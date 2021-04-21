مقرب من وهبي ينفي تزكية الباكوري

نفى مصدر مقرب من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن يكون الأخير منح التزكية لأي مرشح لخلافة حميد نرجس.

وقال مصدر هسبريس إن الأمين العام لـ”البام” أحال ملف الترشيح في إقليم الرحامنة على اللجنة الوطنية للانتخابات، موردا أن “الحزب حزب مؤسسات لا يمكن أن يتصرف الأمين العام خارجها”.

يأتي هذا بعدما كشف مصدر من “البام” لهسبريس أن وهبي، وخوفا من انسحاب العشرات من رؤساء الجماعات والمستشارين من حزبه، احتجاجا على تصريحاته، بعث موفدا إلى مراكش لتهدئة الأوضاع بالرحامنة.

وأكد مصدر هسبريس أن وهبي وعد المنسق الجهوي عبد السلام الباكوري بمنحه تزكية الترشح وكيلا للائحة الحزب بالرحامنة، مقابل وقف الغليان الذي تشهده المنطقة ضد تصريحاته التي اعتبرت مسيئة في حق نرجس وكافة أبناء الإقليم.