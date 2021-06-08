ندوة تناقش دعم المقاولات في الصفقات العمومية

نظم برنامج تطوير القانون التجاري (CLDP)، التابع لوزارة التجارة بالولايات المتحدة الأمريكية، بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة، ندوة حول “دعم ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية”، أمس الاثنين، عبر تقنية التناظر المرئي.

ووفق بلاغ مشترك للطرفين، فقد جرى خلال هذه الندوة تسليط الضوء على الإصلاحات التي اعتمدها المغرب والرامية إلى تعزيز ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية ، كما تم الاطلاع على نموذج الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال وتبادل الخبرات بشأن الممارسات الدولية الأكثر نجاحا.

وأضاف البلاغ أن هذه الندوة توجت بتقديم مقترحات وتوصيات لتحسين فرص ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية.

كما شارك في تنشيط أعمال هذا اللقاء خبراء من برنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) ، وممثلون عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب، وكذا خبراء من الخزينة العامة للمملكة، بالتعاون مع نظرائهم من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يذكر أن الخزينة العامة للمملكة، بمعية برنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) التابع لوزارة التجارة بالولايات المتحدة الأمريكية، نظمت خريطة طريق للتعاون؛ وذلك لدعم الجهود المبذولة من طرف المغرب والرامية إلى تعزيز الشفافية والفعالية وتدعيم الحكامة في مجال الصفقات العمومية.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الإطار الجديد للتعاون، والذي يكتسي أهمية إستراتيجية، “سيمكن المغرب من الاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة بالولايات المتحدة الأمريكية وعلى الصعيد الدولي، لتحسين نجاعة الصفقات العمومية كأداة للتنمية الاقتصادية”، وفق البلاغ المذكور سلفا.