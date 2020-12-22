مندوبية التخطيط: تراجع أثمان الأغذية في نونبر

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر نونبر 2020، انخفاضا بـ 0.7% بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1.8%، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.1%.

وأوردت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية توصلت بها هسبريس، أن هذه الانخفاضات همت المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2020، وعلى الخصوص أثمان “الفواكه” بـ 12.1% و”الخضر” بـ 2.2% و”اللحوم” بـ 2.0%، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0.2%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 1.0% و”الزيوت والذهنيات” بـ 0.4%.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 0.2%، تضيف مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال بـ 1.7%، وفي آسفي بـ 1.6%، وفي الرشيدية بـ 1.3%، وفي القنيطرة وتطوان بـ 1.2%، وفي فاس بـ 1.1%، وفي مكناس بـ 1.0%، وفي مراكش وطنجة بـ 0.8%، وفي أكادير وكلميم بـ 0.7%، وفي العيون والداخلة بـ 0.6%.

وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، أكدت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ 0.2% خلال شهر نونبر 2020. “ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 0.4%، واستقرار المواد الغذائية. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.9% بالنسبة لـ”الترفيه والثقافة”، وارتفاع قدره 1.8% بالنسبة لـ”التعليم”.

وختمت المندوبية مذكرتها بالتأكيد على أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر نونبر 2020 ارتفاعا بـ 0.1% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2020، وبـ 0.2% بالمقارنة مع شهر نونبر 2019.