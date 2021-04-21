مقرب من وهبي ينفي تزكية الباكوري

مقرب من وهبي ينفي تزكية الباكوري
صورة: هسبريس
الأربعاء 21 أبريل 2021 - 14:44

نفى مصدر مقرب من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن يكون الأخير منح التزكية لأي مرشح لخلافة حميد نرجس.

وقال مصدر هسبريس إن الأمين العام لـ”البام” أحال ملف الترشيح في إقليم الرحامنة على اللجنة الوطنية للانتخابات، موردا أن “الحزب حزب مؤسسات لا يمكن أن يتصرف الأمين العام خارجها”.

يأتي هذا بعدما كشف مصدر من “البام” لهسبريس أن وهبي، وخوفا من انسحاب العشرات من رؤساء الجماعات والمستشارين من حزبه، احتجاجا على تصريحاته، بعث موفدا إلى مراكش لتهدئة الأوضاع بالرحامنة.

وأكد مصدر هسبريس أن وهبي وعد المنسق الجهوي عبد السلام الباكوري بمنحه تزكية الترشح وكيلا للائحة الحزب بالرحامنة، مقابل وقف الغليان الذي تشهده المنطقة ضد تصريحاته التي اعتبرت مسيئة في حق نرجس وكافة أبناء الإقليم.

اللجنة الوطنية للانتخابات حزب الأصالة والمعاصرة حميد نرجس عبد اللطيف وهبي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • محمد الحياني
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 14:58

    اجتمعو على الخير للشعب المغربي يريد منكم تساعدوه ففيهم الضعيف والفقير

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
سلسلة التفاح بإقليم الحوز
الأربعاء 21 أبريل 2021 - 13:04 2

سلسلة التفاح بإقليم الحوز

صوت وصورة
موسى يتحدى مصاعب الهجرة
الأربعاء 21 أبريل 2021 - 11:52 10

موسى يتحدى مصاعب الهجرة

صوت وصورة
الرياضة في رمضان
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 23:50

الرياضة في رمضان

صوت وصورة
هيسطوريا: قصة النِينِي
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 22:30 7

هيسطوريا: قصة النِينِي

صوت وصورة
مبادرة مستقل لدعم الشباب
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:19 1

مبادرة مستقل لدعم الشباب

صوت وصورة
إشاعة تخفيف الإغلاق الليلي
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 20:41 21

إشاعة تخفيف الإغلاق الليلي