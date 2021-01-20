هجوم مسلح يقتل جنديا مغربيا بإفريقيا الوسطى

علم لدى مصدر عسكري، اليوم الأربعاء، أن جنديا مغربيا تابعا لتجريدة القوات المسلحة الملكية العاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى “مينوسكا”، لقي مصرعه، الإثنين، في هجوم مسلح لعناصر مجموعة مسلحة في بانغاسو، جنوب جمهورية إفريقيا الوسطى، استهدف قافلة كان ضمنها.

وأضاف المصدر ذاته أن “مينوسكا” أدانت بشدة هذا الهجوم، الذي خلف أيضا مقتل شخص واحد من القبعات الزرق الغابونية. كما نسبت البعثة الأممية هذا الهجوم الجبان إلى مقاتلي جماعة “الوحدة من أجل السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى” المتمردة، التي تسيطر على المناطق الجنوبية من البلاد، وميليشيا “أنتي بالاكا” العضو في تحالف الجماعات المسلحة.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، في بيان لها، أنها ستعمل مع سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى لإلقاء القبض على مرتكبي جرائم الحرب هاته والمتواطئين معهم وتقديمهم أمام العدالة.