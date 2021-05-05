القضاء الإسباني ينفي استدعاء غالي .. ومغاربة يتظاهرون أمام المحكمة

نفت المحكمة الإسبانية العليا، اليوم الأربعاء، استدعاء إبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو”، الذي يعالج في مستشفى في إسبانيا ويواجه شكوى بتهمة ارتكاب “أعمال تعذيب”، خلافا لما أعلنه الاثنين مصدر قضائي معني مباشرة بالقضية.
وأكد المتحدث باسم المحكمة الإسبانية العليا لوكالة “فرانس برس” أن إبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو”، “لم يتم استدعاؤه الأربعاء”.
وكان مصدر قضائي أكد لـ”فرانس برس” ومنابر إعلامية إسبانية أخرى، الاثنين، أنه تم استدعاء إبراهيم غالي للمثول الأربعاء أمام المحكمة بسبب شكوى حول “أعمال تعذيب” قدمها في إسبانيا من قبل فاضل بريكة، المنشق عن الجبهة الانفصالية والحامل للجنسية الإسبانية.
وقال المتحدث باسم المحكمة سالفة الذكر إنه “لم يُطلب من الشرطة سوى تحديد مكانه والتحقق مما إذا كان في إسبانيا”، من دون أن يتمكن من توضيح أسباب هذا الوضع الملتبس.
وأضاف أن “القاضي طلب من الشرطة إجراء التحقيقات اللازمة لإثبات أن هذا الشخص الذي يقال إنه في مستشفى في “لوغرونيو” (شمال إسبانيا) هو بالفعل” غالي.
وقالت مصادر إسبانية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن الشرطة الإسبانية أكدت وجود زعيم جبهة “البوليساريو” في مستشفى “لوغرونيو” بهوية وأوراق مزورة؛ وذلك بناء على طلب من قاضي المحكمة الوطنية قبل أن يقرر في مسألة استدعائه للمثول أمام العدالة.
ويوجد تضارب كبير في المعطيات التي تنشر حول حيثيات استدعاء إبراهيم غالي في وقت تنفي فيه جبهة “البوليساريو” وجود أي مراسلة قضائية وجهت إليه.
وفي سياق آخر، تظاهر اليوم الأربعاء، أمام المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد حوالي 100 من المواطنين المغاربة من أجل المطالبة باعتقال المدعو إبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو”.
ودعا المتظاهرون المغاربة الدولة الإسبانية إلى تطبيق العدالة، وتساءلوا: “أين هي الديمقراطية التي تؤمن بها إسبانيا؟ وأين هي العدالة الإسبانية في ملف المجرم إبراهيم غالي”.
وطالب المغاربة المحتجون السلطات الإسبانية بتقديم زعيم جبهة “البوليساريو” فورا أمام العدالة من أجل محاكمته على التهم المنسوبة إليه.
وقال المحتجون إن زعيم جبهة “البوليساريو” “كان لديه موعد في المحكمة الوطنية الإسبانية؛ لكنه لم يحضر إلى الآن”، وانتقدوا ما اعتبروه “تستر وسائل إعلام إسبانية على جرائم إبراهيم غالي”.
ودعا المحتجون المغاربة السلطات الإسبانية إلى محاكمة زعيم جبهة “البوليساريو” على تزوير وثائق وهويته من أجل الدخول إلى البلاد قصد العلاج.
ورفع النشطاء المغاربة أمام المحكمة الوطنية شعارات تتهم إبراهيم غالي بارتكاب جرائم تعذيب في حق صحراويين بمخيمات تندوف وفي جزر الكناري كذلك.
وكان أحفاد صيادي جزر الكناري، الذين قتلوا على أيدي مليشيات “البوليساريو” بين عامي 1973 و1986، شكلوا “الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب”.
ودعت هذه المنظمة غير الحكومية، في بيان صحافي، منذ أيام، إلى إلقاء القبض على إبراهيم غالي فور دخوله إلى إسبانيا، وانتقدت تساهل الحكومة الإسبانية مع “رئيس الجلادين يدخل إسبانيا ويتلقى العلاج هناك في مستشفى عمومي”.
وأكدت الشرطة الإسبانية، اليوم الأربعاء، وجود زعيم جبهة “البوليساريو” في مستشفى “لوغرونيو” بهوية وأوراق مزورة؛ وذلك بناء على طلب من قاضي المحكمة الوطنية، قبل أن يقرر في مسألة استدعائه للمثول أمام العدالة.
وتوجد الحكومة الإسبانية في موقف محرج بعد أن قدم الأطباء لمحققي الشرطة ملف استشفاء زعيم جبهة “البوليساريو” بهوية جزائرية مزيفة، تحت اسم محمد بنبطوش، وفق ما نقلته مصادر إسبانية اليوم الأربعاء.
ويتهم الناشط الصحراوي فاضل بريكة، الذي قبلت المحاكم الإسبانية شكايته أبريل الماضي، زعيم الانفصاليين بالمسؤولية عن اختطافه خلال الفترة من 18 يونيو 2009 إلى 10 نونبر من العام نفسه، بالإضافة إلى شكايات كثيرة لضحايا آخرين.
هل تعتقدون ان الصحراويين معلقين امالهم على شخص محدد؟ سيذهب غالي ويأتي اخرون بعده مادام الشعب الصحراوي مستمر في كفاحه الشرعي والعادل من اجل نيل حريته في الاستقلال واستكمال جميع ربوع وطنه المحتل
يجب على المغرب ان يبدا في اتخاد اجراءات صارمة مثل فتح الحدود لاخواننا الافارقة للعبور الى الضفة الاخرى لان اسبانيا دولة ستستقبلهم لدواعي انسانية و هده من شيمتها
السيد مريض وانتوما “ياخير أمة أخرجت للناس” حساب لكم أن الأوروبيين مكلخين بحالكم ماهيعالجوش مخلوق مريض.هاد البراحة لي تيمثلو أنهم تيحتجو ،علاش مابقاوش عايشين في المغرب واحتجو وطالبو بحقوقهم وواجهو العصابة الحاكمة
اذا كان المغرب لا يعلم بعد ان اسبانيا هي العدو الابدي والازلي له فهو في سبات عميق ،يجب معاملة اسبانيا بالمثل واستقبال زعيم انفصاليي كاتالونيا على اراضيه كذلك.
هذا لا يعنينا فأنتم من أضهرتم للعالم أكذوبات الإستقلالية الأقضاء ودخول دولة بجوز سفر مزور إهانت لسيادتها وقنونها أما المغرب في صحرائه وصحراء في مغربها
سقطت الديمقراطية و استقلال القضاء الإسباني، لا أريد أن أسمع من اليوم فصاعدا عن استقلال القضاء في أي دولة أوروبية من أي جمعية من الجمعيات التي تمولها اوروبا ، هذه القضية فضحت و عرت الشعارات الفارغة التي ثقبت آذاننا و تتغنى بها الجمعيات صباح مساء عن استقلال القضاء في الدول المتقدمة و التي هي أصل المصائب باستعمارها إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية و تركوا مشاكل الحدود بين الدول التي صنعوها و فرقوا أبناء الشعب الواحد بالمسطرة و القلم على الخرائط،
هذا يعطينا الصورة الحقيقية عن اكذوبة استقلال القضاء في الغرب و استقلالية منظماتهم المعنية بحقوق الانسان و غيرها الكل كذب في كذب …و حكوماتهم تستخدم القضاء و المنظمات الحقوقية لانتزاع التنازلات من الدول الضعيفة و ابتزازهم و الا فلماذا كل هاته المناورات من القضاء مادامت المحكمة قبلت الدعوى ضد بن بطوش
الجيران عندنا ماكرين و ناكرين الخير على المغرب يكون حريص يأخذ من هذا السقطة الجزائرية الاسبانية أكبر ما يمكن من المكاسب لأن الدولتين بدون البوليزاريو لا يساوين شيئا و ليس لديهما أوراق ضغط لذلك فلن يتنازلوا عن حماية عصابة البوليزريو حتى آخر لحظة و يبقى المغرب في أرضه و يكفيه أن يعصر منهم المصالح كلما عملوا غلطة مثل هذه بنفس طويل و مريح
أكبر عدو للمملكة المغربية و المغاربة هم بورقعة، نرجو من السلطات العليا و الملك أن يطردو سفير بورقعة لدى الرباط في أقرب وقت ممكن، هدا مانتمناه كمغاربة اسبانيا و رد الفعل الرجولي من دبلوماسية المغربية
تريد التركيز على التزوير في هذه القضية و كيف يمكن لبلد استقبال شخص بهوية مزورة و بعد دلك التركيز على مواجهة الجزائر بهده التهمة و فضحها في جميع أنحاء العالم
يشهد الله علي أنني لم ولن أتوانى يوما في خدمة بلدي في جميع أحوالي، لكن هناك خطوط حمراء لا يمكن القبول بها، وتحملت كل شيء من أجل هذا الوطن بما في ذلك محاولات الاغتيال، لكن وكما يعرف الجميع لا يمكنني التنازل عن مبادئي، وهذه قاعدة يعرفها الجميع، إما سيتم إلغاء حضور (وزير الخارجية) على مؤتمر آيياك وإقالته حالا، أو سأقدم استقالة نهائية، ولن أتدخل في أي شأن ولو أدى ذلك لقطع رأسي، اقول هذا الكلام لأنني أريد الخير لهذا الوطن والبلد.
Wa daba ara bara3
On verra si les circonstances seront favorables pour lui…. Ses minutes son déjà écoulé
يجب على المغاربة ان يعلموا ان اسبانيا اشد حقدا وضعينة من جارة السوء الجزاءر وهذه الاخيرة ما هي الا دمية في يد الاسبان تسخرها لمعاكسة مصالح المغرب لذلك وجب الاحتياط منهاتين الدولتين المارقتين المتفقتين على معاداة المغرب تبا لهما معا وعاشت المملكة الشريفة
على الدولة المغربية الضرب بيد من حديد والتعامل مع كل الأعداء الطامعين لتقسيم المغرب ووحدته الترابية . وإستعمال القوة العسكرية لكل من أراد المواجهة سواء بورقعة او الفراقشيا …إلخ