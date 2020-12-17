موافق والإدريسي يتصدران انتخابات هيئة المحامين

تمكن المحاميان الطاهر موافق وعبد الفتاح الودغيري الإدريسي من المرور للدور الثاني من انتخابات هيئة المحامين بالدار البيضاء، عقب فرز الأصوات قبل قليل من ليلة اليوم الخميس.

وحصل المحامي الطاهر موافق، الذي يعد المرشح الأبرز للفوز بمنصب نقيب المحامين بالدار البيضاء، لخلافة النقيب الحالي حسن بيراوين، على 1161 صوتا، متقدما بما يناهز 358 صوتا على المحامي الودغيري (مرشح الاستمرارية) الذي حصل على 803 أصوات.

وحل في المرتبة الثالثة في انتخابات أكبر هيئة محامين بالمملكة المحامي كريم الشرايبي، بحصوله على 381 صوتا، متبوعا بالمحامي محمد أمغار، الذي حصل على 251 صوتا.

وفي المرتبة الخامسة حل المحامي محمد قطب بحصوله على 142 صوتا؛ فيما حصل عبد الرحيم العطواني على 137 صوتا، ليكون بذلك سادسا في الترتيب. بينما المرشح عبد المجيد مطهر الذي حل في المرتبة السابعة حصل على 94 صوتا.

وصوت خلال هذه الانتخابات التي جرت في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا 3046 محاميا من أصل 4196، عدد الكتلة الناخبة، بمعدل مشاركة بلغ 72.09 في المائة.

وينتظر أن تجرى يوم غد الجمعة الجولة الثانية من انتخابات الهيئة، التي يذهب العديد من المحامين إلى كونها ستؤول إلى الطاهر موافق، الذي قد يكتسحها بشكل كبير ويخلف بيراوين على رأس هيئة البيضاء.

وانطلقت عملية التصويت بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح الخميس، وسط حضور كبير من المحامين، لتنتهي في حدود الثامنة ليلا، وتنطلق بعدها عملية فرز الأصوات.