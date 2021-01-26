مطالبة بمراكز امتحان لطلبة الكليات في الحسيمة

مطالبة بمراكز امتحان لطلبة الكليات في الحسيمة
صورة: منير امحيمدات
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:34

عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان-فرع الحسيمة عن انشغالها الكبير بالوضع المتأزم لطلبة إقليم الحسيمة المقبلين على الامتحانات الجامعية، والمجبرين على اجتيازها خارج مدينتهم، وذلك بكل من وجدة والناظور، على الرغم من تزامنها مع الظرفية الصحية التي تعرفها البلاد والعالم كما هو معلوم، وما يصاحبها من التدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها.

وشددت الرابطة في بيان لها، توصلت به هسبريس، على أن الوضع الحالي يجعل مهمة الطلبة بالغ الصعوبة، و”مغامرة بأرواح أبنائنا الطلبة ومعاناة ذويهم، ناهيك عن الصعوبة في التنقل وإيجاد المسكن في هذه الظرفية الحساسة، عكس ما تنهجه بلادنا في سياستها العامة للحد من انتشار جائحة كوفيد-19″.

لهذه الاعتبارات، وحتى يتسنى لطلبة إقليم الحسيمة اجتياز الامتحانات الجامعية في ظروف مناسبة وآمنة، طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان-فرع الحسيمة بتوفير مركز امتحان محلي لجميع طلبة الإقليم، بمن فيهم الطلبة المنتسبون لمختلف الكليات بكل من وجدة والناظور تجنبا لخطورة الاختلاط وعناء التنقل والسكن، وتماشيا مع التدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها من طرف الحكومة.

الحسيمة الرابطة المغربية للمواطنة امتحانات جامعية مراكز امتحان

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