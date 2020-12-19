موافق يكتسح انتخابات هيئة المحامين بالدار البيضاء 

فاز المحامي الطاهر موافق بمنصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، عقب تغلبه بفارق كبير على منافسه المحامي عبد الفتاح الودغيري الإدريسي في الجولة الثانية من انتخابات الهيئة.

وتمكن موافق، ليلة الجمعة، من الفوز بهذا المنصب بعد حصوله على 1963 صوتا، متقدما بألف صوت على منافسه الودغيري، الذي حصل على 957 صوتا، ليصير بذلك نقيبا لمحامي الدار البيضاء خلفا للنقيب حسن بيراوين.

واستطاع موافق، الذي يعد من المحامين المتمرسين، وراكم تجربة طويلة في رحاب العدالة، من الفوز بهذا المنصب الهام، بعد دعمه من طرف المحامين، الذين ترشحوا في الدور الأول ولَم يحالفهم الحظ، تعبيرا منهم عن رغبتهم في إعطاء نفس جديد لأكبر هيئة بالمملكة.

وتعالت أصوات العديد من المحامين داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء باسم الطاهر موافق بمجرد الشروع في عملية فرز الأصوات، خصوصا أنهم كانوا يدركون فوزه الكاسح بهذه الانتخابات المهنية التي جرت في ظروف استثنائية.

ويعد موافق، الذي سيقود الهيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة، من أقدم المحامين بالدار البيضاء، إذ قضى في المحاماة زهاء 47 سنة، حيث تسجل في جدول المحامين سنة 1977، ناهيك عن كونه شغل منصب عضو بمجلس الهيئة سبع مرات.

وظل الرجل، بالرغم من خبرته التي راكمها في الميدان وداخل الهيئة، يترشح لشغل هذا المنصب، لكن الوصول لقيادة المحامين بالدار البيضاء تطلب منه وقتا طويلا حتى حدود 2020.

وكان المحاميان الطاهر موافق وعبد الفتاح الودغيري الإدريسي قد تمكنا من المرور إلى الدور الثاني من انتخابات هيئة المحامين بالدار البيضاء، عقب فرز الأصوات ليلة الخميس، حيث حصل موافق على 1161 صوتا، متقدما بما يناهز 358 صوتا على الودغيري “مرشح الاستمرارية” الذي حصل على 803 أصوات.

وحل بالمرتبة الثالثة كريم الشرايبي بعد حصوله على 381 صوتا، متبوعا بمحمد أمغار الذي حصل على 251 صوتا. فيما حل بالمرتبة الخامسة محمد قطب بـ 142 صوتا، يليه عبد الرحيم العطواني، الذي حل سادسا في الترتيب بـ 137 صوتا، بينما حل عبد المجيد مطهر في المرتبة السابعة بـ 94 صوتا.

وصوت خلال هذه الانتخابات، التي جرت في ظروف استثنائية بسبب جائحة “كورونا”، 3046 محاميا من أصل 4196 محاميا عدد الكتلة الناخبة، بمعدل مشاركة بلغ 72.09 بالمائة.