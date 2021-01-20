هجوم مسلح يقتل جنديا مغربيا بإفريقيا الوسطى

علم لدى مصدر عسكري، اليوم الأربعاء، أن جنديا مغربيا تابعا لتجريدة القوات المسلحة الملكية العاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى “مينوسكا”، لقي مصرعه، الإثنين، في هجوم مسلح لعناصر مجموعة مسلحة في بانغاسو، جنوب جمهورية إفريقيا الوسطى، استهدف قافلة كان ضمنها.
وأضاف المصدر ذاته أن “مينوسكا” أدانت بشدة هذا الهجوم، الذي خلف أيضا مقتل شخص واحد من القبعات الزرق الغابونية. كما نسبت البعثة الأممية هذا الهجوم الجبان إلى مقاتلي جماعة “الوحدة من أجل السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى” المتمردة، التي تسيطر على المناطق الجنوبية من البلاد، وميليشيا “أنتي بالاكا” العضو في تحالف الجماعات المسلحة.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، في بيان لها، أنها ستعمل مع سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى لإلقاء القبض على مرتكبي جرائم الحرب هاته والمتواطئين معهم وتقديمهم أمام العدالة.
إنا لله وإن إليه راجعون.. تغمذه الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته . الله اصبر عائلتو .الله ارحموا واغفر ليه.
ابن بلدتي تالسينت جنوب شرق المغرب سعيد لمزعتر اسكن الله الفقيد فسيح جناته وان لله وانا اليه راجعون
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه.
رحمه الله و اسكنه فسيح جناته يارب العالمين ☝☝
رحمة الله على روح هذا الجندي المغوار والشهيد والهم ذويه الصبر والسلوان
اللهم ارحمه رحمة واسعة و ارزق ذويه الصبر و السلوان
تعازينا الحارة لاهل الفقيد المشمول برحمة الله ان لله وانا اليه راجعون
نعم انها افريقيا الميليشيات المسلحة. الكل مدرب علا الأسلحة لخدمته المسبقة مع الميليشيات. نخشى علا استقرار المغرب من المهاجرين السريين الافارقة جنوب الصحراء. اعتداءاتهم علا عناصر الأمن دائما تكون بحرفية عالية. المغرب اصبح يعج باللاجئين من جنوب الصحراء. ربما منهم من خدم في المليشيات وربنا منهم من قتل جنديا مغربيا. هل معقول ان استفيق يوما واجد افريقيا من جنوب السودان او افريقيا الوسطى يتسكع في الشارع و يستفزني؟ علا الشعب المغربي ان يستفيق في التعامل مع هؤلاء الغزاة الجدد.
والمشكلة الكبرى ماذا ربح هذا الجندي المسكين
وربما ان له اسرة تنتظره الدولة تعترف فقط بالمغنيين والاوباش اما الرجال الحقيقيون لا يربحون الى مقال صغير في الجرائد رحم الله الفقيد
إنا لله وإنا إليه راجعون تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان كما نتوجه إلى العلي القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده
اللهم ارحمه واغفر له و أرزق أهله الصبر والسلوان أسكنه اللهم جنتك يا رحمان يا رحيم و احفض باقي الجنود المغاربة و كل جندي يدافع عن العدالة و الحق و الحرية و على القيم الإنسانية أمين يا رب العالمين.