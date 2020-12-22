مندوبية التخطيط: تراجع أثمان الأغذية في نونبر

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر نونبر 2020، انخفاضا بـ 0.7% بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1.8%، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.1%.
وأوردت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية توصلت بها هسبريس، أن هذه الانخفاضات همت المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2020، وعلى الخصوص أثمان “الفواكه” بـ 12.1% و”الخضر” بـ 2.2% و”اللحوم” بـ 2.0%، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0.2%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 1.0% و”الزيوت والذهنيات” بـ 0.4%.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 0.2%، تضيف مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال بـ 1.7%، وفي آسفي بـ 1.6%، وفي الرشيدية بـ 1.3%، وفي القنيطرة وتطوان بـ 1.2%، وفي فاس بـ 1.1%، وفي مكناس بـ 1.0%، وفي مراكش وطنجة بـ 0.8%، وفي أكادير وكلميم بـ 0.7%، وفي العيون والداخلة بـ 0.6%.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، أكدت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ 0.2% خلال شهر نونبر 2020. “ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 0.4%، واستقرار المواد الغذائية. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.9% بالنسبة لـ”الترفيه والثقافة”، وارتفاع قدره 1.8% بالنسبة لـ”التعليم”.
وختمت المندوبية مذكرتها بالتأكيد على أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر نونبر 2020 ارتفاعا بـ 0.1% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2020، وبـ 0.2% بالمقارنة مع شهر نونبر 2019.
اثمنة الخضر و الفواكه جد مرتفعة بالاسواق الاسبوعية طيلة السنة بجميع دواوير باقليم شفشاون و لا أحد يرأف لحالهم لا البائع الذي يضاعف ثمن الخضر و الفواكه و لا السلطات التي تغض بصرها تحت قيادة عامل اقليم شفشاون.. متى سينتهي هذا الاحتكار الخطير و من سينظر الى حال سكان يعيشون في أعالي الجبال ليس لهم لا عمل و لا أجرة من غير ما يحرثونه
السلام عليكم
الى السيدة المحترمة مندوبية التخطيط
الشي الوحيد الذي إنخفظ ثمنه هو الهندية بسبب القرموزية و ما تبقى من ما ياكله المواطن العادي فقد إنخفظ أيضا في ما يتعلق في سرعة الإرتفاع بتعبير أخر سرعة ارتفاع الأثمنة إنخفظت.
نتمى ان تنتهي رحلة المندوبية قريبا ليعودوا للمغرب عوض مراجعة أثمان في شبه القارة الهندية
نفس الشيء بالدار البيضاء اثمان الخضر جد مرتفعة لا في نونبر ولا في دجنبر لا تراجع في الاثمنة كما جاء في تقرير مندوبية التخطيط لان السلطات لا تحارب الوسطاء فهم سبب الغلاء