دولة التي أغلق المغرب معها حدوده ومنع السفر منها وإليها.