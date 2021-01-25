مغارة الجمل بزكزل .. تفاصيل اكتشاف أقدم نقوش جدارية بشمال إفريقيا

بإقليم بركان، اكتشف فريق من الأساتذة الباحثين من جامعات ومعاهد مغربية وإسبانية نقوشا فنية جدارية ترجع إلى نهاية العصر الحجري الأعلى، وتعد “أقدم التعبيرات الصخرية التي اكتشفت، إلى حد الآن، داخل الكهوف والمغارات في كامل شمال إفريقيا”، وفق الموقع الرسمي لوزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الثقافة.
وأنجز البحث الذي أدى إلى هذا الاكتشاف فريق من الأساتذة الباحثين من جامعات ومعاهد مغربية وإسبانية، تحت إشراف الحسن أوراغ، الأستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة، ورامون فينياس، الباحث بمعهد علوم البيئة البشرية القديمة والتطور الاجتماعي بتاراغونا – إسبانيا، وشارك فيه عبد الهادي فك، الأستاذ بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، وعائشة أوجع، الأستاذة بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط.
وحول اكتشاف هذه التعبيرات الصخرية بمغارة الجمل بزكزل، الموجودة بجبال بني يزناسن، في جهة الشرق، يقول الحسن أوراغ، أستاذ باحث مشرف على البحث، إنه كان نتيجة مشروع شراكة بين عدة جامعات ومعاهد مختصة، في إطار مشروع البحث في ظهور الإنسان القديم وحضاراته في الجهة الشرقية، وهو نتيجة أزيد من 15 سنة من تنقيب فرقة علمية متخصصة في عدد من المناطق بجرادة، ومكان الاكتشاف، وفكيك.
ويزيد أوراغ، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الاكتشاف الذي جمع كلية العلوم بجامعة محمد الأول بوجدة، ومعهد الآثار والتراث بالرباط، ومعهد الآثار بتاراغونا، وجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، عرف حضور طلبةِ أساتذة باحثين مشاركين، من أجل إظهار هذا التراث لهم، وحتى يسهموا في البحث.
وعن أهمية هذا الاكتشاف يقول المشرف على مشروع البحث: “كل اكتشاف جديد، قديم أو حديث، يعتبر مهما بالنسبة لنا”، ثم استرسل قائلا: “هذا الاكتشاف هو أقدم محاولة للفن الصخري الجداري بالمنطقة، وتقريبا في جميع البلدان المغاربية؛ فلأول مرة نجد النقوش الصخرية من العصر الحجري الحديث، أو قُبَيل التاريخ. ومن مزايا هذا الاكتشاف أنه قديم جدا، إذ يعود إلى 11 ألف سنة أو 12 ألف سنة”.
وحول كيفية تأريخ النقوش المكتشفة، يقول الحسن أوراغ إن “هذا التأريخ نسبي، وأعد بالمقارنة مع بعض المواقع المعروفة في أوروبا، مثل إسبانيا وفرنسا والبرتغال، حيث وجد تشابه بينها، لا يوجد في جهة بالمغرب والجزائر وتونس”، ثم يزيد شارحا: “لهذه المغارة غطاء من بلورة الكالسيت، ويمكننا التأريخ مباشرة منها، وتعطينا التأريخ المطلق، لأن الكالسيت يحتوي على تسجيل لتطورات البيئة، وهو ما يعني أن بحثنا في بدايته فقط، ولكنه مستمر”.
وجوابا عن سؤال مستقبل هذا الموقع، يتحدث المشرف على البحث عن وجود “مشروع استثمار في المغاربة”، ويضيف: “هو مشروع قديم لأن هذه المغارة مصنفة تراثا وطنيا، وهي مثل متحف طبيعي في باطن الأرض”.
ويستحضر أوراغ متابعة ساكنة المنطقة لهذه التنقيبات، وأملها في مشاريع تنمية تربط بها، وبمغارة تافوغالت التي تبعد عنها بتسعة كيلومترات، حتى تكون المنطقة “نقطة استقطاب لمشاهدة هذا التراث، والمناظر الطبيعية”.
وسيخرج علينا برابرة العصر الحديث ليكسروا رؤوسنا بأسطوانة الكذب والبهتان على أن هذا تاريخ بربري. مع العلم أن 11 ألف سنة أو 12 ألف سنة لم يكن جود لا لعرب ولا لبربر ولا لفرنسيس ولا برتقيز ولا نگليز ولا حتى شينوا.
وبهذا وجب الإعلام والسلام.
انها اكتشافات عربية لنقوش عربية في مغارة عربية. وهذة النقوش العربية فيها جينات عربية تدل على عروبة المكان. والحجر الذي نقشت عليه هذه النقوش حجر عربي خالص والاوكسجين الموجود في المغارة العربية هو اكسجين عربي خالص حسب التجارب العلمية العربية. والعرب أصل البشرية واللغة العربية أقدم لغة في العالم والحضارة العربية اقدم حضارة حتىadn e1b1 المميز للامازيغ فهو adn عربي في ملكية العرب. وهذه هي الحقيقة ولكن العنصريون لا يحبون العرب
مجهود محترم ولكن يجب بداية اتباث ان هذه الخطوط هي من فعل البشر ثم ان المقارنة مع البرتغال وشمال اسبانيا لاتستقيم بما ان السياق البيئي مختلف. ويمكن أن نتساءل أيضا عن المعايير المعتمدة في التأريخ علما أننا لا نملك الوسائل بعد للتأريخ بشكل مؤكد بالنسبة للفن الصخري عموما
كل الاكتشافات و الابحاث العلمية تؤكد ان الانسان استوطن شمال افريقيا في تاريخ اقدم بكثير من استوطانه للشرق الاوسط و الخليج العربي، و هذا دليل قاطع على زيف و كذب خرافة ان الامازيغ قدموا من اليمن عبر البر و سمو بربر.
التاريخ الذي يقول ان سكان المغرب الاقدمون هما البرابرة ابناء مازيغ الذين ءاتو على طريق الشام والحبشة كان مزورا بل لطمس هوية الامازيغ لان الاحتلال العربي لبلاد الامازيغ العرب ءرادو ان يقولو ان اصل الامازيغ عرب وهاذا كذب فالكتشافات تكذب هاذا التاريخ
زكزل و كل المنطقة امازييييغ. منذ آلاف السنيين. لا تحاولو تزوير التاريخ. زعما كلنا مهاجرين الا هاذا البلد
الى صاحب التعليق (تاريخ المغرب وكفى) تعليقك ينم عن حقد تجاه فئة من المجتمع المغربي ان دل على شيئ فإنه يدل على انك جاهل جويهل جهولا؛ ثانيا اسمهم الامازيغ وليس البربر كما خرجت من فمك النتن ثالثا ربما انت تنتمي عرقيا الى فئة البربر كما نطقتها احيلك على فن الكلام لا تناقش فكرة وانت لا تعلم عنها شيئا… والسلام على من اتبع الهدى
السلام عليكم، بعد تهنئة الفريق العلمي، لي ثلاثة أسئلة: هل هناك نشر علمي لهذا الاكتشاف و ان كان الجواب بالايجاب فاين تم نشره و كيف الحصول عليه ؟ ما هي المعايير التي تم الاستناد عليها لنسبة ما تم اكتشافه ليد الانسان ؟ باي طريقة سيتم تاريخ ما تم العثور عليه بهذه المغارة ؟ شكرا
تافوغالت من اجمل المناطق السياحية الجبلية بالجهة الشرقية و قد تعززت بنيتها التحتية رغم تضاريسها الجبلية بطريق سريع يربط مدينة العيون الشرقية بمدينة بركان على مسافة 60 كلم يتفرع من الطريق السيار الرابط بين الرباط و وجدة , سيكون سفر مريح لكل من اراد زيارة تافوغالت و اكتشاف جمالها و كنوزها و اثارها و مغاراتها و كهوفها و مناظرها الخلابة و هوائها النقي تحتاج فقط الى بعض الفنادق الصغيرة او الشقق المفروشة التي يمكن للمستثمرين من ابناء المنطقة خصوصا الجالية باوروبا التفكير في انجازها ستكون مشاريع ناجحة انشاء الله اما عن هذه الاكتشافات الجديدة اعتقد ما هي الا بداية لاكشافات اخرى لان المنطقة مازالت عدراء و تخفي الكثير من المفاجات.
هذه الحفريات تصيب القومجيين العروبيين في مقتل .. حيث تصبح كل محاولاتهم ارجاع كل شيء هنا الى الثلث الخالي .. هباء منثورا .. هذه الحفريات تزكي أننا نحن من هنا ( وا نشين سّا ) ليس من هناك .
سلام الى صاحب التعليق رقم 1. الأمر اعقد مما تفضلت بذكره. بكل هدوء راجع جيدا نشأة اللغة بالمغرب و لن تتيه لمعرفة الكثير عن الاصول و نتيجة هذا التمازج الرائع. لاننسى ان الباحثين في هذا الخبر المنشور ركزوا ايضا على استغلال هذا النوع من الاكتشافات في تنمية السياحة الثقافية و انعكاسها على الساكنة. تحياتي